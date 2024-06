El colmo de la bandera de León que molesta e indigna a muchos leoneses

Las banderas son, junto a los himnos y los escudos, los principales símbolos que identifican a un país, a una Comunidad Autónoma o a una ciudad o pueblo, con la que los habitantes de cada territorio se sienten identificados plenamente. y cuya oficialidad está regulada por ley.

En el caso de la bandera española, formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas, se recoge en el artículo 4.1 de la Constitución Española de 1978.

Las enseñas que no estén recogidas por ley o en el caso de las regiones en su respectivo Estatuto de Autonomía, se supone que son ilegales y no sirven o no deberían ser utilizadas, aunque no siempre es el caso. Es lo que curre, por ejemplo, con la estelada catalana, que usan los ciudadanos de ideología independentista de Cataluña o por movimientos pancatalanistas de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

Luego hay otros casos también singulares, como el que ocupa estas líneas y que afecta a un antiguo Reino, el de León, cuya sociedad, además, está inmersa en un debate sobre la idoneidad o no de apostar por independizarse de Castilla y crear la que sería la Comunidad Autónoma número 18, que englobaría también a las provincias de Zamora y Salamanca. Un viejo anhelo de los leoesistas, que han crecido en votos en los últimos tiempos -cuentan con tres procuradores en las Cortes-, y que persiguen este viejo sueño de convertirse en autonomía apelando para ello al artículo 143 de la Constitución Española, en el que se dice que las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, y las provincias con entidad regional histórica, podrán acceder a su autogobierno y constituirse como comunidades autónomas.

De hecho, este miércoles la Diputación de León debatirá una moción impulsada por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) que pretende dar un nuevo impulso.

Pero dicho esto. en León existe una singularidad con su bandera, y es que nadie sabe cual es el color correcto de su bandera, además de que existen varios tipos de enseñas para identificar a los leoneses con distintos tonos, y esto es así porque no existe una normativa que diga como ha de ser dicha enseña. Algo que trae de cabeza a los leoneses, e incluso muchos de ellos hablan de falta de respeto a un viejo Reino, pero, sobre todo, tiene en jaque a los defensores de la Región Leonesa, que no salen de su asombro, al ver que, para más inri, la bandera de León se inspira el modelo o tipo castellano, que se expandió por toda la corona y que la mayoría copiaron, incluido los leoneses.

Y es que la enseña está diseñada en el modo vexilológico español, con un escudo centrado que no completa el paño y un fondo color borgoña, que es una mix de púrpura tirando a rojo, y que es el verdadero tono heráldico que representa a Castilla.

La bandera de León actual no es única y existen varias. Las que predominan son la de la Diputación de León y la del Ayuntamiento de la capital leonesa, pero las dos son distintas, aunque parezca mentira, sobre todo en el color y en la disposición del famoso león, al que se ha pintado de muchas formas, algunas de ellas incluso ridículas.

La enseña de la institución provincial, que ahora preside Gerardo Álvarez Courel, consta de un escudo sobre el paño con un león coronado, mientras que la del Consistorio leonés el escudo se envuelve en en una cartela sin el animal con coronar; aunque las dos tengan coronas sobre el emblema.

Un asunto de complicada resolución ya que no existe una regulación oficial de cual debe ser el color y los emblemas que figuran en ella, y tampoco hay en la provincia un consenso claro que identifique a todas ellas.

La bandera de león tiene varios tipos. Por un lado está la del Ayuntamiento de León, que es igual que la de la provincia, pero con el león, cuyo rabo tiene forma de "s" está sin coronar y el escudo de la corona es de marqués. El color de esta enseña es el púrpura y el escudo de la ciudad aparece en el centro.

Luego se encuentra la que usa la Diputación, cuyo color también es el púrpura, aunque en este caso el escudo que aparece es el de la provincia, en plata y con un león, con el rabo hacia dentro, de color rojo o gules coronado y armado de oro.

En la Junta de Castilla y León, pero también en las Cortes regionales y en instituciones propias de la Comunidad como el Procurador del Común que preside Tomás Quintana, con sede en León, se usa otro modelo de bandera de León, con un escudo con corona real que se diferencia de la de la Diputación porque porta una corona real abierta, que es la típica del Reino de León.

Otro modelo de bandera es el que se empezó a utilizar en los años 60 del pasado siglo, cuando la institución provincial dio oficialidad a una especie de pendón o estandarte que tenía el escudo de León en el centro y alrededor el los de los partidos judiciales en los que se dividía por aquel entonces la provincia: Villafranca Riaño, La Vecilla, Valencia de Don Juan , La Bañeza, Astorga, Ponferrada, Murias de Paredes, Sahagún y León.

Existe otro tipo de enseña, que es la denominada purpurada que impulsó el Grupo Autonómico Leonés, una asociación leonesista cuyas actividades se desarrollaron entre finales de los 70 y mediados de los 80 del pasado siglo. para representar a la región leonesa.

bandera que usan los del Conceyu Pais Llionés La Razón La Razón

Luego está la bandera autonomista que usan los leonesistas, que tiene como protagonista a un león de color púrpura sobre fondo blanco o plata. El león, que ocupaba un tercio del campo si se trataba de un escudo, era pasante, unas veces orientados a la izquierda, y otras hacia la derecha, pero si se dispone verticalmente acapara todo el espacio. El león de la bandera pasó después a rampante y en posición defensiva, con el pie listo para el ataque.

Y, finalmente, está la bandera conocido como La dixebriega, que es la que usa la izquierda leonesista desde hace dos décadas. El escudo de la bandera regional se incluye dentro de una estrella amarilla.