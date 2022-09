Dónde probar las mejores tapas, raciones y postres durante las fiestas de Valladolid

Valladolid y los vallisoletanos ya están de fiesta en honor a su patrona, la Virgen de San Lorenzo. Por delante nueve intensos días repletos de actividades para todos los públicos y edades pero, sobre todo, de alegría, diversión, buen ambiente y mejor comer.

De hecho, la capital del Pisuerga es considerada la ciudad de la tapa por antonomasia en el mundo, algo de lo que se da fe y se presume de ello en las 72 casetas que participan este año en la Feria de Día, una veintena menos que en la edición de 2019, la última que se llevó a cabo con normalidad antes de la irrupción del coronavirus en nuestras vidas, en lo que supone la cifra más baja desde que se implantara este exitoso modelo para las fiestas de Valladolid hace 23 años. Y muy lejos de las 300 que llegó a haber a principios de este siglo, espoleados por el buen momento económico de España, el buen tiempo que trajo también el adelanto de las ferias -antes se celebraba San Mateo entre mediados y finales de septiembre- y el éxito de la fórmula.

Un número que fue bajando progresivamente cada año hasta el centenar más o menos que es la cifra más habitual, debido a la apuesta que se hizo también desde el sector por la calidad en detrimento de la cantidad.

¿Pero cuales son las causas de que este año se haya reducido el número de casetas a 72? Pues, sobre todo, la falta de personal y los gastos inasumibles que muchos hosteleros no pueden soportar en estos momentos, con una inflación disparada y unos costes energéticos que les hacen inviable montar la caseta y todo lo que supone.

La zona de Santa Cruz, la del centro comercial Vallsur, María de Molina, la Plaza de las Brígidas o Cascajares son algunas de las zonas, otrora típicas y bulliciosas, que se han quedado huérfanas este año de casetas gastronómicas, con Don Bacalao, Cubero o La Cárcava como ausencias notables de esta edición de la Feria de Día vallisoletana.

Esta iniciativa surgió en el año 1999 cuando varios hosteleros de Valladolid se pusieron de acuerdo para sacar las barras de sus bares a la calle y organizar una feria gastronómica que ofreciera al público un pincho y una bebida como una pequeña representación de lo que se puede degustar en la ciudad durante todo el año por un módico precio que ha ido variando con el paso de los años como es lógico aunque en muchos de ellos se congeló en el entorno de los 2.50 euros.

Si bien, en esta edición, debido al encarecimiento de la vida, el precio establecido es de 3,20 euros, cuarenta céntimos más que en la edición de 2019, la última que se celebró con normalidad antes del virus.

Cada caseta suele poner en su barra numerosos pinchos uno o dos considerados como de Feria, y otros más para completar su carta entre raciones, tapas, brochetas, minihamburguesas, montaditos, cazuelitas de puchero, arroces cocinados de mil maneras que no dejan indiferente a nadie y que suelen sorprender por su sabor , creatividad y originalidad.

Como bebida, aparte de los vinos de la Ribera de Duero, Cigales o Rueda principalmente, en las Fiestas de Valladolid hay una bebida oficial, que es el Lorencito, una bebida que se elabora a base de vino blanco fresquito de la zona de la D.O. Rueda con Sprite o Seven U. No confundir con el rebujito andaluz, que se hace con fino o manzanilla.

Tapeo de interior

Además, muchos bares y restaurantes que pertenecen a la Asociación de Hostelería pero que no montan caseta, también participan de la fiestas elaborando estos días pinchos de feria con bebida, como es el caso de La Venta del Fraile, taberna emblemática de la ciudad conocida por sus populares y singulares pinchos, como los huevos del fraile, los caprichos de monja o las picardías de monje, que ha elaborado varias tapas y raciones especiales para estas fiestas vallisoletanas.

Como por ejemplo, un panecillo de lomo , queso y pimiento, una tostada de beicon y mezcla de quesos o una ración de bolitas de patatas con una salsa brava.

Todo ello, al igual que en las casetas, por 3,20 euros, más una bebida a elegir entre vino tinto de la Ribera de Duero, rosado de Cigales o verdejo de Rueda, agua, sangría, mosto o cerveza. Los refrescos suponen cincuenta céntimos más.

