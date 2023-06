Claves para una vida plena

Suresh, más conocido como “El Fakir”, es un funambulista que, mientras se afana por mantener el equilibrio, para no precipitarse al vacío, nos va mostrando los secretospara no sucumbir a tornados, danas y huracanes. Basándose en la sabiduría milenaria de Oriente, ‘Las Enseñanza del Fakir’ recopilan, de forma sencilla y práctica, claves para deslizarse con seguridad por el alambre del vivir. Lo primero y más importante: conservar el centro de gravedad, sin dejarnos engatusar por las apariencias.

La armonía, la ecuanimidad, el vivir en el eterno presente y la confianza en el propio trabajo interior, son algunos de esos saberes. Ramiro Calle nos ofrece, en este relato -uno de los libros que más ediciones ha conocido-,pautas para vencer el miedo y desarrollar una consciencia plena; para cultivar la mente y alcanzar la paz interior.

Dedica el introductor del Yoga enEspaña, esta nueva edición, a un ilustre vallisoletano, al que mucho debe Castilla y León: Enrique Cornejo y a su esposa Mamen Díaz, por las cosas que comparten, sobre todo, su gran amor hacia los animales. Si hay algo en lo que insista Ramiro Calle, fundador del reputado centro de yoga Sadak, de la capital de España, por el que han pasado casi un millón de personas en algo más de tres décadas, es en la armonía interior; sin ella no puede haber transformación.

El desequilibrio, asegura, es pura insensatez; en realidad, nuestro Yogui, se refiriere al justo camino del medio; esa actitud serena en cuestionesemocionales y, también, el cultivo de la visión clara, la paciencia y la lúcida comprensión de las vicisitudes de la existencia. Si no nos situamos en el propio centro de gravedad, en medio de una sociedad patológicamente egocéntrica, no habrá nada que hacer.

Algo que exige sacrificio. Esta edición, editada por Planeta, ahonda en ese autoconocimiento al que se refieren los místicos, imprescindible a la hora de afrontar sosegadamente los desajustes, anhelos y esperanzas que entrelazan la existencia. Por ejemplo la felicidad.

Suresh nos enseña que la verdadera dicha se gana a pulso, momento a momento y, que es un estado de los adentros de bendita quietud, lejos del callejón sin salida de la codicia y el autoengaño. Pero no te he dicho todavía, amable lector, que Suresh es un buscador que no procura la satisfacción en los placeres de la mundanidad _pobres triunfos pasajeros_, sino en el insustituible deleite de vivir sin apego y morar en la calma, a sabiendas de que “sucede lo que conviene”, en palabras de Santa Teresa de Jesús. “Tú no eres nada. El día que lo comprendas, serás la infinitud que siempre ha sido”, asegura El Fakir en este libro que avisa, una vez y otra, de que el ego es “el gran falsario y más traidor acompañante del ser”; justamente de donde nacen la ofuscación, la codicia y el odio.

Estamos ante una obra de esas necesarias porque, además de mostrarnos en voz baja el silencio puro, nosenseña a escucharnos atentamente. Pregunto a Ramiro Calle: ¿Qué hay que hacer para no dejarse seducir por las camelancias del día a día?Su respuesta es inmediata: “refugiarse en el propio corazón, donde no deja de arder la llamada de la sabiduría”. Y añade: “¿Qué refugio vas a encontrar fuera de ti mismo?