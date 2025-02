Castro advierte que CSIF mantendrá la presión por el acuerdo de Muface y anima a participar en las concentraciones de este 13 de febrero

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) mantiene su presión ante el Gobierno y las aseguradoras, y docenas de delegados del sindicato independiente y mutualistas de Muface recordarán este jueves 13, ante las subdelegaciones del Gobierno de las nueve provincias de la Comunidad, que con la salud de los funcionarios “no se juega”.

Con las concentraciones, “queremos urgir al Gobierno el nuevo concierto sanitario, porque hasta que no se firme seguiremos en alerta”, ha recalcado el presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, esta mañana en Ávila, que anima a todos los afectados a participar en las concentraciones que se realizan mañana a las 12:00 horas.

“CSIF no desconvoca la huelga prevista para mañana. La aplazamos hasta que se resuelva la tercera licitación el próximo 4 de marzo. Que no se equivoque nadie. Lo hacemos por responsabilidad, ante los acercamientos de posturas entre el Ejecutivo y las aseguradoras. Pero velamos armas ante lo que pueda ocurrir. Hemos conseguido un primer éxito, al obligar al Gobierno ha sacar una tercera licitación, pero no nos fiamos. No hay transparencia, porque no se ha publicado el informe de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) sobre la eficiencia del sistema de mutualidades, y tampoco se ha dado a conocer los cálculos de rentabilidad de las aseguradoras”, subraya Castro.

“Seguiremos vigilantes hasta el 31 de marzo, cuando concluye la prórroga de asistencia dada por el Gobierno, y a expensas de la tramitación de la denuncia que hemos presentado ante la Fiscalía General. Además. Cuando se confirme un acuerdo, tocará asegurarnos de su correcto cumplimiento y de la atención adecuada a los mutualistas”, indica Benjamín Castro.

CSIF espera que, “próximamente”, se convoque el Consejo General de Muface para analizar las quejas de los beneficiarios y las posibles consecuencias que tengan las aseguradoras, así como para valorar el nuevo concierto.

El responsable de CSIF Castilla y León se ha reafirmado en el compromiso con la estabilidad del modelo asistencial de Muface, y rechaza cualquier intento de cuestionarlo o suprimirlo, en referencia a las propuestas de SUMAR o las dudas mostradas por el Gobierno.

CSIF insta a los mutualistas y beneficiarios a seguir denunciando cualquier desatención, aplazamientos de citas o suspensión de tratamientos o intervenciones de las aseguradoras, para lo que el sindicato cuenta con modelos para realizar las denuncias.

Conviene recordar que el número de mutualistas y familiares que son atendidos por Muface en Castilla y León suman unos 180.000, unos 20.000 en la provincia de Ávila. Castro ha participado en un encuentro con el comité provincial de CSIF Ávila y los sectores más afectados por la renovación de Muface.

La incorporación de todos estos miles de mutualistas a Sacyl traería una grave saturación -cuando no colapso- del sistema sanitario público de Castilla y León. Si ahora los pacientes pendientes de la primera consulta externa suman 231.446 en la Comunidad, con un tiempo medio de espera de 89 días, esa espera se duplicaría, señala el presidente provincial de CSIF Ávila, Alfonso Sánchez. En Ávila, el número de mutualistas y beneficiarios es de unos 20.000, y los días de espera para la primera consulta externa son 74.