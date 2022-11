Tudanca lamenta que los Presupuestos autonómicos no sean “la oportunidad” para subir las retribuciones de los sanitarios

El secretario general del PSOE en Castilla y León (PSOECyL), Luis Tudanca, lamentó que los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC), no sean “la oportunidad” para recoger el aumento de las retribuciones de los sanitarios, que están entre los peor pagados, y de esa manera es imposible garantizar su permanencia en la Comunidad, sino captar otros nuevos.

Luis Tudanca, que participó en la concentración en defensa del Hospital Comarcal de Medina del Campo, denunció en declaraciones a los medios, el abandono de los hospitales comarcales y de la atención primaria, con los consultorios locales sin médico desde hace dos años.

“Vamos a seguir en las calles y en las instituciones defendiendo la sanidad pública”, advirtió el dirigente socialista, que acusó al Partido Popular de que “solo le preocupa la sanidad en términos electorales” y añadió que ahora “se han asustado y le ha temblado las piernas” al ver la movilización en Madrid en defensa de la sanidad pública.

Según Tudanca, estos presupuestos, con más fondos europeos y con 1.667 millones adicionales del modelo de financiación, eran “la oportunidad” para solucionar problemas estructurales, como los de la sanidad, donde se refirió expresamente a las retribuciones de los profesionales, que están entre las más bajas de España, por lo que sostuvo que es “imposible” retenerlos o captar otros nuevos en esa competencia abierta entre las comunidades por falta de médicos y enfermeras.

“Sin propuestas ni modelo”, resumió la gestión sanitaria de la Junta, a la que planteó, no solo la equiparación de los salarios sanitarios con los de otras comunidades, sino la mejora de las condiciones laborales, la aplicación de las 35 horas y dialogar con todos los afectados, como las plataformas en defensa de la sanidad pública, los sindicatos, profesionales, colegios profesionales y grupos políticos.

Advirtió el dirigente socialista de que “la mala gestión” sanitaria tiene una repercusión en la vertebración territorial y en el reto demográfico, ya que indicó que “sin buenos servicios públicos se expulsa a la gente” de los municipios.

Concentración en defensa del hospital comarcal de Medina del Campo FOTO: Miriam Chacón Agencia ICAL

En relación a la concentración en defensa del Hospital de Medina del Campo, afirmó que se pone “voz a uno de los problemas de Castilla y León de hace muchos años”, donde recordó las movilizaciones convocadas por las plataformas, por lo que saludó la marea blanca del pasado fin de semana en Madrid por la sanidad pública.

Precisamente, ante la denuncia en Madrid de falta de médicos en las urgencias que se quieren abrir, manifestó que eso ocurre en Castilla y León con los consultorios locales sin facultativos desde hace más de dos años.

Respecto del Hospital de Medina del Campo, reseñó cómo se encuentra el servicio de radiodiagnóstico y la falta de profesionales que le atiendan o de previsión con la sustitución del TAC. “Demuestra una política ideológica, son muy malos gestores”, sentenció.

Sin embargo, extendió los problemas a otros hospitales comarcales como los de Aranda de Duero, Miranda de Ebro o Ponferrada, con falta de profesionales, deterioro de las infraestructuras y de inversión, en una gestión política “errática y caótica”, a la vez que criticó que se traslade sin previsión a profesionales de un centro a otros.

“Un secreto a voces”

Tudanca participó en la movilización junto al secretario general del PSOE de Medina del Campo y candidato, Luis Manuel Pascual, y el secretario de Sanidad de UGT, Miguel Holguín. El primero de ellos denunció “lo que es un secreto a voces, la decadencia” del Hospital Comarcal de Medina del Campo, por el que “tanto se luchó hace más de 35 años y que a día de hoy pierde servicios y deja mucho que desear respecto a lo que merecen los vecinos de la comarca”. Actualmente, recordó que da servicio a alrededor de 80.000 personas, pero “se van derivando especialidades y diagnósticos a otros centros, como a Valladolid, los cuales se masifican, o a la empresa privada, encareciendo el servicio”.

Pascual justificó que la gota que ha colmado el vaso es la retirada la semana pasada del TAC, el “famoso escáner”, que es un “elemento fundamental para diagnóstico e intervenciones quirúrgicas y sin él muchos de los profesionales se han negado a trabajar”. Una cuestión, dijo, que “se conocía desde hace más de un año y aún así no se ha puesto alternativa”. En este sentido, señaló que se ha hablado de un camión móvil para hacer las pruebas, pero afeó que el personal sanitario “no ha sido informado de cómo serán los trabajos”. En todo caso, denunció que durante “este tiempo sin TAC, los vecinos tendrán que decidir no enfermar”.

