“Me he metido en este lío de la política por sentido de la responsabilidad y por patriotismo”

Ni 100 días lleva Gonzalo Santonja Gómez-Agero al frente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, pero este tiempo “no largo, pero intenso”, le ha servido para arreglar “algunos entuertos inesperados” y poner las bases para relanzar un sector del que es apasionado este catedrático de la Universidad Complutense, con seis sexenios de actividad investigadora. Para desarrollar este viaje se ha rodeado de un equipo del que se muestra muy orgulloso, porque todas las personas que “aquí están son profesionales y no tienen intereses fuera de lo que están haciendo”. Además quiere dejar claro que aunque ningún alto cargo milita en VOX, porque han sido elegidos por su profesionalidad, “el compromiso de todos es absoluto” con la formación que preside Santiago Abascal, porque “son y somos gente de lealtad y de palabra”, afirma el consejero.

- ¿Cómo valora estos pocos más de dos meses que lleva al frente de la Consejería?

- En este intenso periodo nos hemos encontrado muchos entuertos que nos han llevado más tiempo de lo esperado. El primero fue el malestar de la familia de Miguel Delibes, a la que Ciudadanos les prometió un edificio para poder mostrar el gran legado de Delibes, que es impresionante, entre manuscritos y cuadros curiosos, y que sus hijos en vez de trocearlo, en una muestra más de su grandeza y generosidad, deciden hacer una donación a la ciudad de Valladolid, a Castilla y León y a España. Firman un acuerdo de colaboración, pero los servicios jurídicos de la Junta dicen que nadie puede decir que voy a comprar una casa para ponérsela a quien sea. A partir de ese momento se pasan diez meses sin hablar con ellos, y es lo que yo me encuentro al llegar, pero tras mi conversación con la familia hemos encontrado una solución, y en pocos días van a tener tener un local en el centro de Valladolid noble para instalar el Museo Miguel Delibes, que yo creo que francamente va a ser uno de los centros culturales más visitados de España. Algo parecido me sucede con las Edades del Hombre, a las que habían expulsado de Castilla y León, al considerarlo un proyecto agotado. Hay un verso de Cernuda que me gusta mucho que dice “No es el amor el que muere, somos nosotros mismos”. No entiendo que se puedan hacer en Plasencia, y no en Béjar, por ejemplo. Es evidente que Las Edades del Hombre llevan muchos años, pero en vez de rechazarlas, hay que buscar una reinvención, y en este caso es muy sencilla, que es a través de puentes, entre Plasencia y Béjar o Braganza y Puebla de Sanabria. Se lo propuse a los obispos y están encantados, de manera que la próxima edición se va a hacer sobre esta idea. Algo parecido ha pasado con la Orquesta Sinfónica al no tener director y un gerente extraordinario desanimado que ahora está encantado. Lo mismo pasa en la Fundación Atapuerca sin gerente. Y por último hemos tenido que tratar un tema complicado en Las Médulas, que ya está encauzado. No estoy hablando de cosas menores y si algo no se puede permitir la Junta es tener problemas con Miguel Delibes, Las Edades del Hombre, Atapuerca o el patrimonio. Eso sí son temas tan importantes que no tienen que ser objeto de discusión, tienen que ser una causa que nos agrupe a todos, y lo digo desde esta Consejería que se nos tachó de intolerantes.

- Y ante estas dificultades, ¿han tenido tiempo para impulsar proyectos para Castilla y León?

- Sí. Ya hemos dado los primeros pasos para crear los equipos de la iniciativa “Primeras Palabras” de los orígenes del español, que es una de nuestras principales líneas de trabajo junto a los “Fueros”, que iniciaremos con una exposición en las Cortes regionales, ya que los consideramos muy importantes, como por ejemplo el de Brañosera del año 824, que es el origen del municipalismo y las libertades, mientras Europa se está hundiendo en lo más oscuro de la Edad Media, así que cuando alguno nos venga a dar lecciones de democracia, primero que se informe un poco. Durante la muestra también presentaremos una edición del “Fuero de Peñafiel” y estamos empezando a trabajar en el “Fuero de Andaluz”, que se dio en una comarca de Soria que la vertebra el río Andaluz, y que es algo muy curioso y sucede en el corazón de Castilla. También con “Primeras Palabras”, hay un documento muy interesante leonés, la “Nodicia de Kesos”, un texto del año 974, que ya es un romance, y que tiene la misma estructura que utilizamos ahora. Y con ello queremos ofrecer más conocimiento de donde aparecieron las primeras palabras en castellano. También en estos menos de 100 días hemos podido arreglar el problema del deporte, ya que en nuestra concepción del deporte de dar un tratamiento preferente al deporte familiar, vamos a dar un apoyo decisivo a las federaciones que se encontraban en una situación crítica. O en el tema de patrimonio, como Siega Verde, nuestra idea es potenciar la formación de los gestores, a través de un nuevo máster, porque Castilla y León cuenta con infinitos yacimientos, muy buenos arqueólogos y especialistas, pero nos faltan gestores, que es fundamental para dar una solución a nuestro patrimonio inmenso con el que contamos.

