Tudanca vuelve a lamentar la “pobre sanidad rural” que vive Castilla y León

“Han mentido. Hay cientos de consultorios en Castilla y León que llevan más de dos años cerrados y sin un solo médico. A pesar de las falsas promesas del Partido Popular, no es cierto que no se hayan cerrado consultorios en el medio rural, sino que se cerraron y hoy siguen cerrados. Sin medios en los consultorios y sin atención presencial no hay sanidad rural que valga ni lucha contra la despoblación”, denunció hoy el portavoz del Partido Socialista, Luis Tudanca, durante su visita a la localidad leonesa de Villamanín, cuyo consultorio “es un ejemplo de estos cierres”.

En medio de “una España vaciada” y “una Castilla y León que está perdiendo población a espuertas”, Luis Tudanca quiso dejar claro que “la Junta de Castilla y León que no solo no está siendo capaz de frenar la pérdida de población, sino que la está agravando”, de forma que año tras año, los datos la sitúan en primer lugar”

Después de que en el día de ayer se hicieran públicos los últimos datos de crecimiento vegetativo de todas las Comunidades Autónomas, el socialista lamentó que “Castilla y León vuelve a estar a la cabeza”, con una cifra negativa de menos 16.000 personas nacidas en relación a las fallecidas.

“Hemos perdido 16.000 habitantes más, tenemos una población cada vez más envejecida y unos pueblos cada vez más vacíos”, resaltó Tudanca, quien consideró como causas de estos datos la “falta de empleo e industrialización y el deterioro de los servicios públicos”, entre los que destacó la sanidad como “uno de los más importantes para fijar población”.

Por este motivo, repasó las “constantes excusas” del Gobierno autonómico respecto a los consultorios del medio rural. “Primero dijeron que no estaban cerrados, luego anunciaron que se pondrá en marcha un plan para que se abran en un 80 por ciento a finales de año”, apuntó, al tiempo que puso de relieve que “la realidad no es solo que no han abierto los consultorios que cerraron”, sino que “no tienen la más mínima intención de hacerlo”.

En este sentido, el socialista acusó más a la Junta de “haber utilizado la pandemia y la crisis para desmantelar la sanidad rural”, cuya situación se “agravará” durante el verano, ya que “la población de los municipios rurales se duplicará” mientras que “no se cubren las bajas, no reabren los consultorios, no dotan de plantilla al sistema sanitario y no se pone en marcha un sistema de incentivos para cubrir las plazas de difícil cobertura”.

Por todo ello, Luis Tudanca exigió una vez más que se reabran los consultorios médicos en el medio rural, que se recupere la atención presencial, que se dote de personal suficiente a la Atención Primaria y que se ponga en marcha “un verdadero” plan de incentivos porque “sin eso va a ser imposible frenar la sangría demográfica”.