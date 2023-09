Ciudadanos acusa a Igea de mantener “cierta superioridad moral sobre la mayoría” que “le impide trabajar” en equipo

El coordinador nacional de Ciudadanos, Carlos Pérez-Nievas, acusó hoy al procurador Francisco Igea de mantener una posición de “cierta superioridad moral sobre la mayoría”, algo que “le impide trabajar” en equipo. En una declaración que realizó junto a la presidenta de Cs en Castilla y León, Gemma Villarroel, después de la propuesta de expulsión de Igea por parte de la Comisión de Régimen Disciplinario del partido, el líder nacional remarcó: “El problema es su propia personalidad, su capacidad de gestionar”.

Más Noticias "Críticos" Ciudadanos expulsa a Edmundo Bal y Francisco Igea del partido

El responsable del partido reclamó de nuevo la entrega del acta de procurador de Igea, quien se dejó ver brevemente por la puerta del Parlamento minutos antes de la atención a medios de Pérez-Nievas. “Es lo que debe hacerse, es el código ético que él firmó como miembro de ciudadanos, que firmamos todos, y en el que él hacía especial hincapié. Ahora es momento de demostrarlo, pero entiende que eso es exclusivamente suyo”, sostuvo en relación a la negativa de Igea a dejar su escaño anunciada ayer.

Pérez-Nievas admitió que el expediente de expulsión fue iniciado por él mismo como coordinador nacional en una denuncia que también afectó a otros tres compañeros, entre ellos Edmundo Bal. La justificación, argumentó, es que “no se puede aguantar más" las acusaciones de la comisión de varios delitos, entre ellos, apropiación indebida, contra varios cargos de la cúpula de la formación. “Le hemos datos una segunda oportunidad, pero no se ha disculpado”, expresó, para aclarar que este paso no está relacionado con “la crítica política” sobre la ausencia de Ciudadanos en las Elecciones Generales. En todo caso, matizó que “hubo una llamada de Igea al secretario general para decirle” que Ciudadanos no se presentara tras los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, “pero luego ha sido el adalid de que había que haberse presentado”.

“Eso lo dejamos ahí, pero en todo caso la crítica política en medios y en redes nunca inició un procedimiento, sino por dar pábulo a una acusación de comisión de un delito a personas de este partido”, apuntó Pérez-Nievas, quien afeó que “se ha acusado directamente de coger el dinero del partido para pagar a sus amiguetes de Europa unas cañas, retuiteado, amplificado y coreado por una persona como Francisco Igea”, razón principal, dijo, “del inicio del expediente”, al que “no han presentado alegaciones ni han transmitido disculpas”. Las consecuencias penales ya forman parte de la libertad personal de las personas acusadas de esos delitos, dijo Pérez-Nievas.

“Al margen de todo”

El responsable del partido añadió que desde que Igea fue elegido procurador por Valladolid en las elecciones de febrero de 2022 él “se ha considerado imbuido de una especie de halo que le permite ir al margen de todo el partido”. “Él cree que es de su pertenencia, una interpretación que él hace muy ‘sui géneris’, pero claramente la campaña fue costeada por Ciudadanos, apoyada por toda la afiliación de España, que hizo en Castilla y León un desembarco importante para mantener representación”, sentenció, para añadir que “ha sido vicepresidente también gracias a Cs”. Al respecto, advirtió a las nuevas plataformas cofundadas por Igea que “tienen que tomar una decisión” porque “nacen ya con un tránsfuga” y les pidió que le insten a dejar el acta.

Igualmente, consideró que “su comportamiento y su salida del partido es buscada deliberadamente por él y está fuera porque él ha querido estar fuera, porque ha incumplido los estatutos.

