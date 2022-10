Zapatero “impactado” por lo ocurrido en el colegio mayor Elías Ahuja de Madrid: “Es la expresión de la barbarie”

El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero se mostró este jueves “impactado” por lo ocurrido en un colegio mayor de Madrid, tras hacerse público un vídeo en el que jóvenes estudiantes lanzan improperios a las compañeras que residen en el colegio femenino de enfrente. “Me parece lamentable. Es la expresión de la barbarie, de la falta de sensibilidad”, manifestó durante un encuentro con los medios de comunicación antes de inaugurar los estudios de género y políticas de igualdad en la Universidad de Salamanca.

Rodríguez Zapatero opinó que es “muy preocupante” que se reproduzcan ese tipo de discursos, “sean en el contexto que sean”, porque, según advirtió, “esas barbaridades solo llevan a cosas muy negativas en los valores y en la cultura”. “Ni una sola broma, ni un solo acto puede utilizar esas expresiones. Eso nos retrotrae a un estado de no civilización, de no cultura, de no respeto a las personas, y por supuesto a las mujeres”, afirmó.

Además, el expresidente socialista pidió que la “reacción”, que está siendo “unánime” desde su punto de vista, comporte “consecuencias”. “No se puede banalizar el ataque a los derechos fundamentales de las personas. No se puede banalizar el desprecio a las mujeres. No se puede banalizar lo que significa la lucha por la igualdad. Las banalizaciones siempre producen catástrofes”, reiteró.

Por otro lado, Zapatero insistió en que es una “barbarie” al ser preguntado por la reacción de algunas de las jóvenes afectadas en las redes sociales, restando importancia a lo sucedido en un contexto universitario. “Tendrán las razones que sean, serán conocidos, pero esos discursos públicos, esa escenificación, no lo recuerdo ni en lo peores tiempos de nuestro país, donde no podíamos disfrutar de la libertad”, matizó.

En último término, reclamó que la situación conlleve al menos “una lección”. “Fíjese esas imágenes puestas en otros países, qué pensaríamos nosotros de esos discursos tremendos. No se pueden repetir. Sabemos muy bien que pueden ser palabras, más o menos serias, pero todo empieza en las palabras. Todo. Y acaba en actos”, zanjó.