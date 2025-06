Castilla y León exige al Gobierno negociar una nueva financiación sanitaria

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, reclamó hoy un nuevo modelo de financiación del Sistema Nacional de Salud, porque el actual “castiga severamente” a Castilla y León, especialmente por la demografía. En este sentido, recordó que los servicios público “están infravalorados” de tal manera que la Junta de Castilla y León ha tenido que cubrir alrededor de “500 millones de euros al año durante la última década” para paliar este problema.

“Reclamamos un sistema que cubra el coste real de nuestra sanidad y ponga a los ciudadanos de Castilla y León al mismo nivel que los ciudadanos de otras comunidades”, aseveró el consejero, que lamentó que este tema no forme parte de la agenda del Gobierno central como demuestra el hecho de que en la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebra este viernes en Barcelona, Moncloa no quiera incluir la Sanidad y su financiación en el orden del día. “Parece que están en otros debates como condonar deudas a otras regiones, algo que vuelve a perjudicar a los mismos”, señaló Vázquez.

“Nos encontramos en una encrucijada importante porque nos estamos jugando la sostenibilidad del Sistema de Salud”, mantuvo Vázquez, que fue protagonista del ‘Foro Salud’ organizado por Nuevo Economía Fórum y celebrado en Madrid. Por eso insistió en que hay que abordar “cuestiones importantes, como la financiación o la contratación de profesionales sanitarios”, pero hay que hacerlo “alejados del partidismo”. “La Sanidad es nuestra joya de la corona, pero cada vez brilla menos” por lo que sería fundamental intentar lograr un pacto nacional, aunque reconoció que “cada vez se aleja más” precisamente por la utilización partidista que se hace de la Sanidad.

“Tenemos un buen Sistema Nacional de Salud que ha venido ofreciendo calidad asistencial a los españoles y ha mejorado los indicadores sanitarios de esta país. Era impensable garantizar que íbamos a estar dónde estamos ahora cuando nació este Sistema. Pero 40 años son muchos y hay que actualizarlo”, apuntó Vázquez que repasó alguno de los retos que afronta este Sistema tanto a nivel nacional como autonómico .

El consejero citó “la falta de especialistas y profesionales, la financiación adaptada a los tiempos, la coordinación entre la salud pública y el sistema asistencial, la cronicidad que condiciona las prestaciones sanitarias, la integración de las innovaciones sanitarias y la cogobernanza” como los desafíos que los dirigentes deben afrontar en este momento.

Sobre la cogobernanza, precisamente, Vázquez mostró su pesar porque el Ejecutivo central no “cuente con las comunidades autónomas” que realmente son las que tratan “día a día” con los profesionales y con los pacientes. “El Estatuto Marco en el que está trabajando el Ministerio es un buen ejemplo de esa falta de cogobernanza”, apuntó Vázquez que desveló que el único borrador del documento que conocen las autonomías les llegó antes “por una filtración de prensa que por el propio Ministerio”. “Y (el borrador) era nefasto para las comunidades autónomas porque, entre otras cuestiones, nos restaba herramientas para trabajar y avanzar . Y poco más podemos decir porque lo desconocemos. No se nos ha sentado a las comunidades para dialogar sobre este tema”, denunció.

Durante su participación en este Foro, el consejero se pronunció también sobre otras cuestiones de actualidad que afectan al ámbito sanitario como la falta de especialistas que, en su opinión, no se puede achacar únicamente a la falta de planificación, sino que hay más motivos: “Hay muchas especialidades que no han crecido según la demanda porque no hemos sido capaz de ver con tiempo las necesidades que iba a tener la población”.

En cuanto a la Atención Primaria, Vázquez reconoció que actualmente “es un drama que un profesional coja unas vacaciones o pida una baja porque en este área no hay sustitutos, a pesar de que es fundamental para el sistema sanitario”. De ahí que insistiese en la necesidad de cuidar y fomentar la Atención Primaria por ejemplo mejorando la inversión “tanto para los recursos humanos como para los técnicos”.

Sobre las listas de espera, Vázquez apuntó que la Junta de Castilla y León “está poniendo todos los medios posibles, tanto del sistema público como del privado, para reducirlas”. Asimismo, se pronunció sobre el papel que deben asumir los farmacéuticos recordando que en muchas zonas de la Comunidad, sobre todo en el mundo rural, el farmacéutico es el primer contacto de los ciudadanos con la Sanidad. “Deben trabajar siempre coordinados con los profesionales sanitarios. No deben proceder de manera aislada, sino trabajando con los equipos de Atención Primaria”, indicó.

“Excelencia y profesionalidad”

Antes de la intervención de Vázquez, la exministra de Sanidad Ana Pastor destacó “la excelencia, profesionalidad y honorabilidad en la gestión” del consejero de Castilla y León que, según enfatizó, “ha dedicado su vida profesional a mejorar la sanidad pública”. En cuanto a la labor de la Junta, Pastor hizo hincapié en “el esfuerzo que dedica el Gobierno autonómico en la prevención, en la búsqueda de la accesibilidad, llevando la Sanidad al mundo rural, en la dinamización del sistema, y en el cuidado de los recursos humanos, avanzando con las organizaciones sindicales y profesionales en la fidelización de los residentes o en la estabilización de los profesionales”.