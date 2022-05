El deporte, ejemplo de que «merece la pena esforzarse»

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, reivindica los valores del deporte para alcanzar metas desde el esfuerzo y el trabajo en equipo.

«En una época en la parece que no merece la pena esforzarse y que las personas nacemos con las cartas marcadas y que la meritocracia no tiene ningún valor, el deporte es la mejor muestra de que eso no es así y de que merece la pena luchar y esforzarse», destaca.

García-Gallardo se expresaba de esta forma momentos antes de entregar este domingo en compañía de la delegada territorial de la Junta en León, Esther Muñoz, y del director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, más de una treintena de trofeos correspondientes a la Fase Final del Campeonato de Castilla y León en Edad Escolar de Deportes Colectivos que ha reunido a cientos de deportistas y sus familiares en el Palacio de Deportes de la capital leonesa.

El vicepresidente insistía en que los deportes son la «mejor escuela» para trabajar codo con codo con los demás y aprender que los éxitos «que nunca son individuales sino colectivos». En este sentido, aseguraba que está muy bien que un deportista «sea el pichichi o el que marca más puntos» pero, al final, dejaba claro que «si no fuera por las familias, los profesores que enseñan las mejores lecciones, los entrenadores y por el resto de compañeros uno no podría conseguir estos trofeos y sus medallas».

Entrega de los trofeos de la Fase Final del Campeonato de Castilla y León en Edad Escolar de Deportes Colectivos FOTO: J.CASARES Agencia ICAL

Sánchez-Gujjo, por su parte, hacía hincapié en la importancia del deporte en edades tempranas y señalaba que el binomio de niños-actividad deportiva «es la mejor inversión pública que se puede hacer». También reconocía la labor de equipo y reafirmaba la voluntad del Gobierno autonómico de apostar por un enfoque del deporte y la familia, dentro de la conciliación laboral.

«Queremos ir un pasito más allá para conciliar el ocio con el fin de semana, en el que los padres, madres y abuelos compartan espacios deportivos, espacios de ocio y de salud», finalizaba el director general de Deportes.

Camino de Santiago

Por otro lado, la delegada territorial de la Junta, Esther Muñoz, completaba este domingo también tras asistir a la gala de entrega de trofeos una nueva etapa del Camino de Santiago a su paso por la provincia leonesa para comprobar su estado y recoger sugerencias que trasladar a la Consejería de Consejería de Cultura y Turismo sobre las necesidades detectadas a lo largo de los 31 ayuntamientos que atraviesa.

Juan García-Gallardo y Esther Muñoz antes de la entrega de trofeos FOTO: J.CASARES Agencia ICAL

Muñoz partió de Rabanal del Camino y llegó a la Cruz de Ferro y, acompañada por los alcaldes y pedáneos de la zona, visitó el albergue de la iglesia de Foncebadón y comprobó el estado de la espadaña.

Además, recogió las peticiones de los miembros de la Asociación del Camino de Astorga para incorporarlas al informe final y destacó que el estado del Camino en ese trayecto es bueno, aunque es necesario mejorar la señalización y corregirla en determinados cruces y reparar el firme en algún pequeño tramo.