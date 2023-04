Cuándo entra en vigor y qué restricciones tendrá la Zona de Bajas Emisiones en Valladolid

Según datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, nueve de cada diez personas respiran aire totalmente contaminado y más de de 20.000 muertes prematuras se producen en España al año a causa de su mala calidad, según señala la Agencia Europea de Medio Ambiente. Es por ello que los municipios con más densidad de población ya se encuentran adoptando medidas eficientes que tienen que ver con evitar el tránsito de vehículos contaminantes por sus calles más céntricas. Y en esas anda el Ayuntamiento de Valladolid que ha aprobado la creación de una Zona de Bajas Emisiones, además de apostar por el uso de bicicletas para fomentar su uso en dichos lugares.

Está aprobada ya la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que abarca 3,1 kilómetros y con las siguientes calles que lo delimitan: Puente Mayor- c/ Juana de Castilla – c/Arzobispo José Delicado –Paseo del Hospital Militar – Paseo del Arco de Ladrillo (bis) – Paseo del Arco Ladrillo – c/ Santa Fe - Paseo Farnesio – Avenida de Segovia - túnel de labradores - c/ de la Vía - c/ Unión - c/ Nicasio Pérez - Plaza de San Juan – c/Huelgas – c/ Real De Burgos – Chancillería - c/ Gondomar- c/ Rondilla de Santa Teresa – c/ Mirabel – Plaza de San Nicolás – Puente Mayor.

¿Y qué tipo de vehículos van a poder circular siempre y sin ningún tipo de restricción?

- Las bicicletas, otros ciclos y los vehículos de movilidad urbana (VMU).

- Los vehículos con distintivo ambiental de categoría 0 EMISIONES o ECO.

- Vehículos de uso compartido y multiusuario,

- Los vehículos destinados al traslado de personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

- Los vehículos que acrediten su pertenencia a los servicios públicos esenciales

- Vehículos de personas empadronadas en la ZBE

- Vehículos con plazas de garaje dentro de la zona

- Vehículos de mudanzas, servicios funerarios o destinados al transporte de fondos y gestión del efectivo

- Grúas de rescate de vehículos

¿En qué casos se va a poder acceder de manera temporal a la zona?

- Acceder a un taller de la zona

- Acceso a parkings de alojamientos privados dentro.

- Acceso a los aparcamientos públicos en el interior de la ZBE.

- Para acceder a hospitales, citas médicas y clínicas veterinarias existentes en la ZBE.

- Vehículos autorizados para participar en la organización de actos en la vía pública.

¿Qué vehículos podrán circulas desde que entre en vigor la ordenanza hasta el 1 de enero de 2025?

Todos, excepto aquellos que no tengan ningún tipo de etiqueta, así como vehículos diésel anteriores a 2006 y de gasolina anteriores al 2000

¿Y cuáles podrán hasta el 1 de enero de 2030?

Todos, menos aquellos que no tengan etiqueta o tengan etiqueta "B" (gasolina Euro 3 y diésel Euro 4 y 5)

¿Y a partir del 1 de enero de 2030?

Solo podrán acceder aquellos que dispongan del distintito CERO Emisiones o ECO así como los exentos como servicios de urgencia en vía pública, auto taxi, transporte colectivo, buses turísticos y carga y descarga y distribución de mercancías.