- ¿Cómo un hombre de la Cultura se mete en este “lío” de la política?

- Yo tenía mi vía muy cómodamente solucionada. Yo no necesito nada. Mis hijos están muy bien colocados, y yo tengo mi vida resuelta. Yo me he quitado del medio con seis sexenios de investigación, que es al máximo que se puede aspirar y me ha sobrado tiempo para tener unos más. Y yo tenía cursos en universidades mexicanas y peruanas. Tenía entretenimiento y bien pagado, y tenía muchas cosas en España, como el Premio Gil de Biedma. Así que yo aquí no estoy por interés personal. No te voy a decir que pierda dinero, porque eso no viene a cuento, pero si te digo que no gano dinero. Entonces porque me he metido en esto con las facturas que me han pasado y que sabía que me las iban a pasar. Pues te lo digo muy sinceramente, por sentido de la responsabilidad y por patriotismo, y no lo puedo decir de otra manera. Soy un hombre de Cultura y llevo toda la vida metido en esto. A la vista está que soy españolista, es evidente, y me he metido en esto, por sentido de la responsabilidad.

- Venimos de unas crisis que han afectado mucho al sector turístico...

- La verdad es que venimos de una crisis y parece que nos metemos en otra. Por esto estamos impulsando iniciativas muy interesantes, que algunas no podemos contar hasta que no estén en marcha, porque una de las cosas que se peca habitualmente en política es vender palabras. Yo no he vendido ninguna palabra, solo hechos. En la última Conferencia Sectorial la ministra propuso una líneas de ayudas para los hoteles, y yo la realice una matización, las ayudas deben ir a todos los establecimientos hosteleros, porque el turismo en Castilla y León está basado fundamentalmente en las Casas Rurales, y ante los problemas no los podemos dejar desasistidos, por lo que nuestro compromiso es desarrollar iniciativas interesantes para todo el sector.

- ¿Cómo la última campaña de promoción para el verano?

- Castilla y León tiene unas condiciones excepcionales para el turismo de naturaleza, deportivo, familiar. No las hay en otras muchas zonas. Nosotros además ofrecemos seguridad y todo tipo de confort y de oferta cultural, que cubre desde el deporte, a la gastronomía, la naturaleza a los espacios histórico-artísticos. Entonces lo que necesita es un tratamiento global, de conjunto, para hacer una oferta imbatible. En occidente, en el mundo desarrollado, hay mucha gente con un nivel adquisitivo alto que se jubila con 50 o 55 años, que ya no apuesta por el turismo de playa ni de discoteca, gente que busca otro tipo de atractivos, y que nosotros se lo podemos dar. Y ese es el nicho que nos interesa. No creo que sea cuestión de gastarse dinero en unas campañas de publicidad de una forma indiscriminada, hay que hacer el retrato robot que a ti te interesa y a ese sector es al que tienes que ir a buscar, para dialogar con ellos y atraerles.

- Otro sector que lo está pasando mal es el de la tauromaquia. Usted como gran conocedor de este mundo, ¿cómo se les puede apoyar?

