¿Cuál es el restaurante preferido de Castilla y León?

La gastronomía es un pilar fundamental en Castilla y León. Y los establecimientos hosteleros cada vez se van haciendo más hueco entre los amantes de la buena cocina de España. Un año más, los usuarios de TheFork, la plataforma líder de reservas online en Europa, han hablado y el ranking TOP100 2022 ya tiene a un nuevo ganador en Castilla y León: el restaurante MU.NA, del chef Samuel Naveira. Ubicado en la localidad leonesa de Ponferrada y galardonado con 1 Estrella Michelín, se ha alzado con la decimoséptima posición del ranking nacional, gracias a las opiniones, reservas y visitas realizadas por los usuarios de la app el pasado año en España.

Este establecimiento apuesta por el potencial de la zona, dándole una visión personal para tratar con mimo todo lo que la tierra nos brinda, aprovechando los productos estacionales y poniendo en valor el entorno y su cultura.

Ya desde muy pequeño nace la pasión por la cocina en Samuel Naveira, con una amplia trayectoria en restaurantes de prestigio ( El Ermitaño* (Benavente), Cocinandos* (León), La Candela Resto* (Madrid) Kena de Luis Arevalo (Madrid), Kori (Saint Tropez Francia), Sergi Arola Gastro** (Madrid), Albora y A´barra * (Madrid) ). Samuel regresa a su tierra para plasmar de una manera personal todo lo aprendido en estos años de formación. Su cocina como él dice se basa en tres pilares, Creatividad, producto y entorno, y su tenacidad le llevan a estar siempre buscando la manera de mejorar cada día.

Todo esto le ha llevado a ser finalista en Cocinero Revelación Madrid Fusion 2020 y en 2021 se ha convertido en el primer cocinero en conseguir una Estrella en Michelin en el Bierzo, ademas es considerado uno de los Jóvenes Talentos de la Gastronomía Española.

La bodega y la sala es junto a la cocina el alma de esta casa, en ella Génesis Cardona dirige con clase y conocimientos ambas. Una autodidacta que encontró la horma de su zapato en este proyecto, desde entonces no ha dejado de formarse y aprender para ofrecer a todo el que nos visita un servicio cuidado y una oferta de vinos meditada y personal que ha sido alabada por la crítica, donde los caldos de nuestra tierra tienen un papel fundamental dada la importancia de la zona vitivinícola en la que nos encontramos, sin olvidar otras zonas tanto nacionales como internacionales para satisfacer el gusto de todo el que les visita.

Junto a él, hay otros cuatro restaurantes de Castilla y León que han conseguido destacar en el ránking de TheFork: Baluarte de Óscar García (33) en Soria, El Almacén (50) en Ávila, Restaurante Alcaravea (70) en Ávila y El Monje - Hospes Palacio de San Esteban (72) en Salamanca.

Los ganadores por regiones

Prácticamente la totalidad de la geografía española se encuentra representada en esta clasificación, aunque la región de Cataluña tiene un especial protagonismo, ya que ha conseguido aglutinar a 29 restaurantes, de los cuales 3 están entre los 10 primeros puestos y 19 se encuentran situados en la provincia de Barcelona. Entre los que encabezan el listado se sitúan The Alchemix (2) en Barcelona, Ca l’Enric (5) en Gerona y La Boscana (9) en Lérida.

El resto del palmarés de los 10 mejor considerados en el TOP100 de TheFork lo completan Sánchez-Beato, en el número 3 y situado en Toledo; Maralba, en Albacete, que ocupa el cuarto lugar; Martín Berasategui, en Guipúzcoa, en el sexto; seguido de la Venta Moncalvillo (8), ubicado en Daroca de Rioja (La Rioja); y Raúl Resino, en Castellón, ocupando la décima posición.

Las otras regiones que han conseguido un mayor número de reconocimientos son la Comunidad de Madrid, que ha logrado sumar 14 restaurantes con conocidos locales como Kuoco 360 food (21), El Flaco (22) o El Quinto Sabor (24); seguida de la Comunidad Valenciana que ha registrado un total de 11, gracias a Raúl Resino (10) en Castellón, Lienzo*(13) en Valencia o La Finca de Susi Díaz, en Elche (14).

Por su parte, las Islas Baleares, que concentran 6 establecimientos, con grandes referencias como Etxeko by Martin Berasategui (37) en Ibiza, Es Fum (58) o DINS Santi Taura (60) en Mallorca, se encuentran a la par de las Canarias, que integran el listado con nombres como Poemas By Hermanos Padrón (31) en Las Palmas, Etereo by Pedro Nel (74) o Duquesa Bistrò (84), ambos en Tenerife.