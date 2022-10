Este es el kit necesario para salir al monte a recoger setas

Ya es otoño y ha llegado el frío nocturno, además de las primeras lluvias en algunos puntos de España y de Castilla y León. Por ello, es tiempo de salir al monte a disfrutar de la naturaleza y del cambio de color de las hojas que se caen, pero también de recoger los productos estrella de la época que se esconden bajo tierra, en prados y caminos, junto a pinares, robledales, encinas o coníferas: las setas y los hongos.

Es temporada micológica, pero lo primero y más importante que debe tener en cuenta la persona que decida salir en la búsqueda de estos preciados y codiciados productos, es saber a qué se va, para conocer también donde hay que ir. Lo que viene a ser sentido común también.

La prudencia y la observación, pero también la humildad, la curiosidad y el mimo a la naturaleza son cuestiones que un buen recolector no debe olvidar nunca, además de la paciencia y que sea una persona fuerte en lo mental e inasequible al desaliento. No basta con haber visto mil veces cada seta, y es básico conocer la zona a la que se sale y los lugares de referencia de la población, así como si se está en un coto privado o no.

También se recomienda no ir solo sino acompañado y con un móvil con la batería cargada y a tope de la mano, por si las moscas, porque el bosque es traicionero y la naturaleza, imprevisible.

Ejemplares de setas en Castilla y León FOTO: Ical

Pero dicho esto, dos son los elementos imprescindibles que un recolector que merezca tal nombre no debe olvidar en casa: la cesta y la navaja o el cuchillo, vitales para esta faena y, sobre todo, para no hacer un destrozo a la naturaleza y mantener vivo el Medio Ambiente. Tal es así, que un micólogo que se precie siempre tiene en cuenta en primer lugar que debe dejar todo como lo encontró.

Cesta

Sirve para almacenar los productos que se van recogiendo, pero también para esparcir esporas mientras se recorre el monte y que las setas vuelvan a crecer en la próxima temporada.

Cesta para recoger setas y níscalos FOTO: Ical La Razón

Navajas y cuchillos

Las navajas y cuchillos son esenciales para poder ejecutar la acción como Dios manda. La navaja setera está especialmente diseñada para hacer más fácil el corte por el tallo sin dañar el micelio y conseguir que no se haga daño al hongo. Las hay de varios tipos, desde un cuchillo con cepillo hasta una navaja tranchete para recoger níscalos o setas de cardo principalmente.

Pinceles

Llevar un pequeño pincel para limpiar cada ejemplar de seta que se recoge es importante. Permite sacar la tierra de la zona del tallo y ayuda a ir liberando las esporas en el espacio donde estaba originaria el ejemplar de seta.

Ropa y calzado

Aunque no lo parezca, no es lo mismo un tipo de ropa o calzado que otro. para salir al monte, lo más importante es la comodidad, pero también que sea práctico. Se recomiendan prendas que permitan libertad de movimientos y que no tengamos miedo a ensuciar y estropear. Camisetas elásticas, chalecos sin mangas, pantalones impermeables y con muchos bolsillos, ropa de abrigo también resistente al agua. Y e cuanto al calzado, los zapatos definitivamente deben ser resistentes al agua y preferiblemente que lleguen al menos a la altura del talón.

Temporada de setas FOTO: Ical La Razón

Mochilas

También los seteros suelen usar mochilas , más conocidas como fungimochilas, que son aquellas adaptadas a la recogida de setas ya que permitan la dispersión de las esporas, como una alternativa novedosa a la cesta, y que además suelen llevar refuerzos laterales que ayudan a proteger los productos micológicos recogidos.

Permiten una mayor movilidad en los brazos, aligera la carga y posibilita el uso también de un bastón de montaña, otra herramienta útil para salir al campo y recoger los hongos.

Es importante no transportar las setas en bolsas. Primero, porque no transpiran y se pudren antes. Y, segundo, porque siguen soltando esporas y la cesta permite esparcirlas.

También es importante colocar las setas en la cesta o en la mochila con el sombrero hacia abajo, para que no les entre tierra entre las láminas.

Bastones

Son muy prácticos, puesto que reducen el cansancio, permiten mantener el equilibrio o sujetarse ante cualquier traspiés. También ayudan en las subidas y en las bajadas, y para recoger las setas de una manera más cómoda. E incluso algunos bastones incorporan brújulas, siempre necesarias en los bosques.

Recogida de setas en un bosque de la comarca salmantina de Ciudad Rodrigo FOTO: Jose Vicente/Ical Ical

Guía de setas

Las setas llevan consigo el riesgo de sufrir una intoxicación e incluso de perder la vida si se ingieren de alguna variedad venenosa. Por eso, las guías son esenciales, sobre todo para los que estén empezando en este mundo, pero también para los expertos ya que muchas especies se parecen y pueden llegar a confundirse, con resultado fatal.

A la hora de recogerlas, como consejo, los expertos recomiendan cortar por la base del pie para no levantar demasiada tierra, y llevarse siempre la volva, que es de donde nace el pie de la seta, ya que de esta forma se puede identificar mejor.

Aparatos de medición

No son imprescindibles pero ayudan. Entre ellos destacan los termómetros de suelo, ya que hay setas que sólo nacen cuando la temperatura del suelo alcanza una determinada temperatura y con este aparato se puede saber. También son útiles las balanzas, para conocer exactamente la cantidad recolectada; y los pluviómetros digitales, para medir la cantidad de agua caída.

De la misma forma, se puede sacar mucho partido de los microscopios para ampliar conocimientos; de los medidores de PH para saber el grado de acidez de una determinada zona; o de las estaciones meteorológicas de para conocer todas las variantes climatológicas, pluviometría, temperatura e incluso la velocidad del viento.