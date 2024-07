Ana Sánchez: “ Mañueco está tardando en sacar a la ultraderecha de la Junta»

“Las comparecenciasen las Cortes de Castilla y León delos consejeros deJunta han puesto de manifiesto lo que ya se sabía . El gobierno deMañueco con la ultraderecha esel gobierno de la vergüenza y está tardando en sacarla de la Junta”. Así los señaló este mañana la secretaria de Organización del PSOECyL , Ana Sánchez. “El gobierno radical de Mañueco es una vergüenza para esta tierra, pero también para su propio partido”, añadió.

La dirigente socialistatrasladó que el PPestá en un encrucijadaporqueahora en Génovaya saben queMañueco siendo pionero en meter a la ultraderecha enel consejo de gobierno, cercenótodas las posibilidadesde que Feijóo pudiera ser presidente del Gobierno de España.

“Mañueco tiene que tomar decisiones . “Si gobierna con la extrema derecha es porque le da la real gana”, afirmó trasrecordarqueel secretario general del PSOECyL,Luis Tudancaen el Debate del Estado de la Comunidad, celebrado hace menos de un mes,volvió aofrecer a Mañueco sacar a la extrema derecha del gobierno, “pero Mañueco es un pusilánime,no lo hacey al finalno romperáy romperán con él y no se le acabara de caer la cara dela vergüenza”.

“Les hemos ofrecido que saquen a la extrema debe del gobierno autonómicoy gobiernenen minoría con acuerdos puntuales, no solo con el PSOE , conlos distintos partidos delarco parlamentario porque no queremos seguir siendo la vergüenzade nuestropaís”, incidióanteun gobierno de Mañuecoque tachó de radicalentregadoa la política de la confrontación,del odio constante y que no gestiona ”

Finalmente,reiteró queel PSOECyL va a seguir denunciado los recortes de derechos y libertades y realizandopropuestas , “porque otra Castilla y León esposible”y se preguntóen qué ha gastadoMañuecolos 16 mil millones de eurosmás que el Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladados a CyL“ si ha sido incapazde reducir la deuda de la Comunidaddemejorar los servicios públicos, de atraer médicos ytampoco ha mejorado los salarios d ellos profesores, los peor pagados de toda España”.