El abogado y empresario Sergio Sanjuán logra la mayor quita de deuda de Castilla y León: 2,6 millones

El Juzgado Mercantil nº 2 de Valladolid ha exonerado el pasivo insatisfecho del abogado y empresario Sergio Sanjuán Urdiales concediéndole la conocida coloquialmente como “Segunda Oportunidad” por un total de 2,6 millones de euros.

Sanjuán emprendió, compatibilizando con su despacho, nueva actividad empresarial en 2017 tomando el control de la entonces maltrecha empresa MONTAJES ESCÉNICOS GLOBALES SL que atravesaba alguna dificultad transitoria por el siempre complejo mundo de las artes escénicas y sus servicios auxiliares.

Esta empresa que partía dicho año con una plantilla de 30 empleados y cifra de negocio de 800.000 euros, puso al corriente sus pagos en apenas 8 meses, tanto de proveedores como salarios y elevó la cifra de facturación a casi 4 millones de euros y creando 210 empleos, la mayoría de ellos fijos. Y esto ocurrió en apenas 2 años, con mucho esfuerzo, trabajo y poniendo en juego todo el patrimonio de citado abogado y empresario vallisoletano.

Pero la pandemia trastocó todos los planes pues las actividades de artes escénicas fueron paradas en seco, y la obligada suscripción de los préstamos de ayuda ICO, para poder seguir abiertos, pero sin opciones de ingresar, endeudó a la empresa por encima de su posible viabilidad en el ánimo, obligado también legalmente, de mantener todo el empleo. Esta herida condujo a la empresa a su liquidación irremediable en verano de 2022, fruto, también, del corte de circulante de una entidad financiera que dejó de apostar por el negocio por causas que aún hoy se desconocen.

El cierre provocó la liquidación en cadena de las empresas del Sr. Sanjuán y de su patrimonio, en el que se incluía su vivienda habitual, al ejecutar los bancos todos los avales personales que éste comprometió para el afianzamiento de sus empresas durante la pandemia (pues antes no todo estaba avalado, pero en aquel tiempo así se exigió so pena de “muerte empresarial”).

Su experiencia en el mundo legal y el estudio intenso, y exprés, de la nueva reforma de la Ley Concursal le permitieron obtener, de la mano de la letrada de su despacho Raquel Dehesa Nieto, una de las exoneraciones personales de deuda más elevadas de Castilla y León y puede que de España, ascendiendo a un total de más de 2 millones de euros como se ha dicho.

Pero no sólo la pericia legal le ayudó, si no también sostener a una familia de 10 hijos que no permiten el desaliento. En esta situación tan delicada sólo una sólida preparación psíquica, hábitos saludables de trabajo y vida, así como el apoyo de unos pocos amigos (quedaron sólo los verdaderos), sus padres que ofrecieron cobijo y hogar en los momentos más necesarios, fueron el cóctel necesario para este éxito sin precedentes. Su mujer, actriz de profesión, Fany de Pablos, fue su gran sostén en los momentos más duros y, más en privado aún, el “mismo Dios es el que me sacó adelante”, según declara literalmente el veterano abogado y empresario que este año cumplirá 50 años: “es la mejor edad para recomenzar, ¡siempre es la mejor edad!, no sólo es precisa la salud mental, como de mínimos, de la que tanto se habla, si no la fortaleza mental que permita luchar”, nos indica con mucha energía.

Y aquí es dónde surge la idea de www.recomienza.es, un portal web que define un servicio para RECOMENZAR, a través de un mensaje más positivo y proactivo que simplemente “quitar las deudas”: “¿quitar las deudas para qué? Esa es la cuestión. Sin un proyecto nada somos, sin una ilusión para comenzar y recomenzar cada mañana la vida carece de sentido pleno”, sugiere el veterano abogado vallisoletano.

De ahí que en el nuevo GRUPO RECOMIENZA, que así es como se denomina el nuevo grupo de empresas de este abogado, ofrezca una consultoría basada en el acompañamiento empresarial y/o personal en todas las áreas necesarias: legal, fiscal, financiera, laboral, patrimonial, empresarial, pero, sobre todo, humana, a través del coaching personalizado.

El proyecto del propio Sanjuán es recomenzar a nivel personal y, fruto de esta experiencia, se encuentra ya cursando el Grado de Psicología, que implementará en sus servicios como abogado y consultor porque, aunque suene duro escucharlo nos puntualiza para terminar a corazón abierto: