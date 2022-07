Los incendios no dan tregua: otros tres más “provocados” en Burgos, Ávila y Zamora

Un verano calamitoso y que no se había visto en décadas. Tanto en altas temperaturas pero, sobre todo, en los incendios forestales que un día sí y otro también, protagonizan estas jornadas de verano estivales y trae de cabeza tanto a los vecinos afectados como a las brigadas y cuerpos de extinción de los fuegos, que están realizado interminables jornadas maratonianas para que las llamas no se propaguen, en unas condiciones climáticas, que además no son las más idóneas.

Incendio en Quintanilla del Coco (Burgos). FOTO: JCYL JCYL

Si en las últimas horas, parecía que la situación estaba controlada y que Castilla y León volvía a respirar tras tener controlados los incendios más salvajes que han tenido lugar en las provincias de Zamora, Sierra de la Culebra, con más de 60.000 hectáreas calcinadas, Monsagro (Salamanca) con cerca de 10.000 y Cebreros (Ávila), alrededor de 5.000; en las últimas horas, se declaraban tres nuevos incendios, ambos de nivel dos, en las provincias de Burgos, que obligaba en la tarde del domingo a desalojar seis poblaciones y en la provincia de Ávila, muy cercano al de Cebreros, con riesgo para la población, y otro más en Zamora.

La Junta de Castilla y León informaba de que los primeros indicios, señaló, indican que “no son espontáneos, sino que estaría la mano del hombre detrás, de forma intencional e imprudente, en lugares y día de tan extrema peligrosidad”.

#IFQuintanillaDelCoco cuando un incendio forestal alcanza poblaciones, las labores de extinción se complican mucho. En #SantoDomingoDeSilos luchamos casa por casa. Os agradecemos todos los mensajes de aliento que estamos recibiendo 🙏 pic.twitter.com/IxsoTBd8ya — Bomberos Ayto. Burgos (@BomberosBurgos) July 24, 2022

El incendio declarado este domingo por la tarde en el término municipal de Quintanilla del Coco (Burgos) ha obligado a evacuar a media docena de municipios, entre ellos Santo Domingo Silos y a los monjes del mediático monasterio románico del mismo nombre, cuna del canto gregoriano en España.

La comunidad monástica, al igual que el resto de los vecinos y turistas, ha sido evacuada con el último precedente de la Desamortización de Mendizábal (1835), que provocó la exclaustración hasta la reanudación de la vida monacal en 1880, y que es conocida internacionalmente por la grabación de discos de canto gregoriano que, desde los años setenta, han vendido miles de copias.

El cenobio no responde a esta hora las llamadas telefónicas ni tampoco la hospedería que regenta en esta joya del románico del arte español, también conocido por los dos claustros, especialmente el bajo con capiteles decorados con escenas bíblicas, y el célebre ciprés al que cantó el poeta Gerardo Diego en un conocido poema.

Otro de sus atractivos turísticos son los cantos gregorianos que entona la comunidad hasta siete veces al día en otras tantas horas litúrgicas en forma de responsos, salmodias y antífonas.

Todos los habitantes y población flotante de Santo Domingo de Silos ha sido evacuada por carretera hasta la cercana población de Salas de los Infantes, a 17 kilómetros de este municipio, uno de los seis que de momento han sido evacuados en autobuses ante la proximidad de las llamas.

Además del polideportivo municipal de Salas de los Infantes, se ha habilitado un albergue y puesto a disposición voluntarios de Cruz Roja y de Protección Civil, así como de personal de atención psicosocial también procedentes de Soria y de Lerma (Burgos).

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, ha anunciado la puesta a disposición de los evacuados en la capital burgalesa del polideportivo Talamillo, y ha enviado a la zona del suceso varios vehículos de emergencia: “todos los disponibles que estaban de guardia”, ha explicado a los medios informativos.

