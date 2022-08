Las aulas en Castilla y León recuperarán la normalidad en el próximo curso

La Junta de Castilla y León prevé que el inicio del curso escolar 2022-2023 se desarrollará con la “normalidad” deseada tras la pandemia y un “mayor entusiasmo” que durante los dos últimos años. Así lo confirmó la consejera de Educación, Rocío Lucas, que destacó también que este será un curso con “importantes apuestas” por parte del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco.

Entre esas medidas, Lucas hizo alusión a la escolarización gratuita de los niños de 2 a 3 años de edad, una medida implantada por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y que se verá materializada en septiembre. “Cerca de 10.000 niños de Castilla y León van a poder acudir al sistema educativo de forma gratuita”, recordó.

Asimismo, mencionó que desde su equipo están trabajando en otras “mejoras importantes”, como el acuerdo de mejora de horarios y ratios, que tendrá su plasmación este curso, y avanzó que están “retomando las negociaciones” para ello. En esta línea, indicó que el acuerdo alcanzado por la Consejería establecía una bajada de 25 a 22 alumnos en las aulas de Infantil y Primaria; 27 en lugar de 30 en las de Secundaria, mientras en Bachillerato pasarían de 35 a 33. “Progresivamente durante este curso y el siguiente los vamos a llevar en todos los centros de Castilla y León”, indicó.

Con respecto al protocolo COVID, la consejera recordó que ese protocolo fue provocado por la pandemia, y por lo tanto el nuevo curso escolar no contará con uno. “Las autoridades sanitarias no nos han transmitido ninguna situación de pandemia”, afirmó, por lo que aseguró que el nuevo curso será “ordinario”.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, visita el Colegio de Educación Infantil y Primaria del barrio de Villímar, en Burgos FOTO: Ricardo Ordóñez Agencia ICAL

Por otro lado, en relación a si existirá algún plan con respecto a los alumnos ucranianos que se incorporaron a mitad del curso pasado, Lucas explicó que continúan con los protocolos de atención puestos en marcha el pasado curso. Estos incluyen una fase de adaptación y acogimiento, no solo desde el punto de vista de la estructura educativa, sino también desde el idioma. “Según se va avanzando, se va pasando a distintos niveles de escolarización en virtud del conocimiento que vayan teniendo”, explicó. De esta forma señaló que continúan teniendo el “cuidado” de no incorporarlos directamente si no tiene aprendido el idioma, informa Ical.

Jornada laboral de 35 horas

Asimismo, en relación a las críticas del PSOE sobre la llegada de un nuevo curso escolar sin la jornada laboral de 35 horas para los profesores y el incumplimiento del “acuerdo de la carrera profesional” Lucas indicó que ese es un tema “a nivel de toda la Junta de Castilla y León”. Recordó así no hubo tal acuerdo firmado, por lo que “difícilmente se puede decir que se haya incumplido”. “Había posibilidad de que se negociara, pero no firmado”.

Así iseñaló que lo que sí que disponen para el ámbito educativo es el “acuerdo de mejora del horario y de ratios. Ese está firmado y se va a cumplir en el ámbito docente para este curso y el siguiente. Ahí hay una mejora del horario lectivo que puedan tener los profesores”. El acuerdo señala que si ahora tienen 20 o 29 horas lectivas, podrán tener 17 o 18 horas, y el resto serán complementarias, aunque tal y como apuntó la consejera, es un tema que les toca abordar con la mesa sectorial.

Nuevo CEIP “Isabel de Basilea”

Lucas visitó, en la capital burgalesa, el nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) “Isabel de Basilea” que la Consejería ha construido en el barrio de Villímar, en Burgos. Esta nueva infraestructura dará servicio a una de las zonas que más ha crecido demográficamente en los últimos años, y que abrirá sus puertas en el mes de septiembre, para atender la demanda de escolarización de los barrios de San Cristóbal, Carretera de Poza y la Zona nueva estación.

La edificación ha supuesto una inversión de 7.065.886 euros, incluyendo los contratos de las asistencias técnicas (344.454 euros) y el equipamiento (235.000 euros). Está preparado para acoger a 450 alumnos, de ellos 150 en Infantil y 300 en Primaria. El CEIP ‘Isabel de Basilea’ cuenta con una superficie construida de 3.789 metros cuadrados, se han levantado seis aulas de Infantil, doce de Primaria, cuatro aulas de pequeño grupo y otras tres para idiomas, Informática y Música. Cuenta, además, con dos salas de usos múltiples, biblioteca y gimnasio.

Nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria del barrio de Villímar, en Burgos FOTO: Ricardo Ordóñez Agencia ICAL

La zona de administración cuenta con cuatro despachos para el equipo directivo y de orientación, conserjería, salas de visitas, sala de profesores y sala para el Ampa y la Asociación de alumnos. Finalmente, existen espacios para los servicios comunes, como los cuartos de telecomunicaciones, limpieza, calefacción, almacén, etc. El nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria también cuenta con comedor y cocina, y espacios exteriores con zona de juegos, pista polideportiva, aparcamiento y zona ajardinada.

