Vázquez: “A Sánchez le valió todo para llegar a la Moncloa y le vale todo para seguir en ella”

Una vez que el Gobierno de España ha pactado con los independentistas de Cataluña la reforma del código penal para derogar la sedición y reformar a la baja el delito de malversación, lo que ha permitido a los que dieron el Golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 “salir de rositas” como quien dice, ya que los implicados, como es el caso de Oriol Junqueras, el líder de ERC, podrán entre otras cosas presentarse a las próximas elecciones autonómicas de la región de Cataluña o a las municipales como candidatos si lo desean, ahora el proceso da una nueva vuelta de tuerca y ya se empieza a despejar el camino hacia lo que los separatistas catalanes siempre han defendido, que no es otra cosa que pactar con el Gobierno de España un referéndum de autodeterminación “legal” en Cataluña en el que voten solo los catalanes sobre si quieren irse o quedarse en España.

Lo decía el dirigente independentistas de Izquierda Republicana en una entrevista en Ràdio 4 y La 2 . “Organizar un referéndum no está en el Código Penal”, decía el político que además ha vuelto a recuperar la idea de que la vía unilateral sería en estos momentos “democrática”.

Ante esta tesitura, en el PP, que ya lleva advirtiendo de la deriva anticonstitucional de Sánchez, tienen claro que Pedro Sánchez hará todo lo que le digan sus socios independentistas y filoterroristas.

“Rufián ya lo advirtió cuando dijo que en su partido, ERC, son capaces de obligar al PSOE a hacer todo lo que ellos quieran”, denuncia el secretario regional del PP, Francisco Vázquez, quien advierte de que el independentismo es “insaciable” y que no se conformarán nunca hasta que no logren sus objetivos, que no son otros que lograr separarse de España lo primero y formar los Países Catalanes después, lo que supondría añadir a la causa a la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

El dirigente segoviano del PP, en un vídeo que ha lanzado a las redes sociales a través de su perfil personal en Twitter, ha puesto como ejemplo la defensa del Estado de Derechos que han hecho en países como Alemania, donde la policía ha desmantelado un supuesto intento de golpe de estado por parte de un grupo ultra, y como Perú, nación que, desde la Constitución y la ley, ha hecho frente con contundencia al Golpe de Estado del comunista Pedro Castillo.

Situaciones que ha comparado con España, donde, por el contrario, el socialista Sánchez “está haciendo todo lo contrario: debilitar al Estado para facilitar la labor de aquellos que quieren atacar a España”.

A Pedro Sánchez le valió todo para llegar a Moncloa y le vale todo por seguir en ella. pic.twitter.com/7PU8OArYLK — Francisco Vázquez (@ppacocyl) December 14, 2022

Vázquez denuncia que al Gobierno de Sánchez no le ha bastado con la sedición, que ahora quiere también condonar la malversación, “que no es otra cosa que corrupción”.

“A Sánchez -continúa- le valió todo para llegar a La Moncloa, y le vale todo ahora para seguir en ella”, finaliza Vázquez.