- Yo no estoy en contacto con el sector, yo pertenezco al sector. Yo soy salmantino, y mi cultura desde niño es la cultura del toro, por lo tanto yo estoy ahí. Soy muy consciente de los problemas que hay en el mundo del toro, pero con la pandemia hemos sufrido todos, los músicos, las artes escénicas, pero el mundo del toro también ha sido castigado. Para intentar apoyarlo nosotros contamos con un ciclo muy bueno de novilladas, que también está sirviendo para promocionar a los novilleros y a los encastes minoritarios, que por distintas razones o sinrazones tienen difícil ir a otras plazas. Es una cosa muy equilibrada, se está dando salida y un trampolín a los novilleros, se está aliviando a los ganaderos. Además hemos dado nuestra aportación al nuevo reglamento que está elaborando la Consejería de Medio Ambiente, que es la que tiene competencias en esa materia, siempre en favor del sector, porque al igual que cuando se organiza un gran partido de fútbol la seguridad la paga el Estado, no es normal que en los toros, lo tenga que hacer el empresario o los ayuntamientos. Y en esa línea vamos a apoyar y poner énfasis en una serie de manifestaciones que no se van a desarrollar en otro tipo de cosas. Desde supuestos ecologismos se habla contra el mundo del toro, lo que me deja bastante perplejo. La extensión de alcornoques y de encinas que mantiene el toro en la provincia de Salamanca sin ir más lejos, eso no existe en el resto de Europa. Cuando se habla de economía sostenible, digo que se den una vuelta por una dehesa. El sacrificio de un toro en una plaza, implica que vivan 50 animales, porque en esa dehesa hay una fauna salvaje, además de hermanos, vacas, becerros, caballos. En Castilla y León hay 14.000 personas que viven de este mundo. Por esto creo que se habla con mucha ligereza del mundo del toro. Se suele decir que los toros forman parte de la cultura española. Y yo voy mucho más allá. Están documentados los ganaderos de toro bravo y los toreros de a pie por lo menos desde mediados del siglo XII, mientras que en España se cuaja la fusión de los reinos de Castilla y de León con Fernando el Santo en 1230, lo que quiere decir que los toros son uno de los elementos constitutivos de la cultura española, lo que acentúa su importancia. Por ello vamos a convocar una becas de investigación tanto histórica como científica, porque los veterinarios, los médicos están haciendo trabajos muy sólidos y no están teniendo el reconocimiento, y nosotros queremos apoyar manifestaciones populares y las menos comerciales del mundo del toro y darle la solvencia académica e intelectual de cualquier manifestación artística que requiere y que a lo mejor no lo ha tenido.

- ¿Cree que la circunstancia de que usted haya sido elegido por VOX está provocando que sus actuaciones se estén vigilando más?

- Yo tengo cultura taurina. Recuerdo una cogida muy dura que tuvo “El Viti” y un joven periodista le metió el dedo en el ojo con las preguntas, a las que el maestro contestó “a la plaza se viene llorado”. Pues yo a este cargo he venido llorado, muy consciente del paso que daba y sabiendo que iba a tener un coste, pero he venido llorado.

- ¿Y cómo ve el futuro?

- Con muchos problemas. Ahora hay una gran preocupación por los incendios forestales. Y lo que hay que hacer es preguntarse porque se están produciendo esos fuegos. Yo lo tengo claro. Ahora cuando paseabas por la Sierra de la Culebra no te encontrabas ninguna cabra, que eran las que se comían los pastos. Se está haciendo una legislación en contra de los ganaderos y a favor del ecologismo, y eso está provocando que me tenga que encontrar con alcaldes de algunos pueblos que están destrozados porque para tener un cerdo y unas gallinas tiene que hacer miles de trámites. Y es que no se puede legislar sobre el campo y los pueblos desde la ciudad, porque ese hombre que vive en el pueblo quiere seguir viviendo de la misma forma. El resultado de esta política es que el campo no este limpio, que junto al calor extremo y las condiciones meteorológicas se estén produciendo estos incendios, y lo que es intolerable es que se diga que se produjeron por falta de helicópteros o de cortafuegos. Lo que está claro es que se ha legislado en contra del ganadero, que junto a que hay poca gente joven en el campo, provoca que cada vez sea más difícil controlar esos fuegos. Por lo que para remediar esta situación lo que hay que hacer es cambiar muchos planteamientos políticos.

- ¿Y usted ha venido a cambiar muchos planteamientos?

- En la vida hay que ser modesto y humilde. Tengo una serie de inquietudes, pero lo mejor es que tengo un equipo muy bueno. Yo estoy encantado con la gente que forma parte de esta Consejería, y nosotros vamos a trabajar. Todas las personas que hay aquí son profesionales, no tienen intereses fuera de lo que están haciendo. Mar Sancho cuando deje de ser viceconsejera seguirá escribiendo, Juan Carlos Prieto volverá al mundo del Patrimonio porque es lo suyo, el secretario general es un funcionario del máximo nivel, regresará a un puesto dentro de la administración. Todos nuestros intereses están aquí, igual que toda nuestra profesión y devoción, y yo creo que eso es fundamental, que en las cosas de la cultura no se puede estar sin una implicación sentimental y personal, y aquí esa implicación se tiene. Pero insisto que a mí me gustaría hablar desde la humildad.