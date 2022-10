El Gobierno de Sánchez deja tirado a Óscar Puente con la Ciudad de la Justicia

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a dejar tirada a la ciudad de Valladolid, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Así lo señala la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, que también afirma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya “ve perdedor a Óscar Puente” en los próximos comicios municipales, porque en los presupuestos generales del Estado para 2023 “no hay nada para que Valladolid progrese”.

Del Olmo criticó duramente que el proyecto de las grandes cifras del Gobierno, sólo incluye una partida “simbólica” de 200.000 euros para la Ciudad de la Justicia, y deja el grueso de la inversión para 2026. “Cuando un ministerio no piensa hacer nada de lo que ponen lo presupuestos pone el grueso del importe en la última anualidad”, atisbó.

Pilar del Olmo insistió en que las partidas para la Ciudad de la justicia son “humo” y afirmó que no se ejecutarán y el proyecto se quedará en una “aldea”.

Asimismo, denunció que la ciudad ha gastado más en el colegio de El Salvador, con ocho millones, que lo que costará el proyecto entero del ministerio con 6,9, y aún no se ha entregado. “Es de risa”, dijo, para anunciar una moción en el próximo pleno para elevar la partida y lograr el proyecto que “Valladolid merece”.

“Tomadura de pelo”

Óscar Puente tampoco se ha cortado a la hora de valora los Presupuestos Generales del Estado para 2023, que ha calificado como “tomadura de pelo”, después de que en las cuentas el Ejecutivo central solo haya consignado 200.000 euros para la Ciudad de la Justicia, por lo que ha anunciado que el Ayuntamiento suspende “todo lo relacionado con este asunto”.

“Creo que ya ha transcurrido suficiente tiempo como para que sepamos un poco cuáles son las intenciones reales del Ministerio de Justicia a la hora de desarrollar el Campus de la Justicia en Valladolid, y la conclusión a la que hemos llegado es que el Ministerio no tiene ningún interés en desarrollar el Campus de la Justicia”, subrayó Puente.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente FOTO: EUROPA PRESS EUROPA PRESS

Además, reiteró que “todo lo relacionado con el Campus de la Justicia en Valladolid se suspende por nuestra parte y cuando el Ministerio tenga interés, y lo demuestre, ahí estaremos para cooperar en resolver un problema que no es del Ayuntamiento sino del Ministerio”.

“Hartazgo”

Sobre las instalaciones que estaban previstas ubicarse en el colegio El Salvador, añadió que el Ayuntamiento ha hecho “todo lo posible” por resolver el problema de la dispersión de sedes y, en su opinión, “ha puesto lo mejor que tenía, como una parcela en la plaza de San Pablo donde históricamente ha estado la Justicia y si ha tenido que comprarla la ha comprado, pero la respuesta del Ministerio de Justicia es una tomadura de pelo con esos 200.000 euros para el próximo año”. ”Lo único que tengo en este momento es hartazgo y nosotros como Ayuntamiento no podemos hacer ya más y, desde luego, no podemos recibir menos pues la respuesta del Ministerio de Justicia no puede ser más decepcionante, hasta aquí hemos llegado y aquí se terminó, a partir de ahora las preguntas sobre el Campus de la Justicia que se hagan al Ministerio”, concluyó Puente.

Aparcamiento de la Plaza Mayor

Por otra parte, Pilar del Olmo, denuncióque el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, “ha tardado cinco años en dar una solución al problema” del aparcamiento de la Plaza Mayor, y ha dejado de ingresar para las arcas municipales 3,5 millones de euros.

La portavoz del PP recordó que la concesión de la primera planta estaba caducada ya en enero de 2017, y el regidor “ha tardado cinco años” en asumir su gestión cuando supondrá 700.000 euros de ingresos anuales para el Consistorio.

La popular recordó que desde su grupo apuntaron a llevar el expediente al Tribunal de Cuentas, porque era irregular mantener una concesión caducada, que debería haber revertido inmediatamente en el Ayuntamiento.

Asimismo, recalcó que el Partido Popular apostó por dejar ese aparcamiento gratuito para dinamizar la zona, y preguntó al alcalde qué está haciendo ahora con los beneficios.