Siete menores sancionados en León por consumo y tenencia de sustancia estupefaciente

La Policía Local de León interpuso este miércoles 14 de diciembre en dos intervenciones un total de siete sanciones a menores de edad por tenencia y consumo en la vía pública de sustancia estupefaciente.

Por una parte, los agentes sancionaron a las 11.45 horas en la calle Moisés de León a cuatro menores por consumo de marihuana en la vía pública. Además a uno de ellos se le formalizó una multa por falta de consideración con los agentes.

Asimismo, se pusieron otras tres multas a menores por el consumo y tenencia de sustancia estupefaciente en la zona centro de la ciudad y en horario escolar.

Otra patrulla del mismo cuerpo acudió a las 17 horas a la calle Moisés de León, donde se había sustraído una bicicleta del servicio municipal de préstamo de bicicletas. Los agentes identificaron a la persona que había hecho el préstamo y que tenía la bicicleta en su domicilio, por lo que se tramitaron las diligencias correspondientes.

Campaña escolar

Por otra parte, con motivo de la campaña especial de control y vigilancia de transporte escolar, la Policía Local interpuso tres denuncias por no cumplir la normativa. La primera de ellas fue a un autobús por no tener abertura practicables de las ventanas máximo un tercio superior como marca la normativa, a la que se le añadió otra sanción por no llevar protectores de martillos y otra por rebasar la antigüedad del vehículo.