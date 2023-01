El investigado en el caso de Esther López recalca que no tuvo nada que ver y pide que se cese el acoso

Uno de los tres hombres que permanecen como investigados en la causa abierta por la muerte de Esther López, Óscar S., ha reiterado este viernes que no tiene nada que ver con el caso y ha pedido que cese “el acoso” al que está sometidos su familia y él.

A través de un comunicado, Óscar S. ha hecho estas manifestaciones cuando se cumple un año de la desaparición de Esther López, de 35 años, quien fue vista con vida por última vez el 13 de enero de 2022 y fue hallada muerta el 5 de febrero del mismo año en Traspinedo (Valladolid). ”Observo con sorpresa e indignación cómo se permite en algunos medios de comunicación que se me acuse, acose, injurie y calumnie a mi familia y a mí sin ningún tipo de pudor ni consecuencia”, ha expuesto en el escrito.

Ha criticado “que se falte gravemente a la verdad”, interpretando datos que hasta ahora hay en la instrucción “con el fin de intentar justificar una acusación que no tiene base ni fundamento alguno”. ”No puede ni debe permitirse el juicio paralelo que a diario se me viene haciendo en programas de prensa “amarilla”, interpretando informes de una manera absolutamente torticera y subjetiva, con el único fin de culpabilizarme, cuando hasta la fecha lo único que he hecho ha sido colaborar en todo lo que se me ha requerido”, ha agregado.

”Desconozco la necesidad que se tiene desde distintos ámbitos de que su fallecimiento sea un asesinado o la intención que ello conlleva, pero insisto en que yo no he tenido nada que ver con ello”, ha recalcado Óscar S.

Ha criticado informaciones “falsas” que no tienen apoyo en la instrucción que se está llevando a cabo y ha puesto como ejemplo que “se continúa diciendo que las lesiones que presentaba Esther son compatibles con los daños que dicen que presentaba mi vehículo, cuando ha quedado comprobado que mi vehículo no tenía ni un sólo golpe en la fecha en que la Guardia Civil me lo retira”.

Tras un año ha transcurrido, “sufro no sólo yo, sino también mis hijas menores, mis padres, mi negocio un absoluto hostigamiento, bajo una total y absoluta impunidad”, ha resumido.

Ha argumentado en este sentido que tanto él como su familia están siendo “agredidos con falsas manifestaciones” y viendo sus casas, negocios y coches llenos de carteles y pintadas, por lo que ha pedido “el cese del acoso” del que vienen siendo objeto, informa Efe.