Los abogados de Castilla y León se hartan del Ministerio de Justicia

Los integrantes de los colegios oficiales de abogados de abogados de Castilla y León se sumaron este martes a las movilizaciones, ante las sedes de las Subdelegaciones del Gobierno durante una hora, para reclamar al Ministerio de Justicia las cuantías impagadas por los Turnos de Oficio, asistencias jurídicas y asistencia de violencia desde el mes de marzo. En lema de esta jornada reivindicativa fue: ‘los abogados cumplen, el Ministerio de Justicia no cumple’.

Aunque estos servicios están suscritos a la Ley de Subvenciones, no es una nómina como tal, no les parece de recibo estar cuatro meses y medio sin percibir nada. Además, existen una orden del propio Ministerio de Justicia que les obliga a pagar a los letrados del Turno de Oficio todos los meses, pero se está incumpliendo y no están cobrando.

Por otro lado, la reivindicación también centra en la cuota media que perciben por asunto, que es de 147 euros. Lo engloba todo, es decir, en los procedimientos civiles, como los juicios, recursos de apelación, las ejecuciones, etc, mientras que, en los asuntos penales, sería igualmente los juicios, los recursos, que puede llegar incluso hasta el Tribunal Supremo.

Los colegios oficiales de abogados de Castilla y León destacaron su concepto de Justicia Social, su interés por poder defender a aquéllos que no tienen medios y ese sigue siendo su gran objetivo con la asistencia en los Turnos de Oficio, durante los doce meses del año. En España, existen un total de 83 Colegios Oficiales de Abogados, de los que 23 son los que pertenecen a la ‘zona ministerio’, como Castilla y León, autonomías donde no están transferidas las competencias en materia de Justicia.

También se suman a estas reivindicaciones los abogados de la Comunidad de Madrid que trabajan en el Supremo o para los juzgados centrales. Esta situación entre las comunidades con las competencias transferidas y las que pertenecen a la ‘zona ministerio’ lleva consigo fuertes desigualdades económicas, ya que en algunas comunidades, los abogados llegan a cobrar el triple que los que pertenecen a una que le tiene que pagar el Ministerio de Justicia por hacer el mismo trabajo.

En resumen, denunciaron, que cobran poco y, desde hace unos meses, ni siquiera cobran. En 2021, se tramitaron casi dos millones de asuntos de Justicia Gratuita, lo que supone un incremento de algo más del 20 por ciento con respecto al año 2020.