Por ello, criticó una “cuestión objetiva”, que las políticas de la Junta “están matando a esta tierra, a la zona sur de Valladolid”. Y todo ello, añadió, con la “complicidad” del alcalde ‘popular’ de Medina del Campo, Guzmán Gómez, que “por miedo a perder su carrera profesional no demanda ni hace el trabajo que le han pedido los medinenses”.

“Esta tierra se queda sin oportunidades de futuro, pero tampoco para la gente más mayor. Somos una tierra envejecida y no está dotada de instrumentos hospitalarios ni una residencia de la tercera edad que la Junta promete desde hace 16 años. El camino será difícil”, declaró.

Por último, señaló que ante estas reclamaciones el PSOE y UGT “solo encuentra rencor, odio y falsedades de un grupo que se enfrenta contra las demandas ciudadanos”.

En la misma línea se posicionó el secretario de Sanidad de UGTCyL, Miguel Holguín, quien consideró que ha llegado de nuevo “el momento de decir ‘Basta’” y poner el foco sobre la sanidad pública, cuya defensa, dijo, “no la han inventado los madrileños con la manifestación del domingo, sino que en Castilla y León, en 2018 y 2019, más de 50.000 personas demandaron una defensa de la sanidad pública en Valladolid, diciendo que ‘dolía la sanidad pública’ y pidiendo el cese del anterior consejero de Sanidad, Antonio Saez Aguado”. Recordó también que su sucesora, la doctora Verónica Casado, de Ciudadanos, “se salvó de ver a manifestantes en la calle gracias al COVID-19″, porque la sanidad “sigue cayendo, cayendo y cayendo”.

Ahora, sostuvo que se pone el foco en la Atención Primaria, que “es verdad que está muy mal”, pero abogó por centrarse también en la Atención Hospitalaria: “Un claro ejemplo es lo que sucede en Medina del Campo”. A su juicio, desde que “se descapitalizó su Gerencia se pierden servicios y profesionales”. “El problema en Castilla y León es que se van los profesionales, pero es que ni siquiera quieren venir otros. Por eso este año tendremos plazas MIR en formación descubiertas, y eso es por algo. Esto viene de recortes económicos desde hace tiempo”, denunció.

Al respecto, ofreció dos datos: Castilla y León fue en 2019 y 2020 la “penúltima autonomía que invirtió en Atención Hospitalaria, solo por encima de Extremadura en 2019 y de Andalucía en 2020″.

Gastar en sanidad

Holguín sentenció que es necesario “gastar en sanidad” y reprochó que el proyecto de Presupuestos para 2023 “no va a solucionar ninguno de los problemas”, más si cabe cuando el “mayor incremento es por el dinero finalista que procede de Europa”. También criticó que en el último año, desde que el consejero Francisco Vázquez ocupa la cartera, “no ha habido ni una sola política de recursos humanos” ni tampoco se ha reunido la Mesa Sectorial. “Un año perdido en el que ha llegado dinero de Europa. Perderemos la oportunidad para poner la sanidad en lo más alto y usarla como sistema vertebrador de la Comunidad”, lamentó.

También señaló que no se conoce el número de profesionales que hay en Castilla y León. “Lo estamos viendo con las oposiciones para la estabilización. No podemos solucionar los problemas de personal si no sabemos el número total”, explicó.

En este sentido, avanzó que UGT impulsará con los grupos parlamentarios de las Cortes una auditoría externa del Servicio de Salud “para saber el número de profesionales, porque si no, no podremos llevar a cabo ni reformas, ni modificaciones ni refuerzos del sistema sanitario”. “Hoy estamos en Medina, pero podríamos estar en Miranda de Ebro o Aranda de Duero, aunque también lo sufren las capitales de provincia, que dan los servicios que se derivan de los comarcales”, criticó.

En este punto, advirtió de que “si se descapitaliza el Hospital de Medina del Campo se cierra la comarca, y es extensible a otras de Castilla y León”. “Exigimos a Vázquez que se ponga a trabajar con los representantes de los trabajadores. O empezamos ya, o malo”, vaticinó el representante sindical, quien mencionó que en este centro hospitalario existe “déficit” en el servicio de Radiología y Ginecología, entre otros, por lo que “vienen del Clínico de Valladolid, pero también de otras provincias, cuando están ya muy apretados en sus hospitales de