Jesús Julio Carnero: “La Junta no va a permitir que nos quemen la Comunidad autónoma”

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, aseguró hoy “de forma clara, contundente y rotunda, como castellano y leonés y como zamorano”, que el Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco “no va a permitir que nos quemen la Comunidad autónoma, no va a permitir que nos quemen la provincia de Zamora”.

“Asistimos a algo desconocido pero asistimos ante algo que, como algunos dicen, es la mano del hombre la que la está provocando pero no necesariamente el cambio climático, sino la mano que, intencionadamente, chisca el monte y chisca nuestras vidas”, denunció.

Incendio en Losacio de Alba FOTO: Jose Luis Leal Agencia ICAL

En este sentido, agradeció el trabajo desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Quiero agradecer la colaboración, muy especialmente, de la UME y, muy especialmente, de la Guardia Civil. Ayer, el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha hablado con el ministro del Interior, el ministro Marlaska y le ha puesto en situación”, señaló.

Los consejeros de la Presidencia, @JesusJCarnero, y de Familia e Igualdad de Oportunidades, @MIsabelBlanco, han participado hoy en la reunión del CECOPI en #Zamora y han visitado el puesto avanzado de Muga, así como algunas zonas afectadas por los últimos incendios. pic.twitter.com/7zoNJiji8I — Familia Castilla y León (@familiajcyl) July 25, 2022

“Tres incendios que aparecen lo largo y ancho de la Comunidad en el día de ayer. Presuntamente, provocados el de Vegalatrave y el de Ávila; presuntamente, el incendio de Burgos, provocado por una actuación imprudente, fruto de una acción que estaba prohibida en ese tramo horario”, precisó.

Igualmente, hizo hincapié en la importancia del cometido de la Guardia Civil a la hora de “reforzar” en la provincia de Zamora los trabajos de vigilancia y pidió la colaboración de la ciudadanía para “detener a los que están chiscando nuestra vida, los que están acabando con nuestra manera de ser de esta manera, si vale la expresión, tan terrible y tan terrorista”.

Jesús Julio Carnero, quien hizo estas declaraciones, junto con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, aseguró que la Junta “va a estar con todas y cada una de las personas y municipios afectados” por los incendios forestales y expresó el pésame de la Administración autonómica a las familias de las dos víctimas mortales en de la Sierra de la Culebra.

Incendio en Losacio de Alba FOTO: Jose Luis Leal Agencia ICAL

“Significar por parte del presidente Alfonso Fernández Mañueco y la Junta de Castilla y León nuestro sentir ante esta problemática tan grave, que está afectando tanto a la vida y a la seguridad de las personas como a la seguridad y vida de sus bienes y, en muchos casos, de sus animales en la provincia de Zamora, así como en los distintos incendios que se están produciendo a lo largo y ancho de la Comunidad”, señaló.

Carnero y Blanco se reunieron con el Centro de Coordinación Operativa Integrado y, acto seguido, se desplazaron hasta el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en la carretera de Muga de Alba a Losacio.

2.000 hectáreas

Por lo que se refiere al incendio de Vegalatrave, el consejero de la Presidencia indicó que ha afectado, al menos, a 2.000 hectáreas, favorecido por el viento. “Presuntamente, ha sido provocado y, en este momento, está declarado en nivel 2 pero, en las próximas horas, si todo va como parece indicar, el Cecopi determinará bajarlo a nivel 1″, detalló. “La vía del tren convencional que une Puebla de Sanabria con Zamora va a ser reabierta próximamente. Es importante que hagamos caso a la Guardia Civil cuando señala que debemos proceder a las correspondientes evacuaciones”, anotó.

Jesús Julio Carnero insistió en que el ser humano “está chiscando el monte y eso no tiene que ver con el cambio climático” y apostilló: “El cambio climático sabemos que está aconteciendo. Hay una hecho evidente que, además, esto no lo constata ningún científico; necesariamente no lo constata ningún científico. Cualquier de nosotros nunca habíamos pasado tanto calor; ni nuestros abuelos”.

El consejero aludió a un dato comentado durante la reunión del Cecopi, que refleja la situación actual, concretamente, el incendio de un vehículo en Rionegro del Puente “Cuando un coche se quema, suele provocar daño en torno a 500 o 1000 metros de fuego en ese entorno. Bueno, pues el coche que se quemó ayer en Rionegro produjo un daño en 30.000 metros cuadrados, en tres hectáreas”, dijo.

“Eso pone bien a las claras que estamos ante una nueva situación. Una nueva situación de cambio climático en la cual está conviviendo ese daño que, de manera pertinaz y contumaz, año tras año, acontece de que hay desalmados que chiscan el monte y están poniendo en peligro nuestras vidas, nuestros bienes y nuestra manera de ser”, reiteró.