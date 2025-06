Mañueco: "El sector del vino es fuente de riqueza y prestigia a Castilla y León"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha clausurado esta tarde en el Museo Zuloaga de Segvoia la gala de los prestigiosos Premios Zarcillo, una cita obligada para bodegas y expertos enológicos de todo el mundo.

Una edición la de este año que ha tenido a México como país invitado, que ha contado con la presencia de 1.300 muestras de vino procedentes de diez países: Alemania,Argentina, Australia, Brasil, Chile, Francia, Italia, México, Portugal y España, así como con la participación de 80 expertos del jurado, procedentes de una veintena de nacionalidades, entre enólogos, sumilleres, periodistas especializados, prescriptores del sector y tres Masters of Wine, lo que pone de relieve la repercusión e importancia de este concurso vitivinícola.

Bodega Cuatro Rayas; El Cotarro de Moradillo de Roa; Javier Pérez de Andrés; Manuel Fariña; y Pascual Herrera (mención póstuma), recibían el reconocimiento del Zarcillo de Honor 2025.

Los 45 Grandes Zarcillos de Oro, reservados para vinos que superan los 93 puntos, han incluido 18 etiquetas procedentes de Castilla y León (once de la DO Ribera del Duero; cuatro de la DO Rueda; dos de la DO Arlanza; y uno de Pago de Urueña. Además, destacan los galardonados internacionales: 15 de Portugal, 3 de Australia, 2 de Alemania y 1 de Argentina, junto a vinos premiados de regiones como Montilla-Moriles, Alicante, Campo de Borja y Lanzarote.

En cuanto a la categoría Zarcillo de Oro (89-92 puntos) se premiaron 176 vinos, de los cuales 95 fueron de Castilla y León, con Ribera del Duero (40 vinos), a la cabeza, seguida deToro, con 16 vinos; y Rueda, con quince. Mientras que en los Zarcillos de Plata (85-88 puntos) se reconocieron 101 vinos de Castilla y León, con una destacada representación de Ribera de Duero (30); Rueda (27); y Toro (15).

Pero dicho esto, durante su intervención el presidente de la Junta destacaba la importancia del sector el vino en la comunidad así como el buen hacer de los viticultores y la calidad de los vinos que se elaboran en esta tierra.

Asimismo, anunciaba que ofrecerán ayudas por valor superior a los nueve millones de euros para la promoción del vino en terceros países para participar en ferias internacionales, realizar campañas de marketing y mejorar y establecer nuevas redes comerciales en mercados estratégicos.

En este sentido, afirmaba que seguirán reforzando el apoyo duplicando la dotación global de las ayudas para inversiones en bodega, que pasarán de 14 a 29 millones de euros para renovar maquinaria, digitalizar procesos y mejorar instalaciones. “En los momentos actuales en los que se oye hablar de aranceles y del daño que pueden hacer en el sector es necesario hacer una política de apoyo y promoción para que encuentre nuevos mercados y países donde poder exportar”, destacaba Mañueco, para quien este sector, además de ser fuente de empleo y de oportunidades, "prestigia a Castilla y León”.

Al respecto, destacaba las 750 bodegas y 84.000 hectáreas de viñedo que exponen “todo el atractivo del enoturismo y generan oportunidades”O los 1.000 millones de euros de facturación y un crecimiento del 38 por ciento desde 2020, además de garantizar 33.000 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados en el territorio y que ayudan a fijar población.

Asimismo, el presidente de la Junta se mostraba orgulloso de la labor que realian los viticultores y profesionales de las bodegas a quienes considera grandes embajadores de Castilla y León en el mundo entero.

De los premiados, hacía mención especial a la Bodega de Alberto por su triunfo como vino ecológico y a quienes recibieron los premios especiales. También daba la enhorabuena a las grandes figuras que recibieron los premios de honor, como ‘4 Rayas’, “no solo por el número de socios, también por las décadas de trabajo”.

Y se refería a Javier Pérez de Andrés, como una de las personas que encargan el mejor periodismo de Castilla y León y el amor a la gastronomía y el mundo rural, mientras que de Manuel Fariña destacaba toda una vida aportando al renombre y promoción internacional de nuestros grandes vinos.

Finalmente, a título póstumo, hizo una referencia especial a Pascual Herrer: "Lo dio todo y muy bueno para prestigiar y mejorar este sector tan importante”.