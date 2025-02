‘Una cabeza en la pared’, del realizador Manuel Manrique, se alza con el premio del jurado en la 34ª Muestra de Cine Internacional de Palencia

‘Una cabeza en la pared’, de Manuel Manrique, se ha alzado con el Premio Milagros Alcalde del Jurado al Mejor Cortometraje de la 34ª Muestra de Cine Internacional de Palencia, que concluye mañana viernes 1 de marzo con la proyección de ‘Mi única familia’, de Mike Leigh, y una gala de entrega de premios en la que se también rendirá homenaje a la actriz Silvia Casanova. El galardón, dotado con 3.000 euros, reconoce la capacidad del realizador madrileño para «enfocar con mucha personalidad y calidad cinematográfica una distopía perturbadora». Su cortometraje, ha subrayado el jurado formado por el actor Juan Díaz, el director José A. Gutiérrez, el guionista César F. Calvillo y el director Javier Polo Brazo, constituye «un excelente ejercicio de autor y estilo, con una interpretación y sello audiovisual dignos de premio en todas sus categorías».

El actor Nacho Sánchez lleva el peso interpretativo de un cortometraje que estruja con acierto algunos clichés sobre el mundo del toreo y que lleva a la gran pantalla la historia de un hombre que, tres años después de la abolición de la tauromaquia en España, no podrá ser la figura a la que estaba destinado. ‘Una cabeza en la pared’ ha sido, asimismo, galardonado con el Premio Javier Santos a la Mejor Banda Sonora, que ha recaído en Alberto Torres, por «reflejar los diferentes estados de ánimo que vive el protagonista, enfatizando así la intensidad de una obra que nos invita a reflexionar sobre las filias y fobias que suscita la tauromaquia».

En clave humorística se desarrolla ‘Acción, figuración’, por el que el realizador Pablo Cueto se ha alzado con el Premio del Jurado a la Mejor Dirección; mientras que Almudena Verdés y Begoña Soler han sido reconocidas con el Premio del Jurado al Mejor Guion por ‘Dimarts’, cinta que interpretan Begoña Soler y Àngel Fígols. Otro de los premios del palmarés ha ido a parar a Miriam Iscla, quien se ha llevado el Premio del Jurado a la Mejor Interpretación por su papel en ‘Vida o teatre’, dirigida por Guillem Manzanares y en la que da vida a una reconocida actriz de teatro que, tras tiempo separada de su hija, recibe su visita en un encuentro que hará resurgir viejas rencillas del pasado.

Otro de los trabajos más laureados del palmarés ha sido la comedia ‘3.000 elefantes’, de Miguel Piedrafita e Israel Carrillo, distinguida con el Premio del Público al Mejor Cortometraje, así como el Premio del Público Centro Penitenciario “La Moraleja”. El filme traslada al espectador al final del verano de los años 80 para narrar esas emociones de la vuelta a casa desde el pueblo a la ciudad. El Jurado también ha premiado a ‘Periquitos’, de Alex Rey, con una mención especial «por la originalidad de la idea, la frescura de su propuesta y su sentido del humor». El palmarés se completa con el Premio del Público Infantil al Mejor Cortometraje, que ha recaído la producción brasileña ‘Pioinc’, codirigida por Alex Ribondi y Ricardo Makoto, y con los premios del Jurado y el Público al Mejor Cortometraje Internacional, ambos para ‘L'Acquario’, en el que el director Gianluca Zonta aborda los riesgos y posibles consecuencias del uso de la inteligencia artificial.

Dentro de la primera edición del concurso ‘Microsaberes’, convocado por FUNDOS y la MCIP, el Premio del Jurado ‘Microsaberes’ al Mejor Microdocumental ha sido para Aníbal del Casar por ‘Rapaces del valle’. El jurado, formado por Angélica Tanarro, Arturo Dueñas, Jesús Ángel Sanz Salido, José María Frontela Revilla y Luis Alonso Rioja, ha destacado que su obra «arroja esperanza al tema de la despoblación que trata en la comarca de Sanabria. Da voz a varias generaciones y al tener más voces que escuchar es más complejo». Asimismo, ha incidido «en el uso de una cuidada fotografía y los planos, así como el ritmo ágil y fresco que usa para dar voz a sus protagonistas». Hay que destacar que ‘Rapaces del valle’ también ha sido recompensado con el Premio del Público ‘Microsaberes’ al Mejor Microdocumental.

Por otro lado, ‘Cuando no me ves’, también de Aníbal del Casar, ha convencido al jurado de la sección ‘90 segundos de cine’, un escaparate en el que jóvenes creadores pueden presentar cortometrajes rodados con el teléfono móvil y en el que los alumnos de Escuela de Artes Mariano Timón han cosechado el Premio Impulsa Creación por su pieza ‘Sombras de un silencio roto’, y ‘Ojos que no ven’, de los estudiantes del colegio Carrechiquilla, con el Premio del Público.

La entrega de premios tendrá lugar durante la gala de clausura de festival, que se celebrará mañana sábado 1 de marzo en el Cine Ortega a las 20.15 horas. Antes, la actriz palentina Silvia Casanova, recibirá un homenaje del certamen. Popularmente conocida por su papel en ‘El milagro de P. Tinto’, a las órdenes de Javier Fesser, Casanova ha firmado numerosos trabajos en televisión y cine, formando parte del reparto de filmes como ‘Espérame en el cielo’ (1988), ‘¡Ay, Carmela!’ (1990), ‘Muertos de risa’ (1999), ‘El cielo abierto’ (2001), ‘La comunidad’ (2000), ‘Que Dios nos perdone’ (2016), ‘Viaje al cuarto de una madre’ (2018) o ‘Amalia en el otoño’ (2020), entre otras.

Tras la ceremonia, se proyectará el último de los largometrajes internacionales, ‘Mi única familia’, de Mike Leigh. Seis años después de su última producción, Leigh vuelve a la dirección. El director británico cuenta de nuevo con la actriz Marianne Jean-Baptiste en una historia sobre el dolor y las maneras de sobrellevarlo en el mundo contemporáneo. Desde un lugar de compasión y con un tono cómico muy ácido, Leigh ofrece el retrato de una persona con múltiples capas, mostrando los grises en la existencia de su protagonista e instando a que hallemos la empatía hacia aquellos que lo dificultan. Previamente, en el Cine Ortega (17.30 horas) los alumnos y alumnas de la Escuela de Música Ortega ofrecerán un concierto en el que interpretarán algunas de las sintonías más reconocibles de la historia del séptimo arte.

La Muestra de Cine Internacional de Palencia está organizada por la Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia, a través de su Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas, la Diputación de Palencia, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura (ICAA), así como con el patrocinio privado de Toyota Palencia, Valle de San Juan y el apoyo de más de una veintena de entidades y organizaciones públicas y privadas, como la Biblioteca Pública de Palencia, AMGU, los ayuntamientos de Paredes de Nava y Villamuriel de Cerrato, la Universidad de Valladolid, el Centro Buendía y el Campus de La Yutera. Colaboran también el Festival Palencia Sonora, FUNDOS y Canal Saber, Palencia FREe, Gaceta de Castilla y León, el Museo de Palencia y el Centro Asistencial San Juan de Dios.