Por su parte, Villarroel aseguró que el partido “ha tenido muchísima paciencia” y “ha aguantado la crítica política interna, a pesar de haberla hecho pública constantemente, con el daño que esto ha supuesto en muchas ocasiones para la formación política”, sino que además”; y añadió que “perteneciendo a una plataforma que se considera ya socialdemócrata, parece indigno que no se haya ido él y que se le tenga que abrir un expediente de expulsión”. “Es un sinsentido, una broma y un circo que proteste por este expediente cuando lo lógico y lo normal, lo razonable, sería que él se hubiera ido ya”, comentó la presidenta de Ciudadanos, que admitió no estar sorprendida con su decisión de no dejar el acta, una “contradicción más del señor Igea”, cuando “sí la ha reclamado a otras personas que se han ido y que no la han dejado, o cuando ha pedido el voto para partidos regionalistas cuando anteriormente los criticaba, o cuando defiende una opción política por la mañana y por la tarde la contraria”. “Es una contradicción con patas del señor Igea. Una vez más lo está demostrando y no está teniendo el valor de la palabra que tanto predica”, achacó.

Villarroel respondió al procurador que lo que “es un engaño para los votantes y para los ciudadanos de Castilla y León es quedarse con el acta, porque las personas votaron un partido liberal, no una opción ni una ideología que defienda Igea.

Lista de Valladolid

Cuestionados por la posibilidad de que devuelva el acta de procurador y los siguientes en la lista por Valladolid, Pérez-Nievas consideró que eso ya “lo resolverá” Ciudadanos, pero admitió ser “consciente” de la situación, pues el número dos de la lista, Miguel Ángel González, se encuentra en el gabinete del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. “Tendremos que hablar sobre si los demás tienen voluntad de volver a participar. Si tienen la oportunidad de coger el acta, pues evidentemente se hablará con ellos. Lo único que les invalida es pertenecer a otro partido. Pero que nos deje a nosotros ahora tranquilamente resolver nuestros problemas. Desde luego, Igea en este momento se coloca fuera del partido, nada tiene que decir cómo actuamos nosotros”, insistió.

Sobre los pasos a seguir tras la apertura del expediente, Pérez-Nievas consideró que son “bastante claros”, una vez que “ha anunciado que no tiene ninguna intención de recurrir”. “Él busca el victimismo, por eso no se ha ido antes. Lo que quiere es el titular de que le echan del partido y aparecer como una víctima ante la sociedad”, comentó. Por ese motivo, dijo, la “obligación” de Ciudadanos es “explicar” las razones de la expulsión. “Hemos tenido más paciencia que el Santo Job”, se despachó.

Por ello, tras la comunicación formal trasladada el miércoles a Igea, su exclusión será efectiva tras un plazo de cuatro días de alegaciones. En este momento, se comunicará a las Cortes a la Secretaría General de las Cortes de Castilla y León, vía registro, esta circunstancia, para que consideren que “está expulsado y por lo tanto que ya no forma parte de Ciudadanos”, adelantó Pérez-Nievas.

También admitió no haber hablado con él en los últimos días y avanzó que si no entrega el acta, Ciudadanos lo reclamará durante toda la legislatura. “No nos daremos por rendidos”, contestó, antes de reconocer “todo lo que Francisco Igea ha dado a la formación y viceversa”. También valoró que la posibilidad de que no se entregue el acta “no hace un roto económicamente a Ciudadanos”, pero insistió en que “no tiene derecho moral a percibirlo”.

Por último Pérez-Nievas enumeró los cargos que aún mantiene la formación naranja en Castilla y León, que se resumen en más de una veintena de Alcaldías, representación en más de 50 ayuntamientos de la Comunidad, como por ejemplo Burgos, Salamanca o Segovia, presencia en 13 consistorios de la provincia de Valladolid, si bien reconoció que no cuentan con representantes en diputaciones. A nivel nacional, cerca de 600 concejales.

En cómputo, da a Ciudadanos “una obligación para con esta Comunidad de mantener su procurador, con la independencia de que sea más o menos la población que representa. “Vinimos a esta Comunidad a ser un agente transformador. Continuamos con un partido político activo, el cuarto a nivel nacional con representación tras PP, PSOE y Vox; y por lo tanto tenemos la obligación de continuar con todo eso. El partido tiene fuerza para seguir, estamos trabajando con todos los cargos públicos para reforzar el partido”, concluyó.