Aunque el fuego se ha declarado cerca de Quintanilla del Coco, este municipio no ha sido evacuado como inicialmente se informó, sino tan sólo alguna casa aislada.

Además de Santo Domingo de Silos, han sido vaciados Santibáñez del Val, Carazo, Villanueva de Carazo, Hacinas y Castroceniza, con una población total aproximada que supera el medio millar, lo que obligará al traslado de parte hasta la capital burgalesa.

En perspectiva, y preparados por lo que pudiera suceder a lo largo de la noche, ante la posibilidad de cambios de orientación y de fuerza del viento, se encuentran las poblaciones de Covarrubias, Mecerreyes y Puentedura, donde a esta hora ya se están practicando cortafuegos como medida preventiva.

Tienen también casas preparadas para posibles realojos y permanecen a la espera de lo que les pidan desde el dispositivo contra incendios, ha explicado a Efe el alcalde de Covarrubias, Millán Bermejo.El viento, al cierre de esta edición, estaba complicando las labores de extinción del fuego, que tuvo que ser declarado de nivel dos del operativo Infocal. Y a las ocho se sumaban tres nuevos municipios, Carazo, Villanueva de Carazo y Hacinas.

📸 Os dejamos unas imágenes recogidas por el helicóptero de coordinación #HOTEL a las 18.23 horas en el #IFQuintanillaDelCoco, #Burgos 🔥 pic.twitter.com/T2pOPZJWSI — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) July 24, 2022

El fuego se declaraba sobre las tres de la tarde, cerca de la carretera provincial BU-900 y en las cercanías de un paraje de alto valor ecológico, paisajístico como es el Sabinar del Arlanza y el desfiladero de la Yecla.

También en la provincia burgalesa se declaraba otro fuego, concretamente en Cubillo del Campo, no lejos de la capital burgalesa y junto a la carretera N-234 (Burgos-Sagunto).

Y la Junta elevaba elevaba al nivel de peligrosidad el incendio que se ha declarado este domingo en San Juan de la Nava (Ávila), a nivel dos, ante el posible riesgo para la población y bienes. Un incendio que se encuentra cerca de la zona en la que el pasado 16 de julio surgió el incendio de Cebreros, que aún permanece activo en Nivel 2 tras haber arrasado en torno a 4.500 hectáreas, después de haber surgido posiblemente de una colilla mal apagada.

Incendio en la localidad de San Juan de la Nava (Ávila), FOTO: ICAL Agencia ICAL

El viento que reina en esta zona del Alberche, a unos 28 kilómetros al sur de la capital abulense, junto a las elevadas temperaturas, han contribuido a la declaración de este fuego que también está próximo a El Barraco, con una población de unos 2.000 habitantes.

Y a última hora se declaraba otra vez de nivel 2 el operativo Infocal el incendio de Losacio (Zamora), que se inició el pasado domingo por la «posible afección a la población». Ocho poblaciones de la provincia de Zamora han tenido que ser evacuadas por este incendio forestal declarado en el término municipal de Vegalatrave.

Han tenido que ser desalojadas de forma preventiva las localidades de Losacio, Olmillos de Castro y sus anejos Marquiz de Alba y Navianos de Alba; Losilla y Pedro de las Cuevas, del municipio de Santa Eufemia del Barco, Perilla de Castro y, en preevacuación, la urbanización de La Encomienda.

Ponferrada

Las primeras estimaciones del Ayuntamiento de Ponferrada respecto a la superficie afectada por el incendio declarado hace una semana en las inmediaciones de la localidad de Montes de Valdueza se elevan por encima de las 2.000 hectáreas, según fuentes municipales.

Por su parte, el fuego procedente de Galicia que amenazó el municipio berciano de Puente de Domingo Flórez y obligó a desalojar durante tres noches a los vecinos de San Pedro de Trones también cuenta con unas primeras estimaciones de superficie afectada, que en este caso rondaría las 380 hectáreas de pasto.