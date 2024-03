"Alimentos de Valladolid" triunfa en Nueva York

TRUFFORUM, organizado desde el European Mycological Institute (EMI), ha culminado con éxito sus actividades previstas del 26 al 28 de febrero de 2024 en Nueva York, principal ciudad consumidora de trufa negra (Tuber melanosporum) en los EEUU.

Se ha conseguido trasladar a Nueva York a una delegación de truficultores, cocineros, enólogos, empresarios, representantes institucionales e investigadores procedentes de Teruel, Soria, Valladolid y Occitania, con el objetivo de dar a conocer la trufa negra (Tuber melanosporum) en los EEUU, promocionar su uso adecuado en los restaurantes, así como el trufiturismo en nuestras zonas de producción.

Las actividades comenzaron el lunes 26 de febrero con una formación para profesionales en las instalaciones de la James Beard Foundation del Pier 57’s Market Hall de Manhattan, en la que participaron foodies, cocineros y periodistas de Nueva York y otras ciudades de la costa este de los EEUU. La Fundación James Beard, es reconocida por su compromiso con la excelencia gastronómica, tiene como misión elevar el nivel de las personas detrás de la cultura culinaria de Estados Unidos y otorga desde 1991 los premios gastronómicos más prestigiosos del país los “James Beard Awards”.

El martes 27 de febrero se realizó otra formación en el prestigioso Culinary Institute of America (CIA), principal universidad gastronómica de los EEUU con sedes en Nueva York, Texas, California y Singapur. Participaron en la actividad más de 150 alumnos y profesores del CIA, entre ellos el propio rector del CIA Mark Erikson. En el CIA se forman más de 2500 alumnos, que serán futuros prescriptores de nuestra trufa negra en los principales restaurantes de los EEUU y otros países del mundo.

Finalmente, el miércoles 28 se organizó una cena temática titulada “Su majestad la Trufa” en la emblemática James Beard House de Manhattan, en la que participaron 50 personas, entre ellas la CEO de la Fundación James Beard (JBF) Claire Reichenbach y su Presidente Kris Moon, además de empresarios benefactores de la JBF relacionados con el mundo de la gastronomía y los medios de comunicación de los EEUU, así como representantes de agencias como EFE y de la embajada de España en EEUU.

En ambas formaciones y en la cena se contó con la apuesta gastronómica de Miguel Ángel de la Cruz del restaurante estrella verde y roja michelín “La botica de Matapozuelos” de Valladolid y Rubén Catalán del restaurante estrella verde michelín “La Torre del Visco” de Teruel asistidos por la cocinera de Nueva Zelanda Jasbir Kaur. El cocinero vallisoletano realizó varias elaboraciones con productos tradicionales nuestra tierra como las legumbres, realizando una propuesta de usos de la trufa en elaboraciones tradicionales y contemporáneas. Por su parte, el enólogo de Dominio de Atauta Jaime Suárez fue el encargado de explicar y maridar los platos con 3 vinos de Alimentos de Valladolid como son Tralanzas (rosado D.O. Cigales) Bodegas de Alberto (Blanco, D.O.Rueda) y Emilio Moro (Tinto D.O. Ribera del Duero) .Todos los alumnos así como lo asistentes a la cena comentaron el gran nivel de los platos y técnicas presentadas por los cocineros y su sorpresa por el excepcional nivel de los vinos presentados.

El evento ha contado con la asistencia técnica y coordinación de Angel Moretón de la empresa vallisoletana e-Spain (socio del EMI) y con el apoyo de las Diputaciones de Teruel, Soria y Valladolid y la colaboración del CITA del Gobierno de Aragón, de la Región francesa de Occitania y de los truficultores representados por el GETT, Atruter y Atrusoria. y la colaboración de la Fundación James Beard y del CIA .La trufa utilizada en Trufforum USA 2024 ha sido proporcionada por Manjares de la Tierra (Sarrión, Teruel) y Encitruf (Ocenilla, Soria). Los vinos han sido patrocinados por Milla de Oro del Vino y Alimentos de Valladolid, bodegas de Alberto (Serrada, Valladolid), Emilio Moro (Pesquera de Duero, Valladolid), Traslanzas ( Mucientes, Valladolid) y Dominio de Atauta (Atauta, Soria).

El European Mycological Institute (EMI)

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial “European Mycological Institute (AECT-EMI)” es una entidad de la Unión Europea creadora e impulsora de Trufforum y está integrada por los siguientes socios: la Diputación de Ávila, el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, la Región de Occitania (Francia), el Ayuntamiento de Soria, el Ayuntamiento de Vic, La Diputación de Teruel y La Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León y MicoAragón. Además, se cuenta con socios benefactores como el Centro de desarrollo de Bioproductos de Canadá (Biopterre) y la corporación Guandong Golden Truffle Bio-Technology Co. Ltd. (Australia) y socios colaboradores como The Culinary Institute of America (CIA, EEUU), le Kamouraska Mycologique (Québec, Canadá), la Mancomunidad de los 150 Pueblos de Soria, IdForest, e-Spain, Qilex consultoría, Alcina (Francia), la Universidad de Valladolid, la Universidad de Murcia, la corporación HOKUTO (Japón) y la corporación ICHIMASA (Japón).