Durante su visita, Rocío Lucas resaltó las mejoras energéticas con las que cuenta el nuevo edificio, “como la instalación de módulos fotovoltaicos en la cubierta o el sistema de baterías de agua caliente y los sistemas recuperadores de calor que contribuirán a reducir el consumo y permitirán obtener mayor confort en el edificio”. Cuestiones que, tal y como indicó la consejera, “no son nuevas” para la Junta de Castilla y León, que lleva años invirtiendo no solo en hacer nuevas infraestructuras energéticamente eficientes, sino que se acometen cada año multitud de obras para mejorar la eficiencia energética de los centros educativos.

En esta línea indicó que a lo largo de este verano, la Junta ha hecho en la provincia una inversión de cerca de 1,9 millones de euros, sin tener en cuenta lo invertido en las clases de 2 a 3 años (cerca de 2 millones de euros), y se han acometido reformas en 30 colegios. En Castilla y León durante el verano han sido más de 18 millones de euros los que la Junta ha invertido para reformar 350 edificios escolares. “La apuesta que desde la Junta se hace por el sistema educativo, la mejora de la calidad, las infraestructuras, eficiencia energética y establecer el confort y la habitabilidad para la comunidad educativa es uno de nuestros objetivos prioritarios”, finalizó.

“Tranquilidad”

Por otra parte, Rocío Lucas trasladó un mensaje de “tranquilidad” a la comunidad educativa con respecto a la aprobación de los currículos de Educación Primaria, de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, y aseguró que desde el punto de vista burocrático, su Consejería facilitará la presentación de las programaciones didácticas durante el primer trimestre del curso escolar.

A preguntas de los medios acerca de la aprobación de los currículos, dado que Castilla y León es una de las comunidades que aún cuenta con borradores, la consejera indicó que con los borradores, los profesores ya han podido trabajar en las programaciones didácticas, y dispondrán de más tiempo para presentar a la Junta el documento correspondiente a esas programaciones, que antes se presentaba en el mes de octubre. “Desde el punto de vista procedimental vamos a dar todos los plazos para que no tengan que rehacer ninguna programación didáctica”, aseguró.

De esta forma, indicó a la comunidad educativa, que pueden ir trabajando con los decretos borradores ya publicados en el portal de educación de la Junta, y con “plena tranquilidad y confianza”, podrán presentar las programaciones durante los tres primeros meses del curso. “Lo que no ha hecho el Ministerio de Educación, lo vamos a hacer desde la Comunidad de Castilla y León”, afirmó. Recordó así que desde el Ejecutivo autonómico han sido siempre “muy críticos” con el Gobierno porque tardaron “quince meses en presentar sus currículos, lo que luego determina que las comunidades autónomas hagamos los nuestros”.

En esta línea indicó que si los currículos del Ministerio salen en abril, “difícilmente” podía la Junta de Castilla y León tenerlos para septiembre. Por ello, desde su Consejería se pidió una moratoria al ministerio “sabiendo que el 1 de septiembre, cuando comenzara el curso no iban a estar los borradores en el Boletín”, afirmó. Pese a ello, puso en valor que la Junta cumplió su “compromiso” teniendo el 40 por ciento que le correspondía preparado, lo que permitirá que la educación de la Comunidad “no se vea lesionada con estos currículos que pretendían era devaluar el sistema educativo”.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, visita el Colegio de Educación Infantil y Primaria del barrio de Villímar, en Burgos FOTO: Ricardo Ordóñez Agencia ICAL

A preguntas acerca de cuándo se publicarán los currículos definitivos, la consejera señaló que deben pasar por una serie de trámites y afirmó que de no estar listos para el 1 o 5 de septiembre, “no hay ningún problema”, dado que con los borradores actuales, ya se está trabajando. “A efectos prácticos no habrá ningún problema, porque pueden ir trabajando con las unidades didácticas”. En esta línea señaló que los textos definitivos no serán muy diferentes a los borradores. “Esos borradores son los definitivos, pero luego la Administración se tiene que mover en unos trámites que hay que cumplir, pero el contenido está publicado en los borradores”, añadió.

Nuevos grados y másteres

Por último, la consejera de Educación aseguró que a la vuelta del periodo estival tiene pendiente una reunión con los cuatro rectores de las universidades públicas de Castilla y León, para abordar las futuras actuaciones que permitirán sumar nuevos grados y másteres, aunque esto no influirá en el curso que comienza ahora en septiembre.

Lo indicó así a preguntas de los medios sobre la petición del rector de la Universidad de Burgos (UBU), Manuel Pérez Mateos, de contar con más titulaciones. La consejera señaló que es “legítimo” en el caso de la Universidad de Burgos que sigan pidiendo más titulaciones, pero recordó que en Castilla y León cuentan con una red de universidades y un mapa de titulaciones de cómo seguir creciendo en la Comunidad Autónoma en el ámbito de titulaciones universitarias.

Asimismo, en relación a las quejas manifestadas por el Consejo Social de la UBU, que lleva dos años en funciones y que ha remitido una carta en la que asegura que no se volverán a reunir hasta que no se renueve su Consejo, Lucas hizo un llamamiento a la “tranquilidad” y la “prudencia”.

Explicó así que el sistema educativo viene de una “situación anómala” debido a la pandemia de la Covid-19, y recordó a la Universidad de Burgos que dispone de órganos para seguir actuando con el Consejo Social y el resto de órganos de los que dispone.