Tudanca niega que la Junta vaya a destinar 70 millones de euros al campo

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, ha visitado este lunes la feria agropecuaria de Salamanca “Salamaq 2022″, donde acusaba a la Junta de llevar a cabo anuncios vacíos de contenido, en referencia a los 70 millones que el presidente del Gobierno autonómico avanzó la semana pasada para el campo entre ayudas directas y préstamos, y pedía a Fernández Mañueco que ejerza de una vez sus competencias y convoque de manera urgente la Mesa Regional de la Sequía.

“Creo que es la décima vez que Mañueco anuncia esos 70 millones de euros para el campo”, decía Tudanca, quien apuntaba que ese dinero anunciado por el presidente no es más que lo que Castilla y León recibe de la Política Agraria Común (PAC), de la negociación de España con Europa y de los fondos que aporta el Ejecutivo central.

También se refería Tudanca al anuncio de otros diez millones de euros anunciados para antes del verano por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, para los sectores ganaderos no apoyados por el Ministerio “que no se sabe ni de dónde salen, ni como se van a ejecutar, ni si se han tramitado y que, por supuesto, no están llegando al sector”, advertía.

“No hay fondo adicional alguno por parte de la Junta para ayudar al campo a salir de la crisis o para hacer frente a la sequía”, denunciaba el dirigente socialista, mientras reclamaba a Mañueco que destine fondos adicionales para echar una mano al sector primario.

El dirigente burgalés, además, acusaba al actual mandatario autonómico de romper un pacto que firmó con su antecesor, Juan Vicente Herrera, en favor del campo “propagando bulos”, que, un año después “han sido desmentidos,” y afirmaba que “gracias a la negociación de Luis Planas, el sector del campo en Castilla y León y en España tiene seguridad”.

Según Tudanca, tanto de la PAC como de los programas de desarrollo rural, la Comunidad recibirá más de 1.100 millones de euros. “No ha perdido nada de dinero y además el plan estratégico garantiza y da seguridad durante los próximos seis y siete años al sector del campo”. Para Tudanca, “es la realidad frente a los bulos del señor Mañueco”.

🚜🐄 @luistudanca visita un año más @feriasalamaq para apoyar al sector primario de Castilla y León.



✅️ Siempre con el medio rural y con nuestros agricultores y ganaderos.



👉 Pedimos a Mañueco que vuelva a la unidad en la defensa del campo y destine fondos adicionales. pic.twitter.com/ZBLFfjZHF0 — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) September 5, 2022

Unidad

Ante esta situación, Tudanca reclamaba “unidad” para el campo ante este momento de “incertidumbre”, ya que es “muy importante para el crecimiento, creación de empleo y la fijación de población en Castilla y León”. Además, afirmaba que el campo necesita que “se deje de imponer ese sector extremo ideológico que la única medida que ha tomado es eliminar la bonificación para la incorporación de mujeres al campo en Castilla y León”, un hecho “vital para su futuro”.

Finalmente, Luis Tudanca también pedía a la Junta de Castilla y León que ejerza alguna de sus competencias. “Si todo lo que pasa aquí, como la despoblación, la reindustrialización, la falta de médicos y la sequía lo tiene que resolver Pedro Sánchez, ¿para qué se paga el sueldo al señor Mañueco?”, se preguntaba el líder socialista.