Este es el listado de bares en los que se ofrecen tapas y raciones de feria junto con bebidas al igual que en las casetas pero en el interior del establecimiento.

Zonas

Así se distribuyen las zonas de la Feria de Día, en las que se han instalado las 72 casetas:

Entorno de la Iglesia de San Benito: Ángela, La Cartuja, Guantánamo, Taberna San Benito, Bar Madame X, Bar 2 Mujeres al borde de un ataque de nervios, Bar Jamonería Sarmiento, El Consejero del Rey

Plaza de la Universidad: Restaurante Fierabrás, Bar El Pasaje, Cafetería El Decano, El Capote de Mario, Milana Beerhouse Paraíso, Santuario, Mesón Don Enrique, The Bowie, La Biblioteca, Bar Deltoya

Calle Ferrari: La Argolla Tapas, La Tapilla, Fuego, 100 Montaditos

Calle Kilimanjaro: La Geniaaall Vermutería

Entorno del antiguo hostal Lucense (Paseo de Zorrilla): Bar Andiamo, Café Bar La Castellana, La Teta y La Luna, Turuleca, Raza, Lucense

Calle Menéndez Pelayo: Restaurante Trasto

Calle Pasión: Restaurante Los Zagales, La Mejillonera

Calle Peso: Restaurante El Peso

Plaza de la Rinconada: Casa La Sepia y El Pulpo

Calle Rastro: Talavera Restaurante

Acera de Recoletos: Restaurante Aquarium - Gastrobar Sabores, Bar Lunático, Las Kubas, Crema - Pera Limonera, Groove, Chester, Amberes, La Dársena de La Victoria, Restaurante Azalea Hotel Felipe IV, Bar Manantial, Mamataco

Avenida Medina del Campo: Barlladolid

Calle Cadenas de San Gregorio: Bar Zasca, Gondomatik

Calle Calixto Fernández de la Torre: Cafetería Bar Zvmo, Restaurante La Criolla, La Taberna del Herrero

Calle Campanas: Restaurante La Mordidita, Taberna El Pozo, Vinotinto.

Calle Cardenal Cos: Neverland, Caribou

Calle Correos: Bar El Corcho

Plaza de Fuente Dorada: Restaurante Le Bistró

Plaza Martí y Monsó: Sidrería Restaurante Los Guajes, Caroba, Taberna Wabi Sabi

Plaza Santa Ana: Bar Lete’s, Restaurante Rioluz Gastronomía, Bar El Angelillo, La Pera

Entorno de la Plaza de Portugalete: Restaurante La Mafia se sienta a la mesa, La Cacatúa, Barco, Taberna Pucelana, Bar El Primero

Aparte de estas casetas de la Feria de Día, no hay que olvidar que junto al estadio de fútbol, el Nuevo José Zorrilla, donde se ubican también las atracciones y carruseles, se han instalado un año más las tradicionales casetas gastronómicas de cada uno de territorios de la España autonómica, donde se pueden degustar los platos y menús típicos de cada Comunidad.

Postre típico

Asimismo, cabe señalar que hasta el próximo 11 de septiembre un total de diecisiete confiterías adscritas a la Asociación de Confiteros de Valladolid, que tiene registrada la receta, venderán el postre de Nuestra Señora de San Lorenzo, con el que la asociación de Confiteros de Valladolid busca homenajear así a la patrona con este dulce compuesto de hojaldre, crema de naranja y bizcocho de chocolate.

La decoración es también característica del dulce original: una cobertura de azúcar glas, una rodaja de naranja confitada y, como broche final y garante de la autenticidad del pastel, una placa de chocolate con la inscripción ‘Postre de Nuestra Señora de San Lorenzo’. Se trata de un producto 100 por ciento artesanal con ingredientes naturales.

El postre podrá comprarse en El Bombón, Confitería Ricardo Blanco, Confitería Chus, Confitería Manjarrés, Confitería Menta y Chocolate, Confitería Vitín, Confitería Zorita, Confiterías Cubero, El Horno de Guiller, Labarga, Confitería Rodri, Hermanos Marbán, Confitería La Rosca, Pastelerías Bravo, L`Atelier sin gluten, Belaria y Tahona Coque.