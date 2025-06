Alejandro Vázquez denuncia la falta de diálogo y de lealtad del Ministerio de Sanidad

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alfonso Vázquez, denunció hoy en el Senado que la falta de profesionales sanitarios, especialmente en Atención Primaria, “es un problema estructural que afecta a todas las regiones de España”. Por ello, para abordarlo, exigió “la máxima lealtad institucional y la colaboración entre los diferentes niveles del Estado”, ya que a cada uno de esos niveles le corresponde unos niveles de competencia y, por tanto, de responsabilidad.

“Las comunidades autónomas podemos hacer mucho”, reconoció, antes de aclarar que las autonomías no puede realizarlo “todo”. “No podemos, por ejemplo, incrementar el número de plazas MIR en Medicina Familiar y Comunitaria que tanto necesitamos, pues es una competencia exclusiva del Estado; y tampoco podemos aumentar el número de unidades docentes para esta formación de Medicina Familiar y Comunitaria, porque es una competencia del Estado”, relató el consejero que, eso sí, lanzó una advertencia a todas las Administraciones implicadas en esta cuestión: “Cuando las personas acuden a sus centros de salud y no hay disponibilidad de médicos de familia o de pediatras, no se van a preocupar de quién es la competencia”.

En su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde se llevó a cabo un debate sobra el Sistema de Salud a propuesta del Grupo Popular, Vázquez apuntó que la inacción ante la ausencia de sanitarios se debe “a su juicio” a una importante “falta de lealtad institucional en el actual equipo ministerial, como existe también una falta de lealtad institucional en el propio Gobierno Sánchez, que se manifiesta, además, en el caso de la Sanidad, de forma muy especial, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”; y también “a una falta de compromisos económicos por parte del Estado, ya que el Gobierno de España está enormemente proclive a la fórmula del ‘yo invito y tú pagas’, no sólo en materia sanitaria, sino también en otras materias”.

“Por eso pedimos el cumplimiento del acuerdo del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 24 de abril de 2018. Es triste tener que venir al Senado a pedir el cumplimiento de un acuerdo de un Pleno del Consejo Interterritorial. Lo que estamos pidiendo, en definitiva, es que el Ministerio asuma sus competencias”, subrayó.

“Han pasado seis ministros de Sanidad en los gobiernos de Sánchez. Y después de reiteradas peticiones de las comunidades autónomas y de los propios profesionales, el Ministerio de Sanidad en la última convocatoria MIR se ha limitado a aumentar en 16 las plazas de medicina familiar y comunitaria respecto a la convocatoria anterior. Es decir, ni siquiera una plaza más por comunidad autónoma”, relató el consejero castellano y leonés, que citó el Informe de Necesidad de Médicos Especialistas de España 2023-2035, “un informe que es propiedad del propio Ministerio”, para ponerle cifras a este problema: la necesidad actual de especialistas de medicina familiar y comunitaria en más de 4.500, cifra que superará los 5.400 en 2029 si no se ataja al problema.

En este punto, desgranó el caso concreto de Castilla y León, que “es la comunidad más extensa del territorio nacional” y, a la vez, tiene la menor densidad de población y la mayor tasa de dispersión, ya que cuenta con 2.448 municipios, de los que más del 80% tienen menos de 500 habitantes. “Además de estos condicionantes sociodemográficos, nuestra población presenta elevados índices de envejecimiento y sobreenvejecimiento y una alta carga de cronicidad y de dependencia”, prosiguió antes de señalar que estas características obligan a la Junta “a mantener una importante estructura asistencial en la atención primaria, con 247 centros de salud y más de 3.600 consultorios locales y 196 puntos de atención continuada para poder facilitar así el acceso de los castellanos y leoneses a la asistencia sanitaria. Y en consonancia con ello, también es preciso un elevado número de profesionales sanitarios”.

Ante la escasez de profesionales, la propia Junta, según explicó el consejero, ha implementado diferentes medidas dentro de sus competencias como la “firme apuesta por una formación sanitaria especializada”. “Hemos incorporado 755 plazas en la convocatoria de 2024-2025, siendo la comunidad con mayor porcentaje de plazas ofertadas en relación con las acreditadas, un 96%. Además, concretamente la especialidad de medicina familiar y comunitaria, Castilla y León oferta el 100% de las plazas, es decir, las 190 acreditadas, lo que supone un 7,6% del total de las convocadas. Y actualmente contabilizamos 554 médicos internos residentes formándose en medicina familiar y comunitaria en Castilla y León”, detalló el consejero que resaltó también que el presupuesto del programa de formación de residentes “ha pasado de 76 millones de euros en 2022 a 127 millones de euros en 2024”.

Vázquez también destacó “el desarrollo de planes de fidelización y de cobertura asistencial” que, entre otras cuestiones, permite a la Junta “ofrecer contratos de tres años, formación de posgrado, estancias formativas, horarios flexibles y posibilidad de sumarse a grupos de investigación”. Estos planes, según el consejero, “han conseguido fidelizar en los tres últimos años un total de 672 médicos, 90 de ellos de Atención Primaria, de medicina familiar y comunitaria”. “Pero no es suficiente”, subrayó.

Acciones

Otra de las medidas del Gobierno autonómico es la modificación de la normativa reguladora de la prolongación voluntaria de la permanencia en el servicio activo hasta la edad de 70 años, con el único requisito de contar con actitud psicofísica exigida para el desempeño del puesto de trabajo. “Y esto ha permitido la permanencia en el servicio de salud de casi 400 profesionales, 253 de ellos médicos de medicina familiar y comunitaria”, detalló. En cuanto a las condiciones retributivas y laborales de los profesionales, Vázquez explicó que en Castilla y León “se ha disminuido la presión asistencial en la atención primaria, limitando las agendas de médicos de familia y de pediatras a un máximo de 35 y 28 pacientes respectivamente; y se han mejorado aspectos retributivos como la atención continuada por realización de guardias”. “Pero no es suficiente”, repitió.

Asimismo, el consejero comentó la proposición de ley que el PP ha presentado en las Cortes de Castilla y León para poder intentar cubrir los puestos de difícil cobertura. “Hasta la población de esta proposición de ley, que esperamos venga a solventar el problema, hemos tenido que reorganizar la asistencia sanitaria utilizando proyectos de gestión compartida, desplazando especialistas de unas áreas a otras para poder garantizar la asistencia sanitaria en todo el territorio de Castilla y León”, detalló Vázquez, que insistió en que todas estas acciones “reflejan el compromiso del Gobierno de la Junta de Castilla y León para fortalecer la Atención Primaria y garantizar una cobertura sanitaria adecuada en nuestra comunidad, porque creemos que es esencial para las personas de nuestra tierra, porque estamos convencidos de que es nuestra obligación”.

“Cuando se suman esfuerzos, los resultados se multiplican. Cuando se utiliza el diálogo, el consenso y el respeto a las instituciones como herramienta política, se logran resultados que permiten ser útiles y alcanzar mejoras en las condiciones de vida de los españoles, que, en definitiva, es para lo que todos nosotros, ustedes y nosotros, los consejeros, estamos aquí, y es la razón de nuestro trabajo de cada día”, concluyó el consejero.