Carlos Martínez ofrece un "cambio de rumbo" desde la "unidad" para liderar el PSOE de Castilla y León

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, presentó hoy de forma oficial su precandidatura a la Secretaría General del PSOE de Castilla y León como un “cambio de rumbo” y un “nuevo giro” desde la “unidad”, con el fin de lograr un “revulsivo” y un “rearme ideológico”, desde la “solidez" de los principios y valores del proyecto socialista, para conseguir un “préstamo de confianza” de la sociedad de la Comunidad.

En su comparecencia desde la sede del PSOE de Soria, su ciudad, Carlos Martínez quiso alabar la "generosidad" y "honestidad" del hasta ahora líder del partido, Luis Tudanca, por dar un paso al lado para facilitar la renovación. Además, también quiso reconocer y agradecer el trabajo del burgalés y su equipo, entre ellos la soriana Virginia Barcones, porque afirmó han sido unos “aliados” para transformar la capital soriana.

Carlos Martínez, que reconoció que la responsabilidad que pretende asumir ya le pesa, quiso iniciar su intervención con un “emotivo” recuerdo a la figura del socialista leonés Antonio Losa que falleció recientemente. El regidor recordó que les unía una “estrecha y vieja relación", al margen de los ideales socialistas.

Carlos Martínez, ha preferido no adelantar decisiones hasta confirmarse su acceso a la Secretaría Autonómica del partido y hablar con sus equipos, pero ha anticipado que el actual dirigente, Luis Tudanca, "va a hacer lo que quiera hacer" dentro de la formación: "Lo quiero dentro del equipo".

"No podemos prescindir de absolutamente nadie y mucho menos de quien ha sido nuestro secretario general", ha resumido Martínez, quien ha valorado de Tudanca su conocimiento de Castilla y León y del propio PSOE.

Ha tirado de símil futbolístico para defender los diferentes roles en cada momento: "Unas veces toca de portero, otras de defensa otras de delantero... unas veces toca marcar gol y otras defender la portería", ha resumido, convencido de que hay "muchísimo trabajo por delante" y necesita de un proyecto desarrollado en equipo, por cada organización local y provincial del PSOE.

Martínez ha remarcado que Tudanca "se ha ganado" por su trayectoria en el partido ser quien defina su nuevo papel en el proyecto que pretende encabezar, con un reconocimiento explícito de que únicamente ha dado el paso de presentar su candidatura cuando el actual secretario autonómico comunicó su decisión de dar un "paso al lado".

Sobre sus diez años al frente del PSOE-CyL, Martínez ha reconocido "especialmente" la labor desarrollada por Tudanca, a quien ha ensalzado por la "generosidad" y la "honestidad" con la que ha llevado este proceso de las últimas semanas y meses, en los que han tenido una comunicación continuada.

Sin concretar los cambios que pueda haber en el Grupo Parlamentario de las Cortes y en la futura Ejecutiva Autonómica, ya que entiende que es el momento de hablar para formar esos equipos, Martínez ha pedido dar "tiempo al tiempo", ya que quiere conocer la situación interna del Grupo y "armar un proyecto desde lo ya consolidado", pero ha adelantado que no actuará con sectarismo.

"No soy sectario ni con los sectarios, no me van a enganchar en vendettas de ningún tipo", ha subrayado, convencido de que quiere "más cohesión" y "más unidad" para afrontar este "rearme ideológico" que propone al PSOE para centrarse en los problemas "reales" de los ciudadanos, en lugar de hacerlo en los que "no van a existir", en referencia a las preguntas sobre las disputas que pueda haber en esta transición de equipos.

Por otra parte, Carlos Martínez, no cree que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), vaya a adelantar las elecciones autonómicas porque le ve "muy cómodo en el diván" y ha pronosticado que Mañueco convocará las elecciones "cuando más le convenga a él" y no pensando en la Comunidad.

En este sentido, Martínez ha argumentado que Mañueco "no tiene un proyecto para esta Comunidad" sino "un proyecto personal": "Si en un momento entiende que le puede favorecer, apretará el botón, pero yo le veo muy cómodo, le veo muy cómodo en el diván", ha zanjado.