La Junta defiende los intereses económicos y sociales de Castilla y León ante los representantes de la Comisión Europea

Celeridad, participación, efectividad o flexibilidad ante las restricciones agrarias europeas son algunas de las premisas que el director de Acción Exterior, Fernando Rubio Ballestero, ha expuesto en una reunión a nivel nacional, en Madrid, ante la directora de la Representación de la Comisión Europea en España, María Ángeles Benítez, defendiendo los intereses sociales, culturales y económicos de Castilla y León.

Fondos Next Generation Europe (NGE)

En cuanto a los Fondos Next Generation Europe, el director de Acción Exterior ha puesto de manifiesto el alineamiento de la Comunidad con algunas de las principales conclusiones de la reciente encuesta del Comité de las Regiones, de abril de este año, sobre la implementación de los Fondos Next Generation Europe en las regiones europeas. “El Next Generation Europe es una gran oportunidad para reactivar y mejorar la actividad económica de Castilla y León”, afirmaba Rubio Ballestero.

En este sentido, y coincidiendo con los resultados de la encuesta del Comité de las Regiones, Rubio Ballestero también ha destacado que “habría sido deseable que en la elaboración del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, de competencia estatal, se hubiera contado con las comunidades autónomas y las entidades locales a la hora de determinar hitos y objetivos, y también a la hora de distinguir los proyectos presentados relativos a sostenibilidad, empresas, desafíos de despoblación, compromiso con el mundo rural o la modernización de los servicios públicos de calidad, ya que hay que tener en cuenta que las prioridades del Estado no siempre coinciden con las prioridades de las mismas”.

Se ha echado en falta unos criterios de reparto objetivos, justos, transparentes, homogéneos, desligados de objetivos políticos, y verdaderamente enfocados en impulsar la transformación de España y de Castilla y Leon.

¿El IVA como gasto subvencionable en esos Fondos europeos?

Y por último, Rubio Ballestero, ha hecho hincapié en la necesidad de que el Ministerio de Hacienda ofrezca una respuesta y aclare si el IVA será considerado un gasto subvencionable en todas las actuaciones emprendidas, y se unifique el criterio en todas las conferencias sectoriales de los distintos ministerios del Gobierno de España.

Política Agraria Común (PAC)

En este apartado, el director ha recogido las peticiones de la Consejería de Agricultura, y ha planteado que desde la Comisión Europea se tengan en cuenta los requisitos de flexibilización como por ejemplo eliminar el requerimiento de rotación de cultivos con tiempo suficiente para que agricultores y ganaderos puedan adoptar las mejores decisiones y contribuir a reducir el déficit en la disponibilidad de cereales y proteína, máxime en una situación en la que el exceso de calor del mes de mayo reducirá las producciones en España y en parte de la Unión Europea.

Asimismo, Fernando Rubio ha añadido que “debido no solo a la pandemia, sino también a la guerra en Ucrania, convendría que se extendieran dichas flexibilizaciones llevadas a cabo en la presente campaña también a la próxima (2022-2023)”.

Ucrania

Las acciones de Castilla y León de apoyo en el conflicto de Ucrania han despertado el interés de los responsables de la Comisión en nuestro país. El director ha aportado algunos datos reseñables en Castilla y Léon y su carácter solidario, de finales de mayo de 2022, como la habilitación de la guarda provisional para 250 menores, desde los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León; la escolarización de un total de 975 alumnos en los niveles de infantil, primaria, ESO y Bachillerato; la prestación de asistencia sanitaria a más de 6.000 pacientes, incluyendo en esta cifra la atención primaria, urgencias hospitalarias, hospitalizaciones, y consultas y pruebas diagnósticas y el trabajo que se está realizando para la puesta a disposición de 102 viviendas del Parque Público de Alquiler Social para personas refugiadas procedentes de Ucrania, de forma gratuita, tanto la renta como los suministros básicos de luz, agua, etc. Y por último, en materia de empleo, la extensión a ciudadanos ucranianos de algunos de los incentivos para la contratación de trabajadores y la formación adecuada.