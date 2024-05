"La fiesta nacional tiene una clara justificación, ya que es intrínseca al hecho de ser español". Así de contundente fue la defensa de la tauromaquia por parte del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la entrega de los premios taurinos San Pedro Regalado 2023, que corresponden a la Feria Taurina de la Virgen de San Lorenzo del pasado año.

En este sentido, reiteró que ““lo peor que podemos hacer es justificar la fiesta nacional con determinados hechos, números o argumentos económicos, culturales y sociales. La fiesta tiene una clara justificación, ya que es intrínseca al hecho de ser español y, por tanto, todo lo que añadamos a eso es simplemente un adorno en número de cifras, expresiones, porque es una manera de ser y sentir el hecho de ser español de la mano de la fiesta nacional y los festejos populares y tradicionales”.

Carnero apuntó que la tauromaquia es un “hecho cultural como el resto de modalidades y artes que atesoran el ámbito de la cultural de este país”, por lo que afirmó que “el no adjetivarlo y meterlo en el mismo saco de expresiones culturales me parece siempre muy relevante, por el hecho de que no necesitamos explicar aquello que no requiere explicación”. “Es España, es la manera de sentir España y este equipo de Gobierno apoya un hecho cultura que expresa la forma de ser y sentir este país”, remarcó.

Ese es el ámbito que expresa este equipo de Gobierno municipal cuando vuelve a retomar estos premios, “ya que se hace lo que se tiene que hacer”, quien puntualizó que la explicación tendría que venir de las razones por las que se dejó de hacer en 2014, aunque aseguró que, a día de hoy, “ya es irrelevante”. Así, trasladó que se seguirá con esta “magnífica tradición” que rinde Valladolid a la fiesta con el reconocimiento de estos premios, los cuales son “muy queridos por los toreros y el mundo taurino”, aclaró el regidor.

En cuanto a los galardones, el premio al mejor ganadero de la Feria fue a parar en Victorino Martín, a quien ensalzó por tratarse del ganadero “más importante, no sólo de la actualidad, sino probablemente de la historia”; el mejor subalterno en el banderillero Javier Ambel (aunque ha recogido el galardón su compañero Curro Javier), el mejor picador ha sido para Manuel Quinta; el premio al Triunfador de la Feria ha ido a parar al diestro Juan Ortega; y ha habido una Mención especial para el periodista y crítico taurino José Luis Lera, que falleció el pasado mes de enero.

Sobre Lera, el alcalde de Valladolid afirmó que le consta que fue el “maestro de todos y cada uno de las personas que formaron parte del jurado” y que tuvo que dirimir cuáles eran los resultados en la feria de San Pedro Regalado del presente año. “Ha quedado demostrado por muchas personas, y no solo del ámbito taurino, que era un hombre entrañable y querido”.

Además, se designó otra Mención Especial al matador Julián López ‘El Juli’, en reconocimiento a su extraordinaria carrera, tras 25 años como matador de toros, que se entregará más adelante ante la imposibilidad de estar presente en el acto, informa Ical.

Todo ello en un acto que contó con la presencia de primera teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal; y del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, en representación de ese “lugar donde la libertad adquiere la mayor de las expresiones en la propia confrontación política”, subrayó Jesús Julio Carnero.