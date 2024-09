Conrado Íscar confía en que Alfonso Centeno “estará a la altura” y dimitirá como alcalde de Olmedo (Valladolid)

El presidente del Partido Popular (PP) de Valladolid, Conrado Íscar, confió en que el alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, “esté a la altura” y presente su dimisión de todos los cargos, entre ellos el de primer edil, tras conocerse este viernes la condena de la Audiencia Provincial a nueve años de inhabilitación por el caso Meseta Ski.

“Desde el PP de Valladolid entendemos la acción política desde la ejemplaridad. Hablamos con Alfonso Centeno. Yo sí esperaba otra reacción por parte suya”, señaló, antes de participar en la celebración del ‘Día de la Policía Municipal'.

Además ensalzó la “grandísima labor” que ha realizado y destacó que “ha sido un gran alcalde y ha hecho mucho por su municipio”. Sin embargo, expuso que “solo hay un camino, que es la dimisión”; y se mostró convencido de que “así lo hará”. “Confío en que Alfonso haga lo que le toca hacer, que es marcharse a casa”, aseveró.

Ïscar pidió tiempo, dado que Alfonso Centeno “se ha reunido hoy con su equipo”. También consideró que ha formado parte de los órganos del Partido Popular, “de gran responsabilidad, y conoce muy bien situaciones como la que él está inmerso, en las cuales solo hay un camino, que es su dimisión”, informa Ical.

Por el momento, y dado que ha transcurrido “poco tiempo”, el presidente ‘popular’ da por hecho esa opción, pero en caso de que se negara, el partido “hará todo lo que tenga que hacer”. “Yo con Alfonso he tenido una estrecha relación, es una persona que quiero mucho, pero ha habido un juez y una sentencia. El PP, cosa que no hacen otros, no carga contra un juez porque no nos guste una sentencia. Nosotros respetamos a la justicia, que es algo importante, y la justicia ha hablado y se ha pronunciado”, resumió.

En todo caso, Íscar aprovechó para criticar que el proceso “ha durado demasiado” y añadió que “se tenía que haber resuelto antes en el tiempo”. “Yo conozco a Alfonso y estoy más que convencido, no les puedo decir si hoy o mañana, que más pronto que tarde dimitirá, porque él sabe que si no dimite es perjuicio para los vecinos de Olmedo, para sus propios compañeros y también para su organización, en la cual ha trabajado mucho y le ha dedicado muchas horas, y conoce, si me apuran, mejor que yo”, transmitió.