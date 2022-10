¿Qué provincia de España sufre más accidentes de tráfico causados por animales?

Una de las principales lacras del siglo XXI son los fallecimientos por accidentes de tráfico. Y a este problema se suma uno más acuciante los provocados por los animales.

Con la llegada del frío el tránsito de vehículos es menor y la proliferación de animales en estas vías es mayor, lo que sumado a la posible pérdida de visibilidad por las intensas lluvias o los cristales helados propician que los siniestros se multipliquen.

Por este motivo, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) hace una serie de recomendaciones para evitar estos accidentes en las carreteras provocados por animales.

1. Menos velocidad y más distancia. En tramos con posibles animales sueltos se debe reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. También hay que prestar atención a la señalización de advertencia de animales sueltos en carretera, ya sean salvajes o animales domésticos.

2. No tocar el claxon. Si un conductor se cruza con un animal, hay que evitar tocar el claxon fuertemente con objeto de que no se asuste y pueda realizar movimientos impredecibles. Si no se consigue que se aparte con leves toques de claxon, se recomienda llamar a las autoridades para que puedan hacerse cargo.

3. Evitar deslumbramientos al animal. En caso de circular por la noche con luz de carretera y divisar un animal, lo mejor es cambiar a luz de cruce para no deslumbrarle y evitar que se quede parado en medio de la carretera.

4. Sujetar el volante fuertemente. Si el accidente es inminente, hay que intentar evitar dar un gran volantazo, tratar de sujetar el volante fuertemente, y procurar detener el coche de forma controlada. Tras chocar, lo más importante es garantizar la propia seguridad y la del resto de usuarios, por lo que, si es posible, hay que colocar el vehículo fuera de la calzada.

5. No tocar al animal. No hay que tocar animales muertos a menos que se use guantes, dado el riesgo de infección, ni seguir al animal. Bastará con indicar su dirección de huida en el informe del accidente con objeto de facilitar a las autoridades el encontrar al animal herido.

Y estas recomendaciones las tendrán que tener en cuenta, sobre todo, los conductores de Soria, ya que es la provincia de España que más siniestros de este tipo acumulan, con el 9,4 por ciento del total, seguida de Teruel (4,4 por ciento) y Huesca (4 por ciento), segúnel estudio “Animales en la carretera: Un peligro mortal. Accidentes contra animales en las carreteras españolas (2017-2021)” elaborado por Línea Directa Aseguradora. En el lado opuesto, se sitúan las provincias de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Baleares, todas insulares.

En cuanto a Castilla y León, a Soria le sigue Palencia (3,9 por ciento) y Burgos y Zamora (ambas con un 3,6 por ciento). Segovia (3,5 por ciento), León (2,5 por ciento) y Ávila (1,9 por ciento) continúan una lista que cierran Salamanca (1,1 por ciento) y Valladolid (0,7 por ciento), todas por encima de la media nacional del 0,4 por ciento.

Hasta hace pocos años, la presencia de jabalíes, corzos, ciervos o zorros en las inmediaciones de las carreteras solo ocurría en zonas muy agrestes y rurales. Sin embargo, el progresivo abandono del medio rural, la falta de control poblacional de algunas especies cinegéticas y el efecto de la pandemia, que ha provocado que los animales pierdan el miedo y se adentren en zonas urbanas, ha causado un importante aumento de este tipo de accidentes, apostilló.

De hecho, el número de accidentes automovilísticos con animales se ha duplicado en los últimos cinco años y su proporción frente al total de siniestros se ha incrementado un 71 por ciento. De esta forma, Línea Directa Aseguradora ha contabilizado entre sus clientes casi 11.400 incidentes de este tipo entre 2017 y 2021, provocando que en provincias como Soria ya representen el nueve por ciento de partes al seguro.

Estos siniestros son cada vez más graves y complejos, ya que el coste medio de las indemnizaciones por daños corporales se ha incrementado un 104 por ciento entre 2017 y 2021 frente al 13,6 de los accidentes comunes. Esta complejidad también alcanza a las reparaciones de los vehículos, 2,4 veces más caras que las de un golpe normal, y a las gestiones, un 38 por ciento más lentas.

Al respecto, la directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora, Mar Garre, “los accidentes contra animales son especialmente peligrosos y complicados de reclamar, por lo que es importante contar con coberturas que, por apenas 35 euros, cubran este tipo de siniestros, sobre todo si vivimos en determinadas zonas del país o viajamos en otoño al interior. Por otra parte, si sufrimos un accidente de este tipo, es fundamental contar con un atestado de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que permita a la aseguradora reclamar a los responsables del animal”.

La velocidad a la que se circula por carreteras interurbanas y el peso y envergadura de los animales atropellados, provoca que estos golpes sean violentos y peligrosos. Suelen suceder en entornos rurales, de noche (61 por ciento), en fin de semana, en otoño (34 por ciento) y con jabalíes o perros como protagonistas. En cuanto al tipo de vía, dos de cada tres siniestros de este tipo ocurren en carreteras convencionales (64 por ciento), aunque en los últimos cinco años se han multiplicado por tres en las zonas urbanas y ya suponen el 22 por ciento del total.