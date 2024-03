El Ayuntamiento de Ponferrada da luz verde al presupuesto de este año, de 81,3 millones, con la abstención del PSOE

El Ayuntamiento de Ponferrada aprobó hoy su presupuesto municipal para 2024, que asciende a 81,3 millones de euros, y que recibió el voto favorable de PP y Coalición por el Bierzo y la abstención del PSOE, con quien el equipo de gobierno alcanzó un acuerdo mediante el cual se incluyeron diferentes iniciativas socialistas. Los dos concejales de Vox rechazaron las cuentas municipales. Se trata de unas cuentas “realistas” que permitirán la “reactivación económica, el refuerzo de las políticas sociales y la modernización de la ciudad”, dijo el alcalde ‘popular’, Marco Morala, “sin subir la presión fiscal”, ya que los tributos se congelan y ni siquiera se actualizarán al IPC. “Esto, en la práctica, supone una rebaja de la presión tributaria”, añadió.

El regidor aseguró que estas cuentas se basan en tres pilares fundamentales: las personas, el apoyo a la recuperación económica y el tejido productivo y la mejora de las infraestructuras.

Como ya había explicado, se incluyen inversiones para semipeatonalizar el final de la calle Ancha y su entronque con Obispo Osmundo, la construcción de una rotonda de acceso a Toral de Merayo, un centro de recepción de visitantes en Otero, hierba artificial para varios campos de fútbol, la mejora de la calle El Cristo, que pretende convertirse en una calle “icónica”, eliminación de la red de fibrocemento, mejoras en las zonas caninas, la cubierta del pabellón Antonio Vecino o mejoras de accesibilidad en el estadio El Toralín, entre otras.

Muchas de estas intervenciones están supeditadas a la venta de la parcela del antiguo cuartel de la Guardia Civil, por una cantidad estimada en 1,6 millones de euros. También se prevé un gasto de medio millón de euros para museos, el Castillo de los Templarios o la biblioteca municipal e incrementos de plantillas. Además se solicitará un nuevo préstamo de tres millones de euros, con lo que la deuda viva quedará en torno al 44 por ciento. “La pretensión es la elaboración de un presupuesto realista para una administración bien gestionada y solvente. Lograr una ciudad mas sostenible, pensando en los vecinos”, aseguró Morala.

Ya en el debate de las cuentas el Grupo Municipal Vox presentó 36 enmiendas, que fueron en su mayoría rechazadas. Solicitaba 800.000 euros para ayudar a las familias más necesitadas con alimentos de primera necesidad, ayudas a los jóvenes o la apertura de los comedores escolares en periodo no lectivo. La portavoz de Vox, Patricia González, quien acudió a la sesión con una camiseta en la que se podía leer “PPPSOE. A sus órdenes mi capital”, se refirió directamente al portavoz del PSOE, Olegario Ramón, a quien recriminó que estas enmiendas se rechacen solo porque las presentaba Vox. “Sabemos que el PSOE nos vetará solo porque somos Vox y están vetando a 2.000 vecinos que nos votaron. ¿Les parece democrático? ¿Es usted el que nos acusa de fascistas?”, preguntó González. “¿Le ha preguntado a su grupo si está de acuerdo con la abstención? Porque creo que muchos no lo están”, aseveró. También acusó al concejal de Hacienda de no haberles invitado a negociar.

La formación verde votó en contra del presupuesto, ya que se “incrementará la deuda, con la petición de un nuevo crédito”, y criticó que la mayor parte de las obras presupuestadas estén vinculadas a la venta del antiguo solar de la Guardia Civil. “Dicen que van a mirar por las personas, esas a las que les va a meter 1,2 millones en multas. El tripartito algún interés tiene que no nos quieren contar”, concluyó.

Por su parte el portavoz del PP y concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, recordó que él intentó negociar estas cuentas con todos los grupos municipales. “Llamé a todas las puertas. Solo el PSOE se quiso sentar a negociar. Traemos unos presupuestos buenos e importantes que se han mejorado con las aportaciones del PSOE”, dijo.

Moreno aprovechó su intervención para responder a Vox. “Me da mucha pereza su discurso. Escuchen donde escuchen, sus discursos son iguales. Que vengan de salvapatrias, que somos unos traidores pero nos tienden la mano. Les di el borrador y me dijeron que sin concejalías no los iban a aprobar. No vamos a entrar en las enmiendas. Hay desconocimiento de la ciudad”, siguió. “Lo importante es el bien común, mejorar la vida de todos los ponferradinos”, añadió.

En cuanto a la petición de un crédito de tres millones, criticado también por Vox, el concejal aclaró que pretenden amortizar más de esa cantidad, por lo que la deuda viva bajará. También insistió en que se mantiene la atención a los servicios sociales y explicó que hay una partida para violencia de género, en la que se incluyen los puntos violetas. En cuanto a las fiestas, la apuesta “es por un cambio de concepto”. "Necesitamos que vengan turistas y las fiestas son una fórmula para ello”, dijo. Por eso la partida para este fin se incrementa.

Desde Coalición por el Bierzo, su portavoz, Iván Alonso, insistió de nuevo en que es “un presupuesto histórico que va a revertir en el beneficio de Ponferrada, en todas las áreas y parcelas del Ayuntamiento, para producir un cambio positivo”. Alonso destacó las partidas para finalizar la calle Badajoz, en Flores del Sil, el plan de asfaltado y aceras, la modernización de la brigada de obras o el impulso del comercio del centro de la ciudad.

Igualmente, el portavoz del PSOE, Olegario Ramón, insistió en que estos “no son los presupuestos socialistas”, ya que hay muchos puntos con los que no están de acuerdo. “Por ejemplo, con ese ingreso que se prevé de la venta del solar de la Guardia Civil. Está en el aire e incluso es improbable, y de ello penden numerosas inversiones. Tampoco nos gusta el aumento en la partida de fiestas. O la rebaja en el transporte público y educación”, explicó.

Aún así, Ramón cree que gracias al acuerdo alcanzado con el equipo de gobierno se han conseguido inversiones “necesarias y justas”. Ahí, detalló el desarrollo de la zona del Cylog, la ampliación del cementerio de Fuentesnuevas, la bomba de San Clemente de Valdueza, el Museo de Cerámica o no externalizar servicios como las piscinas de verano. Por todo ello el Grupo Municipal Socialista se abstuvo. En cuanto a las enmiendas de Vox, Ramón afirmó que ”nunca van a apoyar aquellas que nieguen el cambio climático o la violencia machista, aquellas enmiendas cavernarias”. Los socialistas se abstuvieron en las de carácter social, un total de siete.

Esta sesión plenaria extraordinaria comenzó con más de media hora de retraso debido a un problema con el audio que los técnicos consiguieron finalmente resolver.