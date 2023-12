Carnero solicita a la Junta General de Accionistas de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad que se aplace la aportación del Ayuntamiento de los 11 millones de euros correspondientes al ejercicio de 2024

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha exigido este lunes 18 de diciembre, a la Junta General de Accionistas de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, de manera telemática, el reajuste de la aportación de los once millones de euros, correspondientes a 2024, a dicha Sociedad. Se trata de 8,2 millones que le corresponden al Consistorio de la próxima anualidad más casi 3 millones en diferido de las aportaciones que dejó de aportar el anterior equipo de Gobierno de los años 2020, 2021 y 2022.

Jesús Julio Carnero, como ya explicó públicamente el pasado viernes, ha indicado que la Sociedad dispone de una liquidez en caja de 80 millones de euros, y de ahí que se pueda llevar a cabo ese aplazamiento de los once millones a próximos ejercicios, para que pueda emplearse esa cantidad en actuaciones y proyectos que beneficien en el tiempo inmediato a los ciudadanos de Valladolid.

Además, Carnero ha manifestado su “perplejidad dado que esto es una práctica habitual en la ‘vida societaria’ y de las administraciones públicas siempre y cuando las administraciones tengan recursos, nos llamamos socios, nos debemos regir por la buena fe y la buena voluntad, mientras no se deterioren los fines societarios finales. Aquí no estamos hablando de integración, ni de soterramiento, ni de conflicto entre un modelo y otro, estamos hablando de una operación meramente contable que incomprensiblemente sigue sin darse respuesta a este Ayuntamiento a día de hoy.”

Y ha insistido, en que las reglas de la “lealtad institucional, y la buena fe están brillando por su ausencia”, por eso ha reclamado a la Junta General de Accionistas que se traslade esta reivindicación, bien al Consejo General de Administración, o bien a la Comisión de Seguimiento, para que tomen las determinaciones oportunas en relación con el citado reajuste de anualidad solicitado por el Ayuntamiento de Valladolid.

Antes el exalcalde y actual ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, pidió a Jesús Julio Carnero, que “se aclare”, porque si no quiere continuar con la operación de integración del ferrocarril firmada en 2017 debe a su juicio proceder a la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad que integran el Ayuntamiento, la Junta y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Renfe y Adif. Esto, advirtió, tiene una “consecuencias” y unos “costes”, pero rechazó que se pueda debatir el aplazamiento de las aportaciones, para no tener que consignar once millones en los presupuestos municipales de 2024.

Por ello, el ministro de Transportes descartó, por tanto, “suspender” las aportaciones “sin saber qué quiere hacer”, por lo que se mostró dispuesto a sentarse y tomar una decisión “definitiva” en “enero o febrero”.