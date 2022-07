El PP de Burgos pide al alcalde Daniel de la Rosa que “deje de improvisar” en los “Sampedros”

El Partido Popular (PP) de Burgos ha pedido al alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, que “deje de improvisar” en las fiestas de San Pedro. Su portavoz, Carolina Blasco ha acusado al regidor de haber “triplicado en 2022 el presupuesto de las fiestas respecto del 2019, último año de programación gestionado por el PP, pasando de 500.000 a cerca de 1.500.000 euros y el resultado no puede ser más decepcionante”.

El PSOE debería reconsiderar los cambios que ha incorporado unilateralmente en las fiestas de San Pedro y San Pablo porque el resultado son unas fiestas dispersas y desdibujadas que no justifican un presupuesto tan elevado”, ha añadido.

La dirigente popular ha asegurado que “el PSOE ha preparado unas fiestas a su gusto, no al de los burgaleses y ha querido utilizarlas para competir, como hace siempre, con el PP y lo único que ha conseguido es improvisación, descontento y un gasto que no se justifica”.

En este sentido, Blasco ha recordado a De la Rosa que “las fiestas mayores son para los burgaleses y no para el lucimiento personal del alcalde con el dinero de todos. El cambio por el cambio no es sinónimo de éxito. Lo conocido no tiene por qué ser malo, ya que a veces es el resultado de conocer a los destinatarios de la programación. Ello no implica que no se pueda evolucionar pero no improvisar de manera continuada”.

Asimismo, ha indicado que “en primer lugar, se ha llegado tarde a los contratos de conciertos, de iluminación, de los fuegos y verbenas sin poder garantizar la concurrencia y que las empresas estaban en condiciones de prestar servicios”.

La portavoz del PP ha explicado que “adicionalmente, los espacios elegidos han dispersado las actividades y han supuesto un baile constante de rectificaciones desde las casetas de la Feria de Tapas al arco luminoso o las verbenas. En algunos casos las ubicaciones ni han pensado en la movilidad ni en la seguridad de los burgaleses. Los jóvenes han sido los grandes olvidados de estas fiestas con verbenas improvisadas sin generar un espacio de fiesta que ha mutado a un botellón móvil por toda la ciudad”, ha lamentado.

También ha subrayado que “las barracas merecen un apartado aparte y deben ser reconsideradas tanto por motivos de movilidad como de seguridad, así como por la adecuación del espacio y coste para la ciudad. Los conciertos gratuitos no han llamado la atención de los burgaleses y los de pago se debe reconsiderar el modelo, coste y espacio. La Feria de Tapas languidece y debe repensarse para impulsar un proyecto atractivo y de calidad”.

Carolina Blasco además ha denunciado que “el traslado del Día del Burgalés ausente no ha conseguido el objetivo de ponerle en valor sino más bien al contrario forzando a que nuestros paisanos vengan a Burgos en un día no festivo en otras localidades”.

Por ello, los populares han reiterado que “la petición de que para los próximos Sampedros se empiece a trabajar en unas fiestas de calidad, contando con todos y con un coste que verdaderamente redunde en una mejora real de la programación para los burgaleses. El descontrol es de nuevo la marca de la casa del Gobierno de De la Rosa y excluir a todos para lucirse con unas fiestas “socialistas” que vuelven a ser sinónimo de fracaso y un despilfarro”, ha concluido Carolina Blasco.