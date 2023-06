Los alumnos de Castilla y León obtienen el doble de sobresalientes en Bachillerato que en la EBAU y en España es casi cuatro veces más

Los estudiantes obtienen notas “sustancialmente” mejores en el Bachillerato que en la fase general de la EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) y los alumnos de los centros concertados logran mejores calificaciones que los matriculados en institutos públicos. Son dos de las conclusiones del Observatorio del Sistema Universitario, una asociación de profesores nacida en Cataluña, que constata que el porcentaje de alumnos que obtuvieron en 2022 una nota entre 9 y 10 (sobresaliente) en Bachillerato en Castilla León se situó en el 19,6 por ciento, una tasa que bajó hasta el 9,9 por ciento en la prueba de acceso a la universidad.

Es decir, los jóvenes castellanos y leoneses obtuvieron el doble de sobresalientes en Bachillerato que en la EBAU. Pese a ello, es una de las menores diferencias a nivel estatal, junto a Asturias, Cantabria y La Rioja, que “apenas” doblaron los sobresalientes logrados en Bachillerato que en la EBAU. En el conjunto del Sistema Universitario Español (SUE), los alumnos tuvieron tres veces y media más sobresalientes al finalizar Bachillerato que en la fase general de Selectividad, que es la obligatoria para todos los alumnos ya que se examinan de las asignaturas comunes (Lengua Castellana y Literatura, Historia de España, Lengua Extranjera y una de la modalidad del Bachillerato cursado).

La Comunidad Valenciana registro la mayor brecha ya que llegaron a ser nueve veces más los sobresalientes del Bachillerato que los de la fase general de la prueba de acceso a la universidad. No en vano, el porcentaje de jóvenes con 9 y10 en Bachillerato fue del 18,5 por ciento frente al dos por ciento en la prueba de acceso a la Universidad. A continuación, aparecieron los casos de Galicia (siete veces más, al pasar del 20 al 2,8 por ciento), Baleares (6,6 veces más, de 12,7 a 1,9 por ciento), Castilla-La Mancha (4,5 veces más, de 20,3 a 4,5 por ciento) y Canarias (4,3 veces más, que pasa de 28,1 al 6,5 por ciento). Por lo tanto, casi uno de cada tres alumnos de Bachillerato de Murcia y Canarias logró notas de sobresaliente y uno de cada cuatro en el caso de Andalucía y Extremadura.

“Si no existiera el distrito único, estas diferencias entre comunidades autónomas no serían relevantes, y serían tan sólo un reflejo de que los criterios de corrección de las pruebas de acceso a la universidad, que son únicos dentro de cada territorio. Sin embargo, gracias al distrito único, cada estudiante puede optar por matricularse en una universidad fuera de su comunidad de origen. Por consiguiente, las diferencias en notas entre autonomías pueden situar a quienes han estudiado el Bachillerato y se han examinado de las EBAU en determinadas comunidades en posiciones ventajosas a la hora de optar a las carreras más demandadas”, aseguró la presidenta del Observatorio y ex vicerrectora de la Universidad Politécnica de Cataluña, Vera Sacristán. Y es que la nota de acceso para acceder a los distintos estudios de grado se forma en un 60 por ciento con la calificación media de Bachillerato y en un 40 por ciento con la de la EBAU.

La tendencia general en España corrobora estos datos ya que en el estudiantado que es declarado apto para el acceso a la universidad, la nota media del Bachillerato es 7,7 en tanto que en la fase general de la EBAU es 6,8, con un porcentaje de personas no aptas del 9,8 por ciento.

El informe observa otras “grandes” diferencias entre regiones, ya que el porcentaje de estudiantes que lograron una nota entre 9 y 10 en la también conocida como Selectividad es más de seis veces superior en Asturias (doce por ciento) que en Baleares (1,9 por ciento). En este apartado, Castilla y León está en el segundo puesto, solo por detrás de Asturias. Es decir, uno de cada diez alumnos (9,9 por ciento) que se examina de la EBAU logra la nota de sobresaliente. Les siguieron Cantabria (9,4 por ciento), La Rioja (nueve por ciento) y Andalucía (8,9 por ciento). En el lado contrario, se situaron, junto a Baleares, los territorios de Valencia (dos por ciento), Galicia (2,8 por ciento), Cataluña (4,3 por ciento) y Castilla-La Mancha (4,5 por ciento).

El informe del Observatorio del Sistema Universitario, recogido por la Agencia Ical, muestra su sorpresa por las diferencias detectadas al tratarse la EBAU de unas pruebas reguladas por reales decretos y órdenes ministeriales, llevadas a cabo de forma anónima por decenas de miles de estudiantes cada año, y corregidas por cientos de profesionales (profesorado universitario y de Secundaria) en cada comunidad autónoma, con estrictas normas de corrección. No en vano, reiteró que todo ello coincide con la existencia de un distrito único en todo el sistema universitario español.

En cuanto a la titularidad del centro, los alumnos que el año pasado estudiaron el Bachillerato en los institutos públicos de la Comunidad y obtuvieron un sobresaliente fue del 17 por ciento y aumentó hasta el 25,9 por ciento en los concertados. El estudio destaca que esta diferencia, “indudablemente”, tiene efecto sobre la posibilidad de acceso a las carreras más demandadas.

En este sentido, la autora del estudio denuncia el problema de “inequidad” en el acceso a la universidad por los substancialmente más altos porcentajes de estudiantes con notas sobresalientes de Bachillerato de los centros privados concertados y, más aún, de los privados no concertados. Y lo justifica al señalar que sus altos porcentajes de sobresalientes de Bachillerato no se reflejan en la fase general de las pruebas de acceso a la universidad, pero acaban pesando un 60 por ciento en su nota de acceso a una carrera, lo cual “sesga” las notas de admisión a la universidad. En este sentido, precisa que en 2022 un diez por ciento del alumnado que se presentó a la EBAU procedía de un centro privado concertado, y un veinte por ciento lo hacía de un centro privado sin concierto.

A la vista de estos datos, el Observatorio del Sistema Universitario reclama introducir “mayores” niveles de equidad en el acceso a la universidad. En primer lugar, apuesta por una transparencia “absoluta” en cuanto a las notas del Bachillerato, por lo que pide que cada año deberían hacerse públicas las distribuciones de notas de cada uno de los centros, tanto la de las notas de Bachillerato como la de las notas de la fase general de las EBAU y de las materias de la fase específica. En segundo lugar, deberían aplicarse criterios de corrección de la Selectividad “más homogéneos” y “coordinados” entre comunidades autónomas, cosa que -precisan los autores del estudio- debería ser “relativamente fácil” al tratarse de pruebas reguladas por una normativa estatal. Ello daría un sesgo más equitativo al distrito único.

Por último, subrayan que la medida “más efectiva” consistiría en dar más peso a la nota de la fase general de la EBAU que a la de Bachillerato en la nota de acceso. “Dado que las PAU son pruebas anónimas, objetivas y reguladas con criterios de corrección pautados, sus resultados son más equitativos y, por lo tanto, su peso en la nota de acceso debería ser más relevante”, sentencia el informe del Observatorio.