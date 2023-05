Carnero pide a Puente que se disculpe por la ley del ‘sí es sí’ y exija a Sánchez una “posición contundente” en apoyo a la automoción

El candidato del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Valladolid, Jesús Julio Carnero, cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también protagonizará este domingo 21 de mayo un mitin en la capital vallisoletana, al que definió como “el peor presidente de la historia de la democracia española” por sus políticas que “nos sonrojan a todos y nos llenan de indignidad”.

Carnero, que estuvo arropado en un acto en la Plaza Mayor por el presidente del PP del País Vasco, Carlos Iturgaiz, reflexionó sobre tres políticas gubernamentales y lanzó una pregunta por cada una a su oponente socialista, Óscar Puente.

La primera, la ley del "sí es sí", que ha permitido, dijo el candidato popular vallisoletana, rebajar condenas a un millar de agresores sexuales y poner en libertad a un centenar de violadores, cuando el presidente del Gobierno defendió que “era la ley más feminista de la historia”. Así, cuestionó a Puente porque desde el gobierno municipal y como secretario del PSOE “no ha pedido perdón ni que se reformara”, y rechazó dos iniciativas del PP en este sentido. “Está a tiempo de pedir perdón a todas las mujeres de Valladolid”, para preguntarse “¿Lo va a hacer?”.

En segundo lugar, Carnero puso el foco sobre el sector de la automoción, y trasladó a Punte que es un “buen momento” para que exija a Pedro Sánchez una “posición contundente en defensa” de esta industria así como una “transición ordenada” hacia el vehículo eléctrico. Al respecto, recordó que 20.000 personas viven de la automoción en Valladolid, y mientras Alemania, Francia e Italia ya defienden esa transición, España, pese a ser el segundo productor europeo, “sigue callada”. “Le va a pedir una posición firme en defensa del sector de la automoción y una transición ordenada”, preguntó Carnero a Puente.

Además, el líder popular se detuvo en Bildu y en los 44 etarras que presenta en sus listas, para sentenciar que este partido “provoca la náusea política y social” y cuestionar a Óscar Puente si “va a requerir a Pedro Sánchez que deje de estar coaligado” con los 'abertzales'. “Nos ofende a todos”, resumió.

Por su parte, Carlos Iturgaiz advirtió hoy a los vallisoletanos que “reflexionen” sobre su elección el próximo 28 de mayo, porque votar al candidato del PSOE, Óscar Puente, es “votar al sanchismo” y a que Pedro Sánchez “siga teniendo de aliado a Bildu, porque no va a romper” con la formación 'abertzale'.

Asimismo, insistió en su alocución en que “votar al PSOE es votar a Sánchez, votar a Otegui y votar a Bildu”, lo que supone otorgar el sufragio a aquellos que “van contra España”. Aseveró que el 28M hay una “oportunidad” para el cambio con la “meta final” de que Alberto Núñez Feijóo sea “presidente de todos los españoles”.

El dirigente popular vasco repitió una y otra vez que el apoyo a Puente es permitir que Sánchez siga cediendo los “hilos de este país” a una formación que presenta a 44 criminales en sus listas y consideró una “vergüenza” que el presidente del Gobierno “esté blanqueando” a los asesinos. “Es una vergüenza, una ignominia y una humillación paras las víctimas del terrorismo”, dijo, así como para toda la sociedad española, que Bildu sea el “socio preferente” de Pedro Sánchez.

En este sentido, también subrayó que Bildu no es un partido democrático “diga lo que diga la fiscalía” que ya dijo el presidente “de quién dependía, de él”. Agregó que Bildu es “legal” pero por los diferentes criterios entre los jueces, pero no es democrática, con una dirección y unas listas integradas por etarras “asesinos”.

“Estas elecciones entre todos podemos derogar el sanchismo”, dijo, y afirmó que “podemos acabar con las políticas que padecemos”, para referirse a la ley del ‘si es si’, que “suelta a violadores”; a la de vivienda, “pro okupas”; a la de educación, que va en “contra” del sistema educativo; o a la de memoria histórica, “a la medida de Bildu”.

Por último, Iturgaiz agradeció el apoyo y la visita del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al País Vasco la semana pasada, y desde su partido “de todo corazón” a los vallisoletanos, y a todos los castellanos y leoneses, que “han dado su nombre para poder formar parte de las listas” de la formación en la Comunidad. Esas personas, dijo, “nos permiten que podamos presentarnos en decenas y decenas de municipios” porque “tenemos votos pero no candidatos” porque todavía sufren, dijo, “déficit democrático y de libertad”. Al respecto, afirmó que la realidad es que todo sigue condicionado por la izquierda radical de Bildu aunque ETA ya no mate, y muchos votantes del PP “no pueden o no quieren” presentarse porque “se sabe lo que es ser del PP en el País Vasco”, informa Ical.