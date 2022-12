Un total de 798 demandas de separación han tenido lugar en el tercer trimestre del año en Castilla y León

El número de separaciones matrimoniales se mantuvo intacto en Castilla y León en el tercer trimestre de 2022, después de registrar 798 demandas en este sentido, frente a las 799 del mismo periodo del pasado año. Los datos contrastan con la media de España, que anotó una caída del 3,1 por ciento, hasta las 19.501 rupturas.

El análisis del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, recogido por Ical, precisa que si se ponen en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2022, Castilla y León registró una tasa de 33,7 casos por cada 10.000 habitantes, la segunda más baja del conjunto nacional, solo por encima del País Vasco (30 casos) y ocho puntos por debajo de la media en España, que se ubicó en 41,1.

La autonomía con mayor tasa fue Canarias, con 53,2; seguida por La rioja (47,9), Comunidad Valenciana (46,4) y Andalucía (44,6). Por el contrario, las más bajas, junt a a Castilla y León y País Vasco, fueron Navarra (34,2) y Extremadura (34,5).

Los divorcios consensuados en la Comunidad ascendieron a 477, un 1,1 por ciento más que el dato del tercer trimestre de 2021. Asimismo, los divorcios no consensuados alcanzaron en la Comunidad los 286, cuatro menos que un ejercicio antes (-1,3 por ciento).El informe también indica que no se han registrado nulidades matrimoniales en todo lo que va de año en Castilla y León, mientras que en España se contabilizan 17 entre julio y septiembre y medio centenar desde enero. Mientras, las separaciones consensuadas fueron en la Comunidad 25, un 4,2 por ciento más. En cuanto a las no consensuadas sumaron diez en la Comunidad, frente a las 12 de hace un año.

El análisis de estos conflictos concreta además que entre en los tres meses de verano se presentaron en la Comunidad 82 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, con una importante caída del 23,4 por ciento más, cuando en el conjunto autonómico bajaron un 4,3 por ciento, con 2.512. Además, se presentaron 281 demandas de este tipo no consensuadas (-9,6 por ciento), frente a una caída nacional más moderada, del 0,5 por ciento, con 6.384.