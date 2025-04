Ana Sánchez renuncia a la vicepresidencia de las Cortes tras la "pillada" del micro abierto

La "pillada" del micro abierto criticando a la actual dirección del PSOE de Castilla y León que lidera el soriano Carlos Martínez su propuesta de ofrecer al PP que se respete la lista más votada en las próximas elecciones se ha llevado por delante a la procuradora por Zamora Ana Sánchez, ex secretaria de Organización del PSOE que dirigía Tudanca, quien renunciado a la vicepresidencia segunda de las Cortes para que el nuevo líder socialista pueda conformar su equipo y superar el listón que dejó su antecesor para poder dar el cambio que "merece" Castilla y León y como muestra de su apoyo al "proyecto colectivo y no personalista", según ha dicho este lunes: "No le tengo apego a los titulitis, ni a los carguitis, pero a mi tierra y a mi gente mucho", resume la dirigente socialista, al tiempo que avanza que seguirá como parlamentaria hasta que termine la legislatura defendiendo "con vehemencia y como una leona" a Zamora y los zamoranos.

En este sentido, señala que para ella lo importante no es estar arriba, sono ser digna de estar y de llevar la voz de los zamoranos al Parlamento y de representarles, algo que dice que hace de la misma forma ya sea desde la vicepresidencia, el primer escaño o el último.

Sánchez no ha querido entrar en polémicas en torno a lo sucedido y desvela que ha pedido disculpas al secretario general del partido por un error "que le puede pasar a cualquiera" y por las "consecuencias negativas" que puede tener para el PSOE. Aún así, ha lamentado que estos últimos días haya vivido una especie de serie de "Netflix" por la forma de actuar de la actual dirección ante lo ocurrido y que haya habido alguien que ha intentado vincular la causa efecto mediante una especie de amenaza pública. "Creo que la gestión ha sido desafortunada en el sentido de vincular unos cambios que ya estaban decididos en el partido y que conocíamos, en el ámbito interno", apunta, en declaraciones recogidas por Ical, en las que desliza que ella hubiera actuado de otra forma en caso de tener que gestionar una situación similar. "Habría llamado a consultas a los compañeros a nivel interno y lo habría minimizado en público", afirma.

Sánchez ha explicado que fue el viernes cuando su sucesor en el cargo de secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, la llamó para hablar de su posible renuncia, ante lo que ha reconocido que ya le adelantó que contaran con ella. Asimismo, asegura que los proyectos se construyen desde la unidad y desde la integración, nunca desde la "vendetta" y, al respecto, ha confirmado que ya conocían los planes de Martínez de realizar cambios en el Grupo Parlamentario "con toda naturalidad" y teniendo "su legítimo derecho de conformar un equipo que logre ganar las elecciones

Pese a todo, la procoradora por Zamora ha reivindicado su bagaje y recorrido en la política así como su "incuestionable" labor parlamentaria y "lealtad" al partido.

En cuanto a su futuro en la política y tras mostrar "fe ciega" a Tudanca, señala que no contempla ni ha pedido puertas giratorias, y que mantiene su compromiso con los zamoranos "hasta el último día".

El que no ha dicho nada aún es el secretario primero de las Cortes, el procurador socialista Diego Moreno, al que también habrían pedido su "cabeza" en el Grupo Parlamentario al estar también implicado en las críticas a Martínez e incluiso al ministro Óscar Puente, junto a José Luis Vázquez y Alicia Palomo.