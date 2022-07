Virginia Barcones: “Tenemos que detener la sangría de víctimas mortales que se está produciendo este año en las carreteras de Castilla y León”

La delegada del Gobierno de España en Castilla y León, Virginia Barcones, ha insistido en la necesidad de conducir con “la máxima precaución y con el mayor respeto posible hacia el resto de conductores y conductoras y, por supuesto, cumpliendo con todas las normas de tráfico y seguridad vial, porque tenemos que detener la sangría de personas fallecidas y heridas que se está produciendo este año, en el que el número de accidentes y de víctimas se está incrementado de forma significativa, ya no solo respecto a estos dos años anteriores, donde la movilidad ha sido más reducida, sino con relación a los años previos a la pandemia de la Covid-19″.

Así lo ha señalado durante la presentación, en el Centro del Control de Tráfico de la DGT en la Comunidad, la campaña especial con motivo de la segunda operación salida del verano que se producirá a partir de este viernes 29 de julio, acompañada por la coordinadora de Tráfico de Castilla y León y jefa provincial de Tráfico de Valladolid, Inmaculada Matías, y por el comandante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Oscar Rúa.

Al respecto, ha recordado que en los primeros siete meses de 2022, en las vías interurbanas de Castilla y León se han registrado 66 accidentes mortales, más de un 60 por ciento de incremento respecto a los producidos tanto en 2021 como en 2019, donde la cifra total, en ambos casos fue de 41 accidentes. “Pero lo realmente preocupante y trágico –ha añadido Virginia Barcones–, es que el número de personas fallecidas en nuestras carreteras en estos siete meses que llevamos de 2022 es de 73, 15 más que hace un mes, cuando presentamos la campaña de tráfico de inicio de verano. Estas 73 personas que han fallecido este año en las carreteras de la comunidad suponen más del 50 por ciento de aumento de las víctimas mortales de todo el año 2021, que fueron 48, y un 46 por ciento de incremento frente a las 50 personas fallecidas en 2019 . Son números y porcentajes, pero son terribles, porque son vidas humanas las que se han perdido detrás de cada una de esas cifras y no podemos seguir aumentándolas”.

La delegada del Gobierno en Castilla y León ha señalado algunos aspectos clave a la hora de ponerse al volante como la velocidad, el cinturón de seguridad y las distracciones: “Es muy importante que tengamos claro lo peligroso que es utilizar el móvil mientras se está conduciendo, es un motivo de distracción que causa un gran número de accidentes. Es fundamental el cinturón de seguridad y los sistemas de retención, respetar los límites de velocidad y también es primordial que no se consuma alcohol ni drogas, y quiero aquí insistir en lo que ya recalcamos al principio del verano: no solo es responsabilidad de la persona que conduce, sino que quienes la acompañan, si ven que la persona ha consumido sustancias, no pueden dejar que se ponga al volante”.

En cuanto a la segunda operación salida del verano, ha explicado que desde las 15 horas del 29 de julio y hasta las 24 horas del lunes 1 de agosto, Tráfico pone en marcha un dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para atender los 900.000 desplazamientos de largo recorrido previstos por las carreteras de Castilla y León durante el largo fin de semana.

Por provincias, el mayor número de desplazamientos de largo recorrido previstos para este fin de semana se producirán en las provincias de Valladolid, con 144.000; Burgos, con 130.000, y Segovia, con 117.000.

Las carreteras con mayor intensidad de tráfico en esta operación en Castilla y León son AP-1, AP-6, A-1, A-6, A-52, A-62, A-66, N-620 y N-630.

Durante todo el mes de agosto, las previsiones de desplazamientos de largo recorrido previstos por la DGT en Castilla y León son más de 5 millones.

Por este motivo y durante todo el verano, la Dirección General de Tráfico continuará poniendo en marcha dispositivos especiales de regulación y vigilancia del tráfico durante todos los fines de semana del verano, para atender así a las necesidades de los conductores.

Campaña de alcohol y drogas

En este sentido, la delegada del Gobierno ha anunciado que la Dirección General de Tráfico pondrá en marcha desde el lunes 8 al domingo 14 de agosto una nueva campaña en la que se intensificará la vigilancia sobre el riesgo que supone el consumo de alcohol y/o drogas y la conducción.

Durante una semana, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) intensificarán los controles sobre este factor concurrente, presente en casi un tercio de los accidentes mortales del pasado año. Para ello, se establecerán diferentes puntos de control a cualquier hora del día con el objetivo de evitar que personas que hayan ingerido alcohol o hayan consumido drogas circulen por las carreteras.

