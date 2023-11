Animan a realizarse cribado para saber si se tiene diabetes

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; y el presidente de la Asociación Diabetes Valladolid (Adiva), Emilio Fernández Robles, animan a realizar los cribados a la población, principalmente a los de entre 55 y 75 años. Durante una jornada celebrada en la capital vallisoletana Fernández Robles señaló que alrededor de 30.000 vallisoletanos padecen diabetes y lo desconocen. Asimismo, recordó que esta semana se han celebrado conferencias para “concienciar a toda la población en general y a los diabéticos, en particular, de la importancia que tiene la prevención, el control y sobre todo el diagnóstico precoz en la de tipo 2, que es la más silenciosa, porque la de tipo 1, cuando ya aparece, te obliga a ponerte insulina para no fallecer”. En la provincia de Valladolid están diagnosticados más de 32.000 personas con diabetes 1, más otros 30.000 de tipo 2 y que no lo saben.

Por ello, tanto el presidente de Adiva como Carnero animaron a la sociedad a hacerse “cuanto antes” un cribado, una glucemia capilar”, como las que se han desarrollado estos días con profesionales sanitarios, “para detectar si tienen cifras altas y recomendar que acudan a su médico y les diagnostiquen mejor”.

También señaló que la población que más positivos registra es la de entre 55 y 75 años, si bien alertó de que cada vez se observan más “niños de cuatro, cinco o seis años con diabetes tipo 2”, algo que achacó al “sobrepeso, la obesidad y los antecedentes de los familiares”. “Es poco frecuente, pero están saliendo”, sentenció.

Coincidió con el presidente de Adiva Jesús Julio Carnero, quien recordó que se trata de una enfermedad “a lo largo y ancho del mundo”, donde la padece “medio billón de personas”, con una perspectiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a 50 años, de que la sufran 1,3 billones de personas. En España, en la actualidad, son más de seis millones de personas las que padecen esta enfermedad, el 90 por ciento del tipo 2.

Por tanto, ensalzó la celebración de estas jornadas, en la décimo séptima ocasión en que se celebra este Día Mundial contra la Diabetes, “una oportunidad muy buena para que todos los vallisoletanos tomemos conciencia de lo que supone esta enfermedad, que en muchos casos tiene un efecto muy silencioso, y por tanto, es importante que aflore”.

Igualmente, destacó que el Ayuntamiento trabaja con Adiva desde hace cinco años y mantendrá las correspondientes líneas de ayuda establecidas. También respaldó a los 781 socios que tiene la asociación en esa labor “tan importante de dar a conocer esta enfermedad, principalmente entre los más pequeños, dado lo que supone la diabetes desde el punto de vista de la prevención en niños, así como su tratamiento pediátrico”.