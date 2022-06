Estupor y rechazo de los aficionados al nuevo escudo del Real Valladolid

Se esperaba con impaciencia el nuevo escudo del Real Valladolid, que había causado polémica entre la afición que no estaba muy a favor del cambio. Y este lunes por fin se daba a conocer. Y la verdad es que apenas una hora de su descubrimiento ya son cientos de aficionados que no están de acuerdo con el cambio y reprochan a Ronaldo y a la directiva “tocar un emblema de toda la vida”.

En la web del Real Valladolid se anunciaba la noticia y allí se explicaba que el nuevo escudo nace para “respetar la esencia e impulsar el porvenir fue la premisa que guio este cambio. La nueva identidad nace de esa mirada al pasado para proyectarla hacia el futuro. El nuevo escudo se inspira en el de 1928 y refuerza los elementos clave del Club: colores, llamas y corona. Con esta nueva configuración, el escudo gana en reconocimiento, impacto y presencia de sus colores principales. Un escudo más blanquivioleta que nunca. Un nuevo escudo que es la suma de toda su Historia”.

El rojo y el amarillo siguen presentes en la corona y las icónicas llamas, que hacen referencia al incendio ocurrido en Valladolid en 1561 y que también recoge el escudo de la ciudad, con un diseño más claro y potente. La complejidad de trazos, contornos y ornamentos evolucionan a trazos más dinámicos y manteniendo siempre el mismo nivel de detalle, lo cual mejora considerablemente su visibilidad. “Simplificamos las formas y reducimos la cantidad de colores para quedarnos con la esencia”, se señala.

También actualizamos las siglas que siempre estuvieron dentro del escudo, entrelazándolas entre sí. La “V” se inspira en la forma característica que tenía en el escudo fundacional, además de servir como punto de partida para todo el universo visual.

A la derecha el escudo de un club serio, un club histórico y uno de los mejores clubes de españa. Y a la izquierda el escudo que ha pintado mi hijo pequeño…. ¿QUE COÑO ES ESTO?

Unos cambios que no han sentado nada bien y las redes sociales se han convertido en un “lugar caliente” para rechazar este escudo con frases rotundas como “Es un intento de escudo pintado por un niño de tres años. Un bochorno y un desprecio a nuestra historia”, o “es una falta de respecto a años de historia”. Otra usuaria no da crédito y se pregunta “parece una broma de mal gusto, por favor, que feo, no nos vemos representados para nada con este escudo. “Horrible, una mierda de escudo. Basta ya de mentes enfermizas que politizan absolutamente todo y quieren borrar nuestros orígenes”, comenta otro aficionado.

Lo cierto es que, de momento, este nuevo cambio de cara ha tenido poca aceptación. ¿Seguirá adelante el club?