Mañueco al movimiento LGTBI: “No podemos rendirnos cuando las luchas son justas”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que la “lucha” del movimiento LGTBI por sus derechos ha sido “ejemplar”, con motivo de la celebración este 28 de junio del Día del Orgullo. Así lo trasladó a través de un mensaje en su perfil de la red social Twitter.

La lucha del movimiento LGTBI por sus derechos ha sido ejemplar. Los derechos y las libertades de todas las personas son la base de nuestra sociedad y de nuestra convivencia. Esta celebración nos recuerda que no podemos rendirnos cuando las luchas son justas. #DíadelOrgulloLGTBI — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) June 28, 2022

“Esta celebración nos recuerda que no podemos rendirnos cuando las luchas son justas”, añadió el presidente de la Junta. “Los derechos y las libertades de todas las personas son la base de nuestra sociedad y de nuestra convivencia”, agrega en su comentario en la red social, que acompaña con el ‘hashtag’ #DíadelOrgulloLGTBI.

A vueltas con la bandera

Por otra parte, esta conmemoración sigue generando alguna discrepancia entre los grupos políticos, por la colocación de una bandera en el balcón del Parlamento autonómico del Grupo Socialista. La Presidencia de las Cortes de Castilla y León envió un correo electrónico al PSOE para que retire la bandera arcoiris que colgó este martes 27 de junio en la fachada del Parlamento, en concreto en las ventanas de sus despachos, como apoyo al colectivo LGTBI y contra la decisión institucional de no iluminar el edificio como en años anteriores para conmemorar el Día del Orgullo.

Fuentes del Parlamento autonómico explicaron a EFE que, para hacer esa petición, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2020 con la que esa instancia judicial fijó como doctrina que este tipo de actos van en contra de la neutralidad de las Administraciones Públicas, en referencia a la colocación de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos.

En concreto, el alto tribunal planteó, sobre el caso planteado en Santa Cruz de Tenerife con la colocación de una bandera no oficial, que “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.

El líder del PSOE, Luis Tudanca, junto a la bandera arcoíris que ha colocado en el balcón de su grupo en las Cortes regionales FOTO: mir_ical Agencia ICAL

Las mismas fuentes del Parlamento autonómico señalaron que, en caso de que el PSOE mantenga la bandera colgada, algo que ocurre en estos momentos, la Presidencia del Legislativo pedirá a funcionarios de la institución que la retiren, al entender que “entra en conflicto” con la normativa vigente.

Inicialmente, en el momento de la colocación de la bandera, la Presidencia de las Cortes de Castilla y León no tomó la decisión de pedir la retirada, pero fue por la tarde, al tener conocimiento de la sentencia aludida, cuando optó por demandar al PSOE que la repliegue.

A las once y media está previsto que el Grupo Socialista y las Juventudes Socialistas presenten su manifiesto de apoyo al colectivo LGTBI y será entonces cuando fijen posición sobre la nueva decisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León.

Como consecuencia de la negativa de Pollán a iluminar la fachada de las Cortes con motivo del Día del Orgullo LGTBI, la Fundación Triángulo, una de las más veteranas asociaciones en la defensa de los derechos de este colectivo, convocó una protesta anoche para iluminar con linternas el edificio institucional.