La calidad de vida de las personas como objetivo de la sostenibilidad en la construcción centró la primera jornada del VI Congreso ITE+3R, que se celebra en el Auditorio del Campus ‘María Zambrano’ de la Universidad de Valladolid en Segovia. Un encuentro entre expertos de la rehabilitación y la construcción que dio comienzo con la conferencia inaugural del consultor internacional en desarrollo sostenible Dominique Bidou.

“La felicidad del ser humano en el desarrollo de la construcción es el objetivo final, no se trata de ahorro en términos de energéticos, sino que se trata de ofrecerle una vida agradable” explicó Bidou para abrir esta nueva edición del evento promovido por la Junta de Castilla y León y organizada por el Instituto de la Construcción de Castilla y León (ICCL).

Asimismo, el que fuera director del Ministerio de Medio Ambiente francés y reconocido por ser autor de publicaciones influyentes como el ‘Diccionario de Desarrollo Sostenible, impartió la conferencia ’Desarrollo Sostenible. ¿Un concepto obsoleto?’. En ella defendió el desarrollo sostenible si es humano ante todo. “Estamos en un planeta que tiene límites, pero hay que integrar esta cuestión de las limitaciones sin olvidarnos de la felicidad de los seres humanos, ese debe ser el objetivo. Nos hemos vuelto esclavos de la tecnología, y no tenemos el resultado que deberíamos”, confirmó Bidou.

Otras sesiones formativas

Durante los días 28 y 29 reúne en el Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia a más de 450 congresistas y a una treintena de ponentes, expertos de primer nivel, que dirimen cuáles van a ser y cómo deben manejarse las claves de este nuevo tiempo que señala el camino hacia el futuro de la rehabilitación.

Distintos diálogos, como el de las consecuencias inmediatas de la nueva EPBD (la directiva relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios), el principio DNSH (Do No Significant Harm) o no causar un perjuicio significativo al medioambiente o la gestión y mantenimiento de los edificios fueron otros de los temas de los que se habló en una mañana que concluyó con el denominado ‘Espacio Constructivo’ a cargo de Penélope González, responsable de herramientas digitales de Saint-Gobain.

“Un Certificado de Ahorro Energético (CAE) certifica el ahorro de energía final tras una actuación de eficiencia energética, lo que permite monetizar estos ahorros y recuperar parte del coste de las inversiones en rehabilitación. Aunque estos certificados ya entraron en funcionamiento en el 2023, es en 2024 cuando han empezado a tomar cada vez más fuerza”, detalló González.

Por su parte, seis herramientas para la rehabilitación presentadas por sus autores y una visita cultural por Segovia pusieron el broche a la primera jornada. Mañana, la ponencia de apertura de la sesión que lleva por título ‘Regenerar espacios, ciudades y paisajes’ y estará impartida por Belén Moneo y Jeff Brock, fundadores de Moneo Brock Estudio Internacional, será de los platos fuertes del día, además del debate sobre Inteligencia Artificial o la Robótica para el futuro de la Construcción, informa Ical.