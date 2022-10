Investigadoras de la UCAV proponen la educación STEM/STEAM en el medio rural para combatir a la fijación de la población

Las profesoras de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) Dra. Cristina Luicini y Patricia Teresa Espinosa, del grupo de investigación de Producción Vegetal y Calidad Agroalimentaria, han publicado el artículo “Sustainability through STEM and STEAM Education Creating Links with the Land for the Improvement of the Rural World” en la prestigiosa revista internacional Land.

El medio rural sufre graves problemas, como refleja el término “España vaciada”. Uno de estos problemas es la acusada despoblación que presentan las zonas rurales en nuestro tiempo, por lo que crear vínculos con la tierra gracias a la educación es de gran interés para fijar población en las zonas rurales.

En esta línea se engloba la propuesta de educación STEM/STEAM en el medio rural. Se analizan los programas relacionados con esta temática en EEUU, cuna de la educación STEM/STEAM, basada en la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, donde se expone la importancia de la educación interdisciplinar STEM y STEAM en nuestros días para el fomento de la sostenibilidad dirigida al desarrollo sostenible.

La investigación, a través de esta propuesta, consigue crear sociedades formadas por ciudadanos más sostenibles, en sintonía con la Agenda 2030, gracias a la importancia de la educación para la sostenibilidad a través de la educación STEM y STEAM que crean una mayor unión con la tierra para la mejora del mundo rural, contribuyendo a la fijación de la población, entre otros aspectos.

Este artículo ha sido publicado por la prestigiosa revista internacional Land bajo el título “Sustainability through STEM and STEAM Education Creating Links with the Land for the Improvement of the Rural World”.

Amigos de la UCAV

Por otra parte, la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) celebra el 25 aniversario de su constitución con una Jornada Conmemorativa que se celebrará el próximo de noviembre a partir de las 20 horas en el Hotel Restaurante Cuatro Postes, Ávila.

Con este fin, se impartirá la conferencia “Fernández-Vega: 135 años de oftalmología” a cargo de Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso. Posteriormente, tendrá lugar una cena de confraternización para todos aquellos asistentes que deseen acudir, para los cuales será imprescindible haber recogido su invitación o realizar una reserva telefónica al 920 22 00 00 hasta el día 2 de noviembre. El precio de las invitaciones será de 16€. Una vez acabada la cena, se homenajeará a todos los presidentes de la Asociación de Amigos desde sus inicios hasta el presente y se entregará un pin institucional a todos los socios.

La Asociación de Amigos de la UCAV se creó en el 1996 con el fin de ayudar económica y socialmente a este centro universitario. Durante estos 25 años de vida, ha dado premios a los mejores estudiantes que se incorporan a la Universidad, premios a los mejores expedientes académicos de la universidad, becas de investigación y premios de innovación educativa a profesores y doctorandos, becas solidarias; ha desarrollado el Programa “Aulas Culturales” para acercar el conocimiento y el saber a la provincia de Ávila; y organiza anualmente el Concierto “Ávila Canta La Navidad” en favor de las Misiones de la Universidad, entre otras de sus muchas actividades. Todo ello hace que la Asociación cuente con un importante respaldo social y haya sido declarada entidad de utilidad pública por lo que sus socios, numerarios y colabores, se benefician de las desgravaciones fiscales vigentes.