Para disuadir del consumo de estas sustancias durante la conducción en todo tipo de vías, Tráfico ha invitado a los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes para que se sumen a la campaña, con el establecimiento de controles en sus respectivos cascos urbanos.

En el primer semestre del 2022 en Castilla y León se impusieron más de 2.000 denuncias administrativas por consumo de alcohol y más de 1.400 por consumo de drogas. Además de eso, se abrieron 521 diligencias judiciales relacionadas con delitos de alcohol y drogas.

En el verano del 2021 en Castilla y León los agentes impusieron más de 900 denuncias administrativas por consumo de alcohol, más 800 por consumo de drogas y abrieron 94 diligencias judiciales relacionadas con delitos de alcohol y drogas.

Medios y medidas para que el viaje sea seguro

La delegada del Gobierno en Castilla y León, ha detallado una serie de medidas y medios materiales y humanos que la Dirección General de Tráfico

pone al servicio de la ciudadanía es esta comunidad para que el viaje sea seguro:

1.- Instalación de carriles reversibles y adicionales con conos en los momentos de mayor afluencia circulatoria y en tramos de determinadas carreteras.

2.- Paralización de las obras en determinadas carreteras, así como la restricción de la circulación de vehículos de mercancías peligrosas y transportes especiales en determinadas carreteras de especial intensidad, en horario y días.

3. Diseño de itinerarios alternativos, en función del destino, para evitar otros más congestionados con el fin de optimizar los tiempos y la seguridad de los desplazamientos.

4.- Utilización de los siguientes medios para vigilar y facilitar la movilidad por carretera:

· 86 radares fijos de control de velocidad, de los cuales 24 son de tramo.

· 97 radares móviles.

· 1 helicóptero.

· 24 cámaras de control de móvil y de cinturón.

· 2 drones para actividades vigilancia y control.

· 3 motos camufladas de la ATGC que circularán por las carreteras de mayor siniestralidad de motoristas con el objetivo de reducir la siniestralidad y comprobar que se hace una conducción responsable.

5.- Vigilancia del cumplimiento de los límites de velocidad, cuyo control se realizará a través de radares fijos y radares móviles que van en vehículos de la Agrupación de Tráfico.

6.- Desde el aire, la vigilancia y regulación se realizará con 1 helicóptero y los 2 drones de los que dispone la DGT en Castilla y León

7.- Información sobre cualquier incidencia en carretera a través de los paneles de mensaje variable, Internet, Twitter @InformacionDGT, @DGTes; en los boletines informativos de las emisoras de radio y televisión o en el teléfono 011.

Los medios materiales se ven complementados con los medios humanos. Además de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en este dispositivo especial también participan funcionarios, personal técnico especializado, empleados de empresas de conservación y personal de los servicios de emergencias; todos ellos estarán trabajando durante estos días para que los conductores puedan realizar un viaje seguro.

El tráfico en verano

Cuando viajemos por carretera en verano conviene tener en cuenta que:

- Hay un considerable aumento del número de desplazamientos de largo recorrido, más notorio aún durante los fines de semana.

- Aumenta también los desplazamientos de corto recorrido, sobre todo en carreteras secundarias.

- Existe mayor presencia de ciclistas y peatones en la calzada.

- Se produce circulación muy intensa en las zonas de litoral, zonas turísticas de costa y de playas durante todos los días de la semana.

Gestos sencillos para no estropear el verano

Tráfico recuerda la importancia de gestos sencillos que pueden evitar accidentes:

· Mejor más despacio, sobre todo en las carreteras convencionales.

· Respetar la velocidad establecida en cada vía y mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente. Invadir esta distancia de seguridad es agresivo, inaceptable y lo más grave, provoca accidentes.

· Si bebe no conduzca y si alguien del grupo con el que está ha bebido es su responsabilidad no dejarle conducir.

· Apague el móvil si va a conducir o ponga el modo coche en aquellos dispositivos que lo lleven incorporado. No hay nada que no pueda esperar. Además si se va como pasajero no dejar que el conductor manipule el móvil.

· Llevar bien puesto el cinturón de seguridad y a los menores en su sistema de retención infantil, tanto en trayectos largos como en los cortos.

· Parar cada dos horas en los trayectos largos para descansar. La fatiga en la conducción es una mala aliada.

· Atención especial a los motoristas, tienen un mayor riesgo de fallecer que los usuarios de turismo.

· Si es usuario de bicicleta, además del casco hay que circular con luces y prenda reflectante por la noche o en condiciones de baja visibilidad.

· En el caso de los peatones, si camina por vías fuera de poblado, recordar que debe hacerlo por la izquierda y si es de noche o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberá ir provisto de chaleco u otra prenda reflectante.