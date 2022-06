Ronaldo: defiende el nuevo escudo: “Respeta la historia del Real Valladolid”

El nuevo escudo presentado por el Real Valladolid de fútbol que se presentaba este lunes en la web de la entidad pucelana no ha sentado nada bien, en líneas generales, entre la afición blanquivioleta, que se ha despachado a gusto en este arranque de semana. “Es un intento de escudo pintado por un niño de tres años. Un bochorno y un desprecio a nuestra historia”, escribía un tuitero. “Es una falta de respeto a años de historia”, decía otro mientras que una usuaria no daba crédito y se pregunta “parece una broma de mal gusto, por favor, que feo, no nos vemos representados para nada con este escudo. “Horrible, una mierda de escudo. Basta ya de mentes enfermizas que politizan absolutamente todo y quieren borrar nuestros orígenes”, comentaba, indignado, otro aficionado en las redes sociales.

Desde la Federación de peñas, además, han recordado que el escudo del Real Valladolid fue elegido por los aficionados de todos los equipos de España como el “más bonito” de Primera y de Segunda división y su cambio, hecho público en el 94 aniversario del club, “lo ha empeorado sobremanera y, lejos de mostrar una modernidad, se ha retrotraído en el tiempo, mostrando un diseño muy diferente, que no ha gustado a prácticamente nadie”.

E incluso ha sufrido alguna broma, como la de la empresa Ali Express, que se ha reído de si misma: “Avisamos de que no tenemos nada que ver con el nuevo logo del Valladolid”, aseguraban en su cuenta oficial.

A la izquierda el viejo escudo del Real Valladolid, a la derecha el nuevo FOTO: La Razón

Desde el club defiende el cambio del escudo, porque refleja la historia del club y de la ciudad, a pesar de que se ha suprimido la cruz laureada de San Fernando y los castillos que orlaban el anterior. “La nueva identidad nace de esa mirada al pasado para proyectarla hacia el futuro”, señalan, mientras explican que se inspira en el de 1928 y refuerza los elementos clave del Club: los colores rojo y amarillo, las llamas que recuerdan el incendio de 1561 y la corona. “El escudo gana en reconocimiento, impacto y presencia de sus colores principales. Un escudo más blanquivioleta que nunca”, insisten.

Si bien, y ante el malestar creciente en la afición, esta esperaba unas palabras del presidente del Real Valladolid, el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário de Lima, que han llegado a través de una carta remitida por el club pucelano a sus 18.017 socios y abonados.

Y el presidente ha apuntado que el nuevo escudo es el resultado de un proceso de tres años de estudio “en profundidad” que ha bebido del pasado, al tiempo que ha tenido en cuenta la “historia y sentimiento” de los aficionados.

”En todo el proceso del cambio hemos tenido un cuidado como yo nunca había visto en ninguna parte, una atención a cada detalle de la historia del Real Valladolid y un respeto a todo lo que representa el símbolo máximo de este club único”, escribe Ronaldo.

El brasileño insiste en la misiva que para crear el nuevo escudo, “se ha respetado la esencia del club”, con una mirada al pasado, puesto que está inspirado en el de 1928, “pero desarrollando una versión que evoluciona nuestro diseño de manera que nos ayude a llevar al Real Valladolid hacia el futuro”.

El presidente, que no hace referencia en la carta a la supresión de la cruz laureada de San Fernando y los castillos que orlaban el anterior o a la reducción de la corona, asegura que las rayas blancas y violetas “ganan más equilibrio y espacio” y “las llamas, con más movimiento y actitud mantienen nuestra conexión con la historia y su ciudad”.

El alcalde ve surrealista la polémica

El alcalde de la ciudad, Óscar Puente, no entiende el “lío considerable” que s eha organizado en la ciudad a cuenta del escudo y considera que la polémica que se ha generado es “surrealista”, y más si cabe después del éxito logrado por el club y el equipo con el reciente ascenso a Primera División. Además, señala que es una situación que debería zanjarse cuanto antes para evitar que vaya a más y, de paso, que no se vincule a la posibilidad de cambiar el de la capital vallisoletana. t

“Si se ha generado tanta polémica en torno a la decisión que ha tomado el club como para hacerlo con el de la capital del Pisuerga”, ironizaba el primer edil vallisoletano, por lo que en su opinión el debate sobre el cambio del escudo de la ciudad “cierra” de forma “definitiva” cualquier posibilidad de cambiar el emblema de la ciudad durante su legislatura.

Otros cambios en la historia del club

Desde que se fundara el club en el año 1928, el escudo ha sufrido hasta ocho modificaciones, antes de la actual. Por ejemplo, en 1931, tres años después de la puesta en marcha de la entidad, en 1931, se suprimió la corona con el advenimiento de la II República, aunque en 1940 se recuperó, una vez terminada la Guerra Civil Española.

En 1962 sumó la cruz laureada de San Fernando que el dictador Francisco Franco concedió a la ciudad a través de un decreto firmado por él y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 17 de julio de 1939.

Desde 1962 el escudo no ha sido modificado en profundidad durante estos sesenta años excepto a eliminación en 1970 letras iniciales R(eal) y V(alladolid) en la parte inferior y de su posterior recuperación, en 1998, año de la última variación, informa Efe.