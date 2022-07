The Charlatans y The Fleshtones, cabezas de cartel del Purple Weekend Estrella Galicia de León en 2022

The Charlatans y The Fleshtones serán los cabezas de cartel de la trigésimo sexta edición del Festival Purple Weekend Estrella Galicia, que avanza los diez primeros grupos que tocarán entre los días 8 y11 de diciembre de este año en el Palacio de Exposiciones de León.

Al anunciarse tan pronto este año los cabezas de cartel, se ha hecho posible presentar una oferta para la trigésimo tercera edición de los abonos para todo el festival, a la venta en Marca Entradas y WeGow, que será de 55 euros hasta el 31 de agosto, con un ahorro de entre 15 y 20 euros sobre el precio final.

Entre los grupos internacionales que les acompañarán estarán también Corduroy, The Warmbabies, The Tambles, Small Fakers y The Hurricanes. Las bandas españolas serán Hank Idory, Brincosis y Las Kassettes. El cartel se completará en los próximos meses con más bandas.

Otra de las novedades del Purple Weekend Estrella Galicia es la reincorporación a la organización de Alejandro Díez Garín, el líder de los míticos Los Flechazos. Alex Cooper fue uno de los fundadores del festival. Se encargará, representando a la Fundación Club 45 del programa cultural, que se centralizará en el Palacín con importantes exposiciones de fotografía.

Hoy se ha presentado el avance de los grupos principales del cartel con la presencia del presidente del Centro León Gótico, Juan Dopico; la concejal de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Evelia Fernández; el director del festival Miguel Borraz; el programador artístico Miguel Llorente (Taxman); y el coordinador del programa cultural Alejandro Díez Garín (Cooper) representando a la Fundación Club 45; y la representante en León de Estrella Galicia, Carmen Barragán. Por parte de la Junta de Castilla y León estuvo en la mesa Avelino Crespo, secretario técnico del servicio territorial de Cultura.

Evelia Fernández -que quiso recordar a modo de homenaje al exministro de Cultura José Guirao, fallecido hoy, como “un hombre íntegro y dialogante, referente del mundo cultural”- se congratuló de que el Purple Weekend “hace de León una ciudad muy especial y conocida en toda España todos los diciembres” y espera que “después de la pandemia recupere su imagen en el panorama internacional gracias a este gran cartel que se ha anunciado”. El Ayuntamiento aportará 14.000 euros al festival y la cesión del Palacín y el Palacio de Exposiciones.

Por su parte, el representante de la Junta de Castilla y León y de la Fundación Siglo, Avelino Crespo, recordó que la administración autonómica “ha duplicado este año su aportación” -aportando una cantidad similar- y destaco la importancia de este evento musical “porque siempre llama la atención cómo da color a la ciudad de León impregnando la misma”.

Juan Dopico, el presidente de Centro León Gótico (la asociación que organiza el Purple Weekend Estrella Galicia, se congratuló de que se presentara tan pronto los grupos cabecera del festival, recordando “lo difícil que fue llevarlo adelante el año pasado” por lo que quiso dar la enhorabuena al equipo de organización, e informó de que este año también habrá un día especial para los más pequeños “para ir haciendo cantera” como fue el Purple Familiar en 2021.

La representante del principal patrocinador, Carmen Barragán, mostró su satisfacción “con un festival de una música que a Estrella Galicia le encanta, que funciona, que cae bien y que seguiremos apoyando en el futuro”.

Las bandas

En 1990, el primer single de los británicos The Charlatans, ‘The Only One I Know’, causó conmoción en la escena musical británica y, de un plumazo, colocó al joven grupo de Birmingham en la primera división del sonido indie junto a Stone Roses, Happy Mondays y Oasis. Desde entonces, la banda liderada por el carismático Tim Burgess ha desarrollado una carrera brillante, cuajada de enormes canciones y directos espectaculares. Este año los leoneses podrán disfrutar de una de las consideradas “mejores bandas de todos los tiempos” en exclusiva para el Purple Weekend.

Por su parte, los estadounidenses The Fleshtones regresarán a León después de tres décadas, ya que en 1988 ofrecieron un concierto en la mítica sala Mandrágora que acabó arrastrando al público a la calle, cual flautistas de Hamelín, a golpe de tambores y fuzz. El grupo de Nueva York liderado por Peter Zaremba continua en plena forma, demostrando en cada gamberra actuación que son un grupo imprescindible, pioneros en la revitalización del rock de garaje en los ochenta y referencia obligada para miles de bandas teenagers.

Los británicos Corduroy, surgidos de la escena Acid Jazz en los noventa, combinarán su sonido groovy de instrumentales de soul y funk con auténticos pildorazos pop. Por su parte, los franceses The Warnbabies llegarán a León par encandilarlo con su sonido Rickenbacker y armonías vocales de ensueño desde la Costa Azul.

Los ingleses The Hurricanes consiguen un directo potente, con un sonido deudor del soul, el rhythm’n’blues y el beat británico de los años sesenta pero dándole la energía de los Clash. Mientras que el cuarteto de guitarras holandés The Tambles aportarán al escenario una mezcolanza de frescura contemporánea y pop melódico con energía raudales dada su juventud.

Small Fakers darán el espectáculo tributo del festival a Small Faces con Una imagen cuidada, sonido fiel y gran respeto por el grupo original, por lo que se han convertido en unos de los conciertos mods británicos.