La capital mundial de la Tapa disfruta ya de la mejor alta cocina en miniatura

Valladolid ya ha puesto en marcha sus fogones para acoger a los chefs que elaborarán la mejor tapa del mundo. La Cúpula del Milenio, de la capital del Pisuerga, volverá a convertirse, del 6 al 8 de noviembre, en centro neurálgico de la alta cocina en miniatura, al acoger el VII Campeonato Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid y la XIX edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas. Los amantes de la buena gastronomía volverán a poner sus ojos y, como no, su olfato, en Valladolid para no perderse ninguna de las creaciones que se van a elaborar durante estos días.

En lo que se refiere al Concurso Mundial de Tapas, que se llevará a cabo el 8 de noviembre, contará con la participación de 16 concursantes procedentes de los cinco continentes. Tras un exhaustivo proceso de selección entre las 146 solicitudes recibidas de 43 países diferentes, sel jurado eligió a 13 candidatos y se designaron cuatro suplentes. Además de estos 13 finalistas, se unirán al concurso el campeón del Concurso Nacional de la edición anterior, el ganador del I Concurso de Tapas de México, celebrado en el estado de Querétaro, y la vencedora del V Concurso de Tapas de Oceanía.

Europa estará representada por Alemania, Andorra, España, Francia y Suecia. El continente americano estará representado por Brasil, Canadá, Chile, México y Perú. Asia contará con la participación de cocineros de Baréin, India, Singapur y los Emiratos Árabes. África estará presente con un representante de Sudáfrica, y Oceanía tendrá la presencia de Nueva Zelanda. Los participantes que se clasificaron como reservas proceden de Bulgaria, Venezuela, Taiwán y Austria. En la presente edición India será el país invitado del certamen internacional.

El jurado encargado de elegir al ganador está presidido por Pía Salazar, nombrada Mejor Pastelera del Mundo 2023, y está compuesto por un total de diez estrellas Michelin, cuatro estrellas verdes y 13 soles Repsol; David Yárnoz, Fran Martínez, Marc Segarra, Miguel Ángel de la Cruz, Luis Alberto Lera, Cristóbal Muñoz y desde la India, país invitado en esta edición del concurso, se unirá el chef más emblemático, Sanjeev Kapoor.

A los cocineros internacionales se unirán dos personalidades destacadas de nuestra gastronomía. Rafael Ansón, quien fue presidente de la Real Academia de Gastronomía de España durante 40 años y actualmente es presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía; y Benjamín Lana, licenciado en Ciencias de la Información y máster en Periodismo.

Por su parte, el certamen nacional se lo disputarán un total de 45 finalistas llegados de todos los rincones del país. El jurado de este certamen estará presidido por Iván Cerdeño –dos Estrellas Michelin y tres Soles Repsol con su Cigarral del Ángel, en Toledo–, y junto a él, conforman el jurado profesional Luis Veira, Montse Abellà y María Jiménez Latorre.

Festival de la Tapa

Lo mejor de todo es que los turistas que se acerquen a Valladolid hasta el 12 noviembre podrán disfrutar de las elaboraciones en miniatura de los chefs en los restaurantes de la ciudad. Y es que debido a la creciente demanda del turismo gastronómico que genera el acontecimiento y gracias a la generosidad de los participantes, quienes han otorgado a los bares que los apadrinan en Valladolid la receta y video previo de la tapa con la que competirán en ambos campeonatos, los establecimientos ofrecerán en sus barras estos pinchos, en una nueva edición de la exitosa iniciativa el «Festival de la Tapa». El listado de los establecimientos que apadrinan cada una de las tapas se puede consultar en laweb: https://www.concursonacionaldepinchosytapas.com.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, destacó que la cita sirve para avalar la capacidad que tienen los vallisoletanos de hacer «algo hermoso e imprescindible» en relación a la tapa, y para expresar muy bien el trabajo de los hosteleros, a los que reconoció el «trabajo y la capacidad para saber reinterpretarse desde el pasado, el